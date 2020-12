Voor de Jumbofamilie was HEMA al jaren een droom, maar geen optie

Als HEMA op 15 juni van dit jaar in de handen komt van schuldeisers, waagt topman Tjeerd Jegen zich aan een brutaal appje. „Dit is dé kans om HEMA over te nemen”, stuurt hij aan Ton van Veen, financieel topman van supermarktketen Jumbo. De schuldeisers hebben die ochtend na een conflict met voormalig eigenaar Marcel Boekhoorn weliswaar de sleutels opgeëist, maar ze zijn niet van plan lang zelf eigenaar te blijven. Op dezelfde dag nog beginnen ze het verkoopproces.

Voor Jegen is Jumbo de gedroomde kandidaat. Vijf jaar is hij nu topman van de warenhuisketen die de afgelopen 25 jaar al vier keer van eigenaar wisselde. Steeds viel HEMA in handen van durfinvesteerders, en ook Boekhoorn bleek niet de langdurige eigenaar die hij beloofd had te zijn. Nu is het tijd voor een stabiele partner. Een kapitaalkrachtige eigenaar met gevoel voor de detailhandel en een idee over de toekomst van HEMA. Als de Volkskrant hem vraagt naar Jumbo, waarmee HEMA een halfjaar eerder een samenwerking aanging, draait hij er voor de vorm nog een beetje omheen. Een eigenaar „zoáls Jumbo”, dat zou mooi zijn.

De liefde lijkt niet wederzijds. Jumbo is veel te druk, appt Ton van Veen aan Jegen. Na grote overnames van Super de Boer, C1000, LaPlace en Emté is Jumbo met bijna 700 winkels uitgegroeid tot dé uitdager van Albert Heijn. Door de pandemie heeft de keten het extra druk door de explosief gestegen online vraag naar boodschappen. Ook heeft Jumbo net de stap gezet naar België. „Er ligt genoeg op ons bord”, aldus Van Veen.

Zes weken later is die interesse er plotseling wel. Verschillende kandidaten hebben zich al publiekelijk gemeld als blijkt dat de Jumbo-eigenaren zich tóch hebben gemeld bij de verkopers. Alleen niet via het supermarktbedrijf, maar via Mississippi Ventures. Dat is het investeringsvehikel van de familie die in 37 jaar een groothandel in Veghel uitbouwde tot de op-een-na-grootste supermarktketen van Nederland. Ze trekken in hun bieding op met Parcom, een investeringsmaatschappij waarvan ze de eigenaren en een van de achterliggende geldschieters, miljardair Robert van der Wallen, goed kennen.

In oktober wordt duidelijk dat de schuldeisers de voorkeur geven aan hun bod. Na weken onderhandelen met de banken over de financiering van de overname en een boekenonderzoek zijn deze week de laatste losse eindjes afgehecht. HEMA is na dertien jaar verlost van de partijen die het opzadelden met een schuldenberg van zo’n 800 miljoen euro.

Jarenlang belangstelling

Belangstelling voor HEMA heeft de familie Van Eerd al jaren. Ook oud-voorzitter van de franchisevereniging van Jumbo Anrico Maat kan zich herinneren dat HEMA zes of zeven jaar geleden al eens als overnamekandidaat werd geopperd. Dat gebeurde op een bijeenkomst van aangesloten winkeliers die hardop droomden over mogelijke overnames die zij als samen met Jumbo konden doen. HEMA werd genoemd als mooie prooi. Maar het blijft dat moment bij dromen, zegt Maat.

HEMA is in die jaren geen optie voor Jumbo. De supermarktketen heeft zich net voor bijna een miljard in de schulden gestoken voor de twee grootste overnames uit de geschiedenis: die van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2012. Het bedrijf groeit van een bescheiden lokale speler met iets meer dan 100 winkels uit tot een landelijke supermarktketen met zo’n 600 vestigingen.

In sneltreinvaart worden honderden winkels omgebouwd in de huisstijl van Jumbo. Ook moeten de organisaties in elkaar geschoven worden. HEMA kopen zou te veel afleiden van dat proces.

Bovendien is het bedrijