Vrouw in de atletiek: de onmogelijke keuze tussen lichaam en loopbaan

Annet Negesa (28) gold ooit als een veelbelovende atlete in haar geboorteland Oeganda. Op haar twintigste was de middellangeafstandsloopster drievoudig nationaal kampioen. Bij de All-African Games van 2011 won ze goud op de 800 meter. Niets leek een mooie en lange carrière in de weg te staan.

Tot haar manager belde, in 2012. Ze zat in de laatste voorbereidingsfase van de Olympische Spelen. Had net een bronzen plak bij de FBK Games in Hengelo gewonnen. ‘Er zijn problemen met je bloedonderzoek’, zei hij. ‘Je mag niet naar Londen.’

Ze was er kapot van, vertelt Negesa vanuit Duitsland, waar ze ruim een jaar geleden asiel kreeg. Hoezo afwijkende waarden? Ze had nooit prestatiebevorderende middelen gebruikt. Had zich suf getraind.

Ze vertelt dat ze altijd al een buitenbeentje is geweest. Mensen vonden haar als kind te mannelijk, abnormaal. „Klasgenoten en leraren roddelden achter mijn rug. Het was heel pijnlijk. Eén keer zat ik dicht tegen zelfdoding aan.”

Negesa werd geboren als meisje met een vagina. Later bleek dat zij ook inwendige, mannelijke geslachtsorganen had, die voor een verhoogd testosterongehalte zorgden. World Athletics zou haar hebben aangeraden die te laten verwijderen. De atletiekfederatie ontkent dat.

Zeker is dat Negesa eind 2012 in de Oegandese hoofdstad Kampala op een operatietafel belandde. Uit onderzoek van The New York Times blijkt dat World Athletics (toen nog IAAF) het Women’s Hospital International & Fertility Centre om een grondig medisch onderzoek had gevraagd, op basis van haar hoge testosteronwaarden.

De arts beloofde een simpele ingreep, „als een injectie”. No big deal. Maar toen ze uit de narcose kwam zag ze sneeën in haar onderbuik. „Ik schrok, maar was te bang om te vragen wat het te betekenen had.” Waarvoor ze bang was weet ze niet.

Toen bleek dat haar inwendige, mannelijke geslachtsorganen verwijderd waren, was ze woest. Hoe nu verder? Van ‘informed consent’ – de door World Athletics vereiste schriftelijke toestemming voor een medische handeling – was geen sprake, beseft ze nu.

Schaamhaarpatronen

Negesa is een van de dertien hyperandrogene atleten die geïnterviewd werden voor een eerder deze maand verschenen onderzoek van Human Rights Watch. Ze kwamen in de problemen omdat ze te veel testosteron produceerden om aan vrouwenwedstrijden deel te kunnen nemen. In werkelijkheid gaat het om veel meer gevallen, maar slechts een klein deel durfde met Human Rights Watch te praten.

„De vrouwen werden op verschillende manieren onderzocht”, vertelt co-auteur en atletenrechtenactivist Payoshni Mitra. „Sommigen kregen een MRI, anderen een bloedtest, bij weer anderen werd gekeken naar de grootte van hun borsten of clitoris of de patronen van hun schaamhaar. Vaak kregen ze hele persoonlijke vragen: val je op mannen of vrouwen, menstrueer je nog? Ongelooflijk hoe inhumaan de atleten, internationale kampioenen soms, werden behandeld.”

Het rapport They’re chasing us away from sport vormt het zoveelste hoofdstuk in een al jaren voortslepende discussie in de atletiek: hoe onderscheid je mannen van vrouwen? De regels van World Athletics veranderden meerdere malen de afgelopen decennia, maar het uitgangspunt bleef hetzelfde: mannen zijn alleen van vrouwen te onderscheiden via medisch onderzoek – de laatste jaren gebeurt dat via de bepaling van testosteronwaarden. Hoe atleten zichzelf zien, hoe zij opgroeiden, hoe zij door hun omgeving worden gezien; het is van secundair belang.

De regels zijn simpel: zijn de testosteronwaarden van vrouwelijke atleten hoger dan 5 nanomol per liter bloed (voor mannen geldt geen bovengrens) dan moeten zij die terugdringen om op grote, internationale toernooien te kunnen blijven uitkomen – via een operatie of hormoonbehandeling.

Middeleeuwse praktijken

Critici spreken van ‘Middeleeuwse praktijken’. Want hoewel atleten zo’n behandeling of ingreep kunnen weigeren, worden ze gedwongen tot een onmogelijke keuze: loopbaan of lichaam. „Atleten ervaren op meerdere manieren dwang onder de regelgeving”, schrijft Human Rights Watch in haar rapport. „Sportbestuursorganen zijn de poortwachters tot competities en oefenen buitengewoon veel macht uit over vrouwelijke atleten.”

De Oegandese hardloopster Annet Negesa. Foto Craig Stennett/Eyevine

Daar komt volgens Maria Bobenrieth nog iets anders bij. De directeur van Women Win, een organisatie die gelijke rechten van vrouwen propageert via sport, zegt dat gendergerelateerde sportregels veel invloed hebben op de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. „Want met die regels geef je ook een boodschap af over wat vrouwelijk is en wat niet.”

