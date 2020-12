Voor versoepeling moet álles meezitten

1 ‘juno’ was de datum waar we afgelopen voorjaar naar uitkeken: het moment waarop de intelligente lockdown werd versoepeld. En nu wachten we allemaal op 19 januari, de einddatum van de huidige, nog strengere lockdown.

Althans, als alles goed gaat. Want, zo waarschuwde premier Mark Rutte al, de lockdown kan verlengd worden. Dat zou helemaal niet zo gek zijn, de intelligente lockdown werd twee keer verlengd en duurde uiteindelijk tweeënhalve maand – in de tussentijd mochten alleen de basisscholen weer open.

Voor er versoepeld kan worden, stelde Rutte afgelopen week in het Kamerdebat, moeten we terug naar drie IC-opnames per dag. Maar, misschien kunnen sommige maatregelen al worden afgeschaald als er elke dag rond de tien patiënten worden opgenomen op de IC. Ter vergelijking: nu zitten we op dagelijks ruim dertig IC-opnames.

Het kabinet hakt op 12 januari de knoop door of de lockdown een week later kan worden versoepeld. Is het mogelijk om rond die tijd weer op tien IC-opnames per dag te zitten?

Volgens Rutte kan het. „Als het allemaal meezit en goed gaat, zit je daar rond 12 januari tegenaan. Maar dan moet wel alles meewerken.”

Wat moet er dan precies meezitten? „Het zal afhangen van hoe erg we de stijging uit de klauwen hebben laten lopen”, stelt Sake de Vlas, hoogleraar infectieziekte-modellering bij Erasmus MC in Rotterdam. „Elke stijging moet tijdens de lockdown weer goedgemaakt worden. Voorlopig lijkt er nog geen sprake van een afvlakking, laat staan een daling. Maar daar speelt ook de vertekening door de vertraging in de rapportage een rol.” Het duurt immers even voor de lockdown in de cijfers merkbaar zijn – doorgaans gaan er twee weken overheen voor je dat terugziet in de ziekenhuisopnames.

Hoe ver het aantal opnames nog verder gaat stijgen, is onduidelijk. Jaap van Dissel van het RIVM waarschuwde het kabinet dat met de huidige stijging het aantal ziekenhuisopnames enorm zou toenemen en de zorg overspoeld zou worden. Maar er is ook een grote onzekerheid, blijkt uit de modelberekeningen die hij zondag op het Catshuis presenteerde.

Mogelijk ligt het dagelijkse aantal nieuwe coronapatiënten op de IC eind december rond de vijftig, maar er is ook een kans dat het aantal opnames nauwelijks stijgt – dan blijft het op ongeveer dertig steken. Het is overigens ook mogelijk dat het er juist veel meer zijn, tot ruim honderd per dag. Daar ligt de bovenkant van de onzekerheidsmarge van de modelberekeningen van het RIVM.

Hoge piek, snelle daling

Twintig opnames meer of minder zou een groot verschil kunnen maken in hoe snel we terug zijn op tien IC-opnames per dag, blijkt bijvoorbeeld uit hoe snel de daling tijdens de eerste golf inzette. Destijds was de piek veel hoger: niet dertig of vijftig, maar ruim honderd IC-opnames per dag. Maar het daalde ook relatief snel: in april duurde het ongeveer achttien dagen voor het aantal IC-opnames terugliep van dertig naar tien per dag.

Dus als de daling nu even snel gaat én de stijging in het aantal IC-opnames de komende dagen meevalt, zou dat misschien genoeg zijn om een acceptabel niveau te hebben bereikt wanneer het kabinet op 12 januari over versoepelingen besluit.

Maar als het aantal IC-opnames de komende tijd wel verder doorstijgt, verdwijnt versoepeling uit het zicht. In de eerste golf duurde het bijvoorbeeld 25 dagen voor het aantal opnames van vijftig naar tien was gezakt. En het kostte nog eens negen dagen extra om van honderd naar tien opnames per dag te dalen. Dat zou nu te lang duren om op 12 januari versoepelingen aan te kondigen.

Bovendien, stelt De Vlas, is de kans groot dat de daling niet zo snel gaat als in april. Destijds lag het reproductiegetal bijna anderhalve maand lang op 0,75. Maar de tweede golf ziet er heel anders uit dan de eerste. De Vlas: „Allereerst ging de stijging minder snel dan dit voorjaar, toen we nog van niks wisten en er nog geen maatregelen waren. Maar ook de daling zal trager verlopen, mensen zijn gemiddeld gezien minder onder de indruk van de pandemie.” Het is dus maar de vraag of we een R van 0,75 gaan halen, zoals tijdens de intelligente lockdown.

Zelfs als dat lukt, ben je er nog niet, stelt Luc Coffeng, collega-onderzoeker van De Vlas aan het Erasmus MC. „De R moet niet alleen laag genoeg zijn voor een afname van de epidemie, maar ook lang genoeg laag om tot onder de tien opnames per dag te komen.” Er mag dan tussendoor geen „probleem” ontstaan waardoor het aantal besmettingen weer oploopt.

Gevreesde feestdagen

En juist daar zijn zorgen over op het Binnenhof: er wordt met vrees gekeken naar de feestdagen. Ook het OMT, dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, is bang dat mensen dan meer bij elkaar komen. Mensen zijn mogelijk eerder geneigd om de regels te overtreden. Bovendien ligt er precies een incubatieperiode tussen de Kerstdagen en Oud en Nieuw: wie tijdens Kerst is besmet, kan weer anderen aansteken tijdens de jaarwisseling. Dat kan de epidemie een nieuwe boost geven – misschien duwt het de R zelfs boven de 1.

Het kabinet houdt daar ook rekening mee: premier Rutte zei afgelopen week in het debat dat hij hoopt dat iedereen zich tijdens Kerst en Oud en Nieuw aan de regels houdt. „Maar als dat niet zo is en het aantal besmettingen zou toenemen, dan zal dat zo rond 12 januari inzichtelijk zijn. Daarom hebben we gezegd dat we op 12 januari gaan kijken hoe het ervoor staat.”

Mochten de feestdagen inderdaad een boost aan het virus geven, dan zijn de versoepelingen op 19 januari hoe dan ook nog ver weg.