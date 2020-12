‘Wat doe jij eigenlijk in huis? Alles opmaken’

Jeroen: „In juni ben ik van Emmen naar Leiderdorp gelopen. Daar woont mijn schoonmoeder en die hadden we sinds de eerste coronagolf niet meer gezien. Je kunt met de auto gaan, maar ik vond het wel leuk om te gaan lopen. Een week was ik ermee bezig: van Emmen naar Dedemsvaart, naar Zwartsluis, Dronten, Almere, Aalsmeer en naar Leiderdorp.”

Judith: „Ik vind hem koekoek, echt. Pak de auto en doe je ding, denk ik dan.”

Jeroen: „Er is niks lekkerder dan een weekje sjouwen. Ik was ook wel benieuwd hoe Nederland er na de eerste golf bijlag. Vanaf 18 december doe ik iets vergelijkbaars, dan loop ik langs vijf ziekenhuizen in het noorden, een tocht van 170 kilometer. Bij ieder ziekenhuis lever ik een bosje bloemen af en probeer ik nog wat geld in te zamelen voor het Longfonds. Judith heeft astma en onze dochters ook.”

In het kort Jeroen Mulder (50) werkte als journalist bij onder meer het Agrarisch Dagblad voor hij overstapte naar de IT in 1999. Nu stuurt hij bij Fujitsu technische consultants aan in cloudtechnologie. Hij is raadslid voor de PvdA in Emmen, zijn woonplaats. Het stel heeft twee dochters: Noa (19) en Rosalie (21). Judith Mulder (48) groeide op in Leiden en deed een mbo-opleiding sociale dienstverlening. Daarna begon ze aan een hbo-opleiding die ze niet kon afmaken vanwege een verkeersongeluk. Ze werkt 20 à 30 uur per week als crècheleidster. Ze verdienen samen ongeveer drie keer modaal.

Judith: „Ik wandel in het weekend mee. Max 20 kilometer hoor, niet meer. Hier in Emmen is de omgeving natuurlijk mooi. We zijn bijvoorbeeld naar het klooster gegaan bij Ter Apel.”

Jeroen: „Of we gaan naar Dwingeloo, de hei op. Ik loop om het lopen, Juud kijkt echt om zich heen.”

Judith: „Ik kan er zo van genieten om met mooi weer buiten te zijn. In de herfst ging ik op paddenstoelenjacht. Geweldig!”

Ontbijten met een hoop kinderen

Jeroen: „Haar wekker gaat als eerste.

Judith: „Om tien over vijf als ik vroege dienst heb; om zes uur ga ik dan de deur uit. Gelukkig werkt Jeroen nu thuis, daardoor hoef ik de hond niet meer uit te laten.”

Jeroen: „Door corona kan ik mijn tijd veel efficiënter indelen. Het kantoor van Fujitsu staat in Maarssen en ik woon in Emmen. Normaal heb ik best veel reistijd.”

Judith: „Ik klok een smoothie naar binnen, dan gooi ik er een vitaminenpil en een kop koffie in en daarna rijd ik in 25 minuten met de auto naar mijn werk.”

Jeroen: „Ik sta meestal om zeven uur op. Ik probeer twee keer in de week een rondje hard te lopen voor ik ga werken, maar dat wil er weleens bij inschieten.”

Judith: „Ik begin om half zeven als ik het kinderdagverblijf moet openen. Als ik binnenkom, zet ik de wasmachine aan, doe alle ramen open en ga ontbijten met een hele hoop kinderen.”

Jeroen: „Ik ontbijt best stevig, daarna lees ik twee kranten: Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. Op zaterdag lees ik NRC. Ik lees sowieso ontzettend veel. Daarna pak ik een kop koffie, slinger ik mijn laptop aan en begint de dag met een paar korte vergaderingen via Teams.”

Judith: „Om half zeven pak ik mijn tweede kop koffie en komt er een collega binnen. Daarna ga ik door tot half vijf met af en toe een korte pauze.”

Jeroen: „Ik ga weleens bij haar langs. Ik zou gek worden, werkelijk waar. Ik zit gewoon achter mijn pc’tje te rammelen of te bellen, maar wat zij allemaal op een dag doet…”

Judith: „De oudere kinderen dweilen en kruipen op de grond of zitten in kinderstoelen aan tafel. We pureren fruithapjes voor ze en geven ze hun eerste brood of groentehapje. We gaan met ze naar buiten. We verven met de voetjes of vingers. Of we doen een ijsklontje in een zakje, dat vinden ze heel interessant.”

Jeroen: „Sinds corona is het alleen maar drukker geworden op mijn werk, omdat we nu alles online doen. Ik stuur een team van zes mensen aan, maar werk ook aan een consultancy-opdracht bij een klant van Fujitsu in de buurt van Haarlem. En ik ben raadslid voor de PvdA. Slapen doe ik ook, maar ik doe ’s avonds en in het weekend wel veel. Ik probeer om vijf uur te stoppen met werken, omdat dan mijn favoriete autoprogramma op Discovery Channel is, Wheeler Dealers. Daar word ik helemaal zen van.”

Judith: „Het zijn lange dagen, maar ik vind mijn werk heerlijk. Ik heb ook geweldige collega’s – dat maakt veel uit. Maar ik ben wel moe aan het einde van de dag.”

Magnetronmaaltijden

Jeroen: „Wie er kookt, wisselt een beetje en soms doen we ‘ping’-maaltijden, uit de magnetron.”

Judith: „We hebben een heel slechte rolverdeling.”

Jeroen: „De boodschappen doen we nu wel online – nou ja, jij dan.”

Judith: „Ik heb geen zin meer om ook nog naar de winkel te gaan als ik vrij ben.”

Jeroen: „Ik kook soms. Niet zo regelmatig. ’s Avonds heb ik vaak een vergadering of bereid ik stukken voor.”

Judith: „Als ik laat thuis ben, heb ik soms de avond ervoor gekookt. Jeroen heeft de hond dan vaak al uitgelaten en dan ga ik meteen koken.”

Jeroen: „We eten tussen zes en acht. Twee, drie keer per week heb ik raadsvergaderingen rond half acht, dus dan moet ik daarvoor gegeten hebben. Supergaaf om te doen, maar het is wel een tweede baan ernaast.”

Judith: „Hulp in de huishouding hebben we vroeger wel gehad en ik moet zeggen dat ik er stiekem wel weer over aan het nadenken ben.”

Jeroen: „Het is maar goed dat ik niet de was doe. Dan zou er weinig van overblijven.”

Judith: „Wat doe jij eigenlijk in huis? Alles opmaken.”

Jeroen: „Oh, ja, dit is heel ernstig.”

Judith: „Heel goed. Het schrikt je wakker.”

Jeroen: „Ik laat de hond uit. We hebben gelukkig geen grote tuin.”

Judith: „Maar als er iets moet gebeuren in de tuin – onkruid uit de grond trekken, snoeien – doe ik dat ook.”

Jeroen: „Ja, maar dat is omdat je het leuk vindt!”

Judith: „Maar het huishouden vind ik niet leuk!”

Jeroen: „Heel eerlijk: ik moet veel meer gaan doen. Maar je doet nou net alsof je alles alleen doet. Dat is ook niet waar.”

Hoe doen zij het? Huisdieren Bikkel, een cairnterriër. Woning Een koopwoning in een woonwijk net buiten het centrum van Emmen. Laatste grote uitgave Een nieuwe vaatwasser van 900 euro. Naar bed Jeroen en Judith gaan om half elf naar bed en dan kijken ze nog naar een stukje van de SBS6- serie 24 uur in de E.R.