Waarom denk je dat gespierde atleten er alles aan doen hun vrouwelijkheid te accentueren, vraagt Bobenrieth, met gelakte nagels en lang haar? „Ze willen niet alleen voldoen aan de verwachtingen van World Athletics, maar ook aan die van commerciële partijen. En dat werkt door in de behandeling van sportende meisjes en vrouwen op lagere niveaus. Ook zíj worden buitengesloten en gediscrimineerd omdat ze zogenaamd niet vrouwelijk genoeg zijn.”

In sommige landen leidt hyperandrogenisme tot een sociaal stigma. Vrouwen en meisjes worden er volgens Bobenrieth vogelvrij verklaard. „Ik geloof dat er een relatie is tussen de sekseregels van World Athletics en de ‘corrigerende verkrachting’ van lesbische meisjes in Zuid-Afrika. Die voldoen niet aan het plaatje, dus mogen mannen er in groepsverband overheen.”

Met die wetenschap moet tweevoudig olympisch kampioene Caster Semenya (29) het gevecht zijn aangegaan met World Athletics. De Zuid-Afrikaanse begon een zaak bij sporttribunaal CAS, nadat ze werd uitgesloten van internationale wedstrijden omdat ze haar hormoonbehandeling had stopgezet. Ze verloor de zaak, ook in hoger beroep, maar wil nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee wordt de kwestie definitief sportoverstijgend en komt World Athletics verder onder druk te staan. Termen als ‘racistisch’ en ‘misogynie’ vallen steeds vaker om de opstelling van de federatie te typeren. Want waarom moet je als vrouw feminien zijn als je goed bent in sport? Waarom dwingen hoge testosteronwaarden bij mannen respect af en worden ze bij vrouwen afgestraft? En hoe komt het dat zwarte atleten uit Afrikaanse landen er veel vaker uit worden gepikt dan westerse, witte atleten?

Terug naar het aanrecht

Hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook oordeelt, het zal er niet makkelijker op worden. Want wat is het alternatief, vraagt Sylvia Barlag, bestuurslid van World Athletics. „Stel dat je niet meer test op testosteron. Dat betekent dat je geen onderscheid meer maakt tussen mannen en vrouwen. Dan is er nog maar één categorie: ‘mens’. En dus zullen vrouwen altijd verliezen van mannen, want zo reëel moet je zijn. In de praktijk zet je een stap terug in de tijd, toen alleen mannen aan professionele sport deden. In wezen zeg je: vrouwen, ga terug naar je aanrecht.”

Het opheffen van de testosterongrens vindt ze ook niet eerlijk tegenover atleten die gemiddelde waarden hebben. „Ook die worden dan buitengesloten”, zegt Barlag, „want ze maken nooit meer kans te winnen van concurrenten als Caster Semenya. En dáár hoor je niemand over. Geloof me, dit is het beste. Tot er meer kennis komt, houden we ons hier aan vast.”

Barlag vindt wel dat er „goede punten” staan in het rapport van Human Rights Watch. De atletiekfederatie zal die nader bestuderen. Zo is het „kennelijk waar” dat atleten vaak onvoldoende informatie krijgen over medische ingrepen of behandelingen, en daar soms zelfs geen toestemming voor geven, zoals in het geval van Negesa. „Dat meisje is in het duister gehouden en daarna zonder toestemming behandeld. Dat is vreselijk tragisch.”

Annet Negesa in 2010 bij een wedstrijd in Canada. Foto Chris Trotman/Getty Images

Maar met racisme hebben de regels van World Athletics niks te maken, zegt Barlag. Niet de mondiale atletiekfederatie, maar de nationale bonden gaan de fout in, vindt ze. Die zijn niet altijd even fijngevoelig. „Neem de Keniaanse bond. Die heeft twee jaar geleden twee hyperandrogene atleten met naam en toenaam uitgesloten en daar werd zo ongeveer bij vermeld waarom het ging. Soms weten bonden niet waar ze mee bezig zijn, ondanks de geboden hulp. Daar kan je World Athletics niet de schuld van geven.”

De problemen rond hyperandrogene atleten zijn mede het gevolg van de manier waarop landen met het fenomeen omgaan, zegt Barlag. „Westerse atleten worden niet op dezelfde manier getest als bijvoorbeeld Afrikaanse atleten, als het om vrouwelijkheid gaat. Word je hier geboren met onduidelijke geslachtskenmerken, dan start de behandeling veel eerder. Tragische gevallen als die van Negesa komen in het Westen daarom niet voor.”

Ongepast en intiem

In discussies gaat het vaak over de ethische kant van ‘gedwongen’ hormoonbehandelingen of operaties, maar hoe zit het met de lichamelijke gevolgen? De Zuid-Afrikaanse gynaecoloog Greta Dreyer was jarenlang arts van Semenya. Details over haar behandelingen wil ze niet kwijt, maar zeker is, zegt ze, dat het onderzoek waaraan Semenya werd onderworpen „ongepast en intiem” was en zonder haar toestemming werd verleend. Bij haar weten is Semenya een van de eerste atleten die na onderhandeling de keuze kreeg tussen een operatie en een hormoonbehandeling.

