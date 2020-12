Britse schrijvers praten over hoge en lage kunsten

Voor de afwisseling ook een iets lichter onderwerp. Deze maand is de grande finale van The High Low, een zeer succesvolle Engelse podcast. Schrijvers Dolly Alderton en Pandora Sykes gingen de afgelopen vier jaar wekelijks met elkaar in gesprek over „high and low culture”. Vorige maand ging het bijvoorbeeld over de Netflix-documentaire The Social Dilemma, vriendschap tijdens de pandemie, prinses Diana (naar aanleiding van de release van het nieuwe seizoen van The Crown) en een essay van Zadie Smith.

Het leuke is: het maakt eigenlijk niet uit waar deze twee millennials over praten, de toon is geestig en intelligent. Ze kunnen als de beste uitleggen waarom de zoetsappige hitserie Emily in Paris slecht is, maar waarom zij toch een gat in de lucht sprongen toen bleek dat er een tweede seizoen kwam.

The High Low Nieuws en cultuur Ruim 150 afleveringen Acast

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020