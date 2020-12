De Nederlandse politiek liet zich in 2020 overdonderen

Als een zwarte zwaan vloog de coronapandemie dit jaar Nederland binnen, schetste minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) toen hij op Prinsjesdag de Miljoenennota presenteerde. Zwarte zwanen zijn, zo citeerde hij de Libanees-Amerikaanse schrijver Nassim Nicholas Taleb, „hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen” die eigenlijk niet kunnen, maar toch plaatsvinden. Ze komen „volslagen onverwacht aanvliegen”.

Volslagen onverwacht? Niet helemaal. Al jaren waarschuwden experts voor een ontwrichtende pandemie. Nog in september vorig jaar constateerde de WHO dat de wereld niet klaar was voor een nieuw, snelverspreidend virus. Als corona een zwaan was, dan eerder een grijze, schreef de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev eerder dit jaar dan ook: „een zeer waarschijnlijke gebeurtenis die als het zover is alsnog de wereld op z’n kop zet”.

Wellicht zegt Hoekstra’s duiding van de pandemie daarom vooral iets over de manier waarop de Nederlandse politiek zich dit jaar liet overdonderen. Vol zelfvertrouwen zag het kabinet in januari en februari het coronavirus naderen. Nederland, herhaalden ministers continu, was „goed voorbereid”. We hadden de beste zorg, de beste infectieziektebestrijding, de beste laboratoria en de beste mensen. Dit konden we aan.

Totdat Nederland het niet aan bleek te kunnen, en het land in lockdown ging. Met groot zelfvertrouwen werd daarna verklaard dat de tweede golf voorkomen zou worden, en later dat die gekeerd kon worden.

Het afgelopen politieke jaar leek daarom soms een lange confrontatie met institutionele overmoed en politieke onmacht. De grenzen van het politiek mogelijke werden opnieuw getrokken, maar politiek bleek ook amper bij machte om het virus te stoppen. Politiek deed ertoe, kon letterlijk beslissen over leven en dood, maar de Tweede Kamer stond geregeld machteloos.

Dat is de pandemieparadox van dit politieke jaar: zelden had de Nederlandse politiek zo veel macht over de samenleving, en zelden was de confrontatie met haar onmacht zo groot.

Het donderdag gepresenteerde rapport over de Toeslagenaffaire toont dat de politiek van de staat een almachtige leviathan kan maken. Burgers werden niet beschermd tegen de staat, maar erdoor opgejaagd en bestraft. Het individu werd verdrukt door de staatsarm. Ouders stonden „machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat”, aldus het rapport.

Van een andere orde, maar niet minder veelzeggend over de macht van de staat, waren de tientallen miljarden euro’s waarmee het kabinet voorkwam dat de economie volledig instortte. Politieke besluiten hadden directe consequenties op wie kon leven en wie kon sterven. Met lockdowns kon het maatschappelijke leven grotendeels worden stilgelegd. De parlementaire democratie werd in het voorjaar maandenlang de facto stopgezet, toen er behalve debatten over de coronacrisis amper werd gedebatteerd. Wat ondenkbaar was, werd realiteit.

Daarmee werd ook de jarenlange bezwering dat er ‘geen alternatief’ was voor de bestaande orde ontmaskerd. Dat besef kan de politiek blijvend veranderen. Rechts-nationalisten zagen bevestigd dat grenzen wel degelijk gesloten kunnen worden, linkse partijen dat verregaande staatsinterventie in de economie mogelijk is. De vraag is wat het midden daar de komende jaren tegenover kan plaatsen, behalve een verdediging van het bestaande.

Een systeem zonder vet op de botten

Voorbij die toenemende politieke macht toonde de coronacrisis vooral ook de onmacht van politiek. De Nederlandse Ferrari kon zó tot stilstand worden gebracht, zagen ze al vroeg in de top van de crisisorganisatie. Nederland bleek een zeer geoptimaliseerd land dat in normale tijden uitstekend liep, maar niet schokbestendig was. Door de jarenlange nadruk op efficiëntie was er een systeem gebouwd zonder vet op de botten, zonder overcapaciteit in de zorg, alles moest mean and lean. In normale tijden net genoeg, in crisistijd te weinig.