„Er gebeurt van alles met het lichaam van een geopereerde atlete”, zegt Dreyer. „Er wordt dan wel gezegd dat hun testosteronlevel verlaagd wordt, maar in de praktijk gaat die terug van dertig naar nul. Proberen de vrouwen hun testosteron wat op peil te krijgen, dan worden zij dopingzondaars. Bottom line is dat ze na een operatie minder testosteron hebben dan een vrouw met eierstokken.”

Geheugen- en slaapproblemen, opvliegers, vermoeidheid, een lager spiergewicht, broze botten – het zijn allemaal gevolgen van een hormoontekort. „En World Athletics heeft daar geen goed antwoord op”, zegt Dreyer. „Ze hebben liever dat atleten zich laten opereren, omdat ze er daarna geen omkijken meer naar hebben. Een hormoonbehandeling – met tabletten, injecties of een neusspray – moet je blijven monitoren.”

De vraag of Dreyer ooit last heeft gehad van wat Human Rights Watch ‘dubbele loyaliteit’ noemt – artsen die klem zitten tussen de zorg voor hun patiënt en de roep om niet-medisch noodzakelijke procedures van sportorganen – beantwoordt zij bevestigend: „Zeker. Als arts word je gedwongen het contract uit te voeren dat een sporter met een sportfederatie sluit. Ik kan daar ethische problemen mee hebben, maar het is de sporter die toestemt. Ik kan alleen maar voor de minst schadelijke en meest humane behandeling zorgen.”

In het geval van Semenya is er vaker gesuggereerd dat Dreyer onder één hoedje speelde met World Athletics. „Maar dat is pertinent onwaar”, zegt ze. „Ik heb Caster altijd willen beschermen. Ik heb nooit voor 100 procent achter World Athletics gestaan. Met dit soort insinuaties proberen ze de schuld in andere schoenen te schuiven.”

Semenya’s inspiratiebron

Bij alle aandacht voor Caster Semenya wordt Dutee Chand soms over het hoofd gezien. Terwijl de zaak van de 24-jarige Indiase sprinter een inspiratiebron voor Semenya vormde. Zonder Chand was zij nooit tegen World Athletics opgestaan.

Dutee Chand in 2016 tijdens een wedstrijd in New Delhi. Foto Chandan Khanna/AFP

Een paar jaar vóór Semenya spande Chand een zaak aan bij sporttribunaal CAS. De regels van World Athletics waren wat anders dan nu, maar in de basis kwam hun situatie overeen. Ook Chand moest een keuze maken tussen lichaam en carrière. „En dat weigerde ik”, vertelt ze vanuit India. „Ik heb nooit vals gespeeld. Ik heb nooit doping gebruikt. Zo ben ik geboren. Waarom zou ik mijn lichaam veranderen, alleen maar omdat ik wil hardlopen?”

Anders dan Semenya had Chand wél succes bij het sporttribunaal. Dat oordeelde in 2015 dat er onvoldoende bewijs was dat zij sportief voordeel geniet van haar hoge testosteronspiegel. Zolang de atletiekfederatie het tegendeel niet kon bewijzen, mocht Chand blijven meedoen aan wedstrijden.

World Athletics kwam met nieuw bewijs en voerde in 2018 nieuwe regels in, die niet door het CAS worden betwist: vrouwen met afwijkende hormoonwaarden mogen alleen internationaal meedoen aan de 400 meter sprint en de middellange afstanden 800 en 1.500 meter, als zij hormoonremmers gebruiken.

Chand valt als sprinter buiten die categorieën, anders dan 800-meter-specialist Semenya. „Ik ben blij dat ik zonder medische ingrepen mag hardlopen”, zegt ze. „Niets maakt mij gelukkiger dan dat. Veel mensen hebben mijn identiteit in twijfel getrokken. Van veelbelovend atleet werd ik plots iemand die met argwaan werd bekeken. Ze hebben me publiekelijk vernederd. Het was heel zwaar. Maar met de nodige support heb ik deze discriminatoire regels aangevochten.”

En Annet Negesa? Na maanden revalideren begon de Oegandese weer met trainen. Haar oude niveau zou ze nooit meer bereiken. Ze raakte haar studiebeurs kwijt en kon haar ouders, broers en zussen niet langer onderhouden.

In Duitsland kreeg ze asiel, omdat ze haar leven als lesbiënne in Oeganda niet zeker is. Eindelijk krijgt ze de hormonen die haar na haar operatie in Kampala werden onthouden. Ze voelt zich sterker, traint weer en hoopt ooit terug te keren in de sport. „Veel vrouwen als ik hebben het niet overleefd”, zegt ze. „Ze kozen voor zelfmoord, bang als ze waren. Ik praat namens degenen die niet de moed en kracht hebben om te vertellen over wat er in onze sport gebeurt.”