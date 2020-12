De Podcastclub: ‘Het maakt eigenlijk niet uit waar deze millennials over praten’

Zit Curtis onschuldig op death row?

Curtis Flowers zit op death row in Mississippi. Hij is veroordeeld voor de moord op vier mensen in een meubelzaak in 1996, maar houdt al 23 jaar vol dat hij onschuldig is. Onderzoeksjournalist Madeleine Baran verdiept zich met haar team in het dossier. Ze ontdekken dat de officier van justitie structureel zwarte juryleden weert. Wat In the Dark zo goed maakt, is dat de spannende podcast zijn verhalende kracht niet haalt uit de moord en de emoties van betrokkenen, maar uit de beslissingen van politie, OM en de rechter, en hoe die de zaak hebben beïnvloed. Verdwenen aantekeningen en verhoren, beloofde beloningen aan getuigen die nu (nadat ze het geld nooit kregen) zeggen dat ze onder eed hebben gelogen, een pistool dat nooit naar het lab is gestuurd. Baran stelt ingewikkelde vragen over de zaak én het Amerikaanse rechtssysteem.

De Laatste Dans. 7 afleveringen. NTR/ NPO Radio 1

Uwe zei dat hij longkanker had

Zeven jaar geleden nodigde Uwe al zijn vrienden uit in zijn stamkroeg in Roermond. Hij pakte de microfoon en vertelde dat hij longkanker had. Hij ging een paar weken uitrusten op de Canarische eilanden en daarna naar huis om te sterven. Vanavond wilde hij bier drinken, het leven vieren, en afscheid nemen van zijn vrienden. Iedereen in tranen natuurlijk, sommigen stopten hem geld toe voor zijn laatste vakantie. Ze dansten op het Limburgse nummer ‘Hald mich ’s vas’ van Frans Pollux.

Nu kan de eigenaar van de kroeg dat nummer niet meer horen. Ze vindt Uwe „een ongelofelijke lul” want in Roermond gaat het verhaal dat hij helemaal niet ziek was. Uwe leeft nog. Wat is er gebeurd? In De Laatste Dans gaat muzikant en schrijver Frans Pollux op zoek naar Uwe.

The High Low. Ruim 150 afleveringen. Acast

Britse schrijvers praten over hoge en lage kunsten

Voor de afwisseling ook een iets lichter onderwerp. Deze maand is de grande finale van The High Low, een zeer succesvolle Engelse podcast. Schrijvers Dolly Alderton en Pandora Sykes gingen de afgelopen vier jaar wekelijks met elkaar in gesprek over „high and low culture”. Vorige maand ging het bijvoorbeeld over de Netflix-documentaire The Social Dilemma, vriendschap tijdens de pandemie, prinses Diana (naar aanleiding van de release van het nieuwe seizoen van The Crown) en een essay van Zadie Smith.

Het leuke is: het maakt eigenlijk niet uit waar deze twee millennials over praten, de toon is geestig en intelligent. Ze kunnen als de beste uitleggen waarom de zoetsappige hitserie Emily in Paris slecht is, maar waarom zij toch een gat in de lucht sprongen toen bleek dat er een tweede seizoen kwam.