Het ministerie dat over de zorg ging, bleek bij tijden onmachtig om de zorg aan te sturen. „Als je nu één les moet leren, terugkijkend, dan is het dat ons stelsel niet opgewassen is tegen een pandemie van deze omvang”, was de ontnuchterende conclusie van minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) recent in NRC. „Het ontbreekt op alle fronten aan de mogelijkheid om de centrale regie te voeren.” En de bewindspersonen die de Toeslagenaffaire moesten oplossen, kregen het nog niet voor elkaar om ouders te compenseren: ongrijpbare onmacht. Politici willen de ‘terugkeer van de menselijke maat’, maar hoe?

Onmachtiger ook omdat een virus jaren van economische groei teniet kon doen en de samenleving ongelukkiger en armer maakte – wat de politiek ook probeerde.

Onmachtiger omdat het succes van de staat veel afhankelijker werd van het gedrag van burgers, zoals Krastev betoogt in Morgen komt geen dag te laat, zijn essay over de pandemie. Het al dan niet naleven van maatregelen door burgers dwong de overheid tot het al dan niet opleggen van nieuwe beperkingen. De greep van de politiek op de samenleving versterkte en verzwakte: de recente lockdown was ook een reactie op ongehoorzaamheid aan coronamaatregelen. De vanzelfsprekendheid waarmee de woorden van premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Hugo de Jonge in het voorjaar opgevolgd werden, was in het najaar afgenomen.

Onmachtiger vooral ook omdat de politiek een groot deel van de coronabestrijding uitbesteedde, geheel volgens de depolitisering die Nederlandse politiek kenmerkt. Zo ging het bij de ‘klimaattafels’ die het Klimaatakkoord vormgaven, met de Energie- en Woonakkoorden en zo ging het met name voor de zomer met de corona-aanpak. Rutte zei: de adviezen van de experts van het OMT waren leidend.

Die uitbesteding van de politiek holt de parlementaire macht uit, waarschuwde de Raad van State vorig jaar al. De verantwoordelijkheid voor beleid wordt weggehaald bij de politiek: het is aan de experts. In het OMT vonden ze de grote macht die het kabinet hun gaf soms ongemakkelijk: ze adviseerden toch alleen? De politiek ondergroef met name in de eerste fase van de crisis daarmee haar eigen mandaat.

Politiek als technocratische oplosser

Daar werd de pandemieparadox het zichtbaarst: zelden ging politiek over zó veel, werd de impact van politiek zó duidelijk (mensen konden leven of niet, bedrijven gingen failliet of niet), en toch was het mechanisme zelf gedepolitiseerd. Het was politiek als uitkomst, minder als proces; politiek niet als botsing van tegengestelde belangen, maar als technocratische oplosser

Dat kwam ook omdat de Kamer zich daarin liet meeslepen. Kritiek op het kabinet was vooral praktisch: had De Jonge niet eerder testcapaciteit moeten inkopen, niet op net dat andere knopje moeten drukken? Fundamentele debatten over de coronastrategie werden er weinig gevoerd. Elke paar weken drong zich een nieuw onderwerp op dat het debat domineerde. Dan ging het over een mondkapjesplicht, dan over tekorten aan testcapaciteit. Problemen bij het bron- en contactonderzoek. De praktische voorbereidingen van de vaccinatiecampagne. De noodzaak van hardere maatregelen – of juist van versoepelingen.

