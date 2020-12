#16 De verhalen van huishistoricus Mark Kranenburg

Je kent hem als onze huishistoricus en als Haags encyclopedie. Je kent hem ook van zijn vele anekdotes en altijd dat ene voorbeeld uit het verleden. Onze Mark Kranenburg gaat met pensioen en neemt dus afscheid van de Haagse redactie. Op veler verzoek hebben we een speciale Kranenburgspecial voor je gemaakt. Veertig jaar journalistiek door de ogen van Kranenburg. Over toekans die politici interviewden, over toen er even een beveiliger voor de NRC-redactie moest staan (die vooral Oorlog en Vrede las) en medialogica op het Binnenhof.

En, wees niet getreurd, in Haagse Zaken zijn jullie nog lang niet van hem af.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk