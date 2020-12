Amerikaanse Senaat: Boeing oefende druk uit op testpiloten van 737MAX

Vliegtuigbouwer Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hebben geprobeerd informatie achter te houden om de Boeing 737 MAX weer de lucht in te krijgen. Dat schijft een commissie van de Amerikaanse Senaat in een vrijdagavond verschenen rapport. De 737 MAX moest na twee dodelijke crashes met 346 slachtoffers opnieuw goedkeuring krijgen om te vliegen.

Gedurende die periode probeerden Boeing en de FAA volgens de Senaat „belangrijke informatie te verhullen die mogelijk heeft bijgedragen aan de 737 MAX-tragedies”. Ook oefende Boeing op ongepaste wijze druk uit op testpiloten. Boeing beloofde vrijdagavond dat het de bevindingen van het rapport serieus zal nemen en zegt dat het zich in zal blijven zetten voor veilig vliegverkeer. De FAA liet ook weten het rapport zorgvuldig te zullen bestuderen maar stelde al wel dat er een aantal ongefundeerde aantijgingen instaan.

In een eerder rapport kregen Boeing en de FAA al forse kritiek van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Boeing zou niet op veiligheid maar op winst gericht zijn. Vorige maand liet de FAA weten dat de Boeing 737 MAX weer de lucht in mag. Het vliegtuig had wereldwijd in totaal twintig maanden aan de grond gestaan. De crashes in Indonesië en Ethiopië waren veroorzaakt door een mankement in het automatische besturingssysteem waarbij de neus van het vliegtuig naar beneden werd gedrukt. Piloten konden dat systeem niet corrigeren.