De echte, grote strategische besluiten kon de Kamer niet bijsturen: die nam het kabinet op basis van adviezen van deskundigen van buitenaf. In die zin gaven de lange debatten misschien vooral de illusie van democratie: er werd gediscussieerd, er werd gestemd, en soms lukte het de Kamer om bij het kabinet iets gedaan te krijgen. Bovendien: vrijwel de gehele Kamer, minus Forum voor Democratie, steunt in grote lijnen de maatregelen van het kabinet. Dat maakte het moeilijker om zich te onderscheiden, ook omdat de steun van burgers voor de maatregelen groot was. Zowel coalitie- als oppositieleiders constateren dat de oppositie dit jaar tamelijk onzichtbaar en tandeloos was.

Het maakte van de Kamer in veel opzichten een omstander. De Kamer liet dat soms ook gebeuren. Bijvoorbeeld door lastige discussies over leven en dood uit de weg te gaan, zoals die over ‘code zwart’ op de intensive cares (alleen nog patiënten van onder de zeventig?) en de verdeling van vaccins. In het eerste geval werd een advies van IC-artsen vrijwel unaniem genegeerd, in het tweede geval werd het advies van de Gezondheidsraad zonder debat overgenomen. Alsof beide vragen over wat rechtvaardigheid is niet júíst aan de politiek zijn.

En het ontnuchterende was: een groot deel van de bevolking vond die afwezigheid van politiek fantastisch. Het vertrouwen in de politiek steeg fors. En juist de harde maatregelen waren populair. Het bestel bleef als het ware overeind door zichzelf buitenspel te zetten.

Is de VVD te breken?

Die aanhoudende populariteit van premier Mark Rutte en de continue dominantie van corona, leiden bij andere partijen soms tot twijfels, drie maanden voor de verkiezingen. Is het debat nog wel open te breken als het zó bepaald wordt door de corona-actualiteit? Kunnen ze de onderwerpen waar zíj op scoren nog agenderen?

En de fundamentele vraag daaronder: is de hegemonie van de VVD nog wel te breken? Vergelijk peilingen van een jaar geleden met die van nu en veel partijen staan er ongeveer hetzelfde voor. Behalve de VVD: die is omhooggeschoten. Ook, of júíst, als Rutte zich de komende maanden bijna uitsluitend als minister-president kan uiten in plaats van VVD-lijsttrekker, kan dat profijtelijk zijn voor die partij. Zijn tv-toespraken zijn geen campagnemiddelen, maar hebben wel effect op de campagne: ze versterken het beeld van Rutte als leider.

Een lange lockdown kan de campagne vrijwel platslaan. Maar ook in het geval dat corona minder dominant wordt, staat de VVD er goed voor. De partij is issue owner op economie, overheidsfinanciën, werkgelegenheid, veiligheid, coronacrisis en normen en waarden, schreef peiler Peter Kanne recent op het politicologische blog Stuk Rood Vlees. Het betekent dat kiezers vinden dat de VVD de beste oplossingen heeft op die thema’s. Die dominantie kan volgens Kanne eigenlijk alleen nog doorbroken worden door een terreuraanslag, een klimaatramp of een veel zwaardere economische crisis.

Ruttes tegenstanders zien vooral kansen als corona minder dominant is in maart. Dan ontstaat bij burgers ruimte om over andere dingen na te denken en kan het gaan over de vraag hoe Nederland er ná corona uit moet zien, hopen ze – Rutte zou daarop kwetsbaarder zijn. Veel kiezers zouden nu op hem stemmen vanwege zijn leiderschap, minder vanwege zijn visie voor Nederland.

Maar dat vermeende gebrek aan een visie gold in 2012 en 2017 óók al, zegt de Leidse politicoloog Tom Louwerse. Bovendien: „De VVD scoort onder kiezers goed op economische competentie. Ze kunnen in de campagne wijzen op de vooralsnog beperkte economische schade dankzij de steunpakketten.” Zo’n debat kan de VVD dan ook verleiden om de verkiezingen, zoals in 2012 tegen PvdA’er Diederik Samsom en in 2017 tegen Wilders, toch tot een tweestrijd te maken: wil Nederland verandering of continuïteit?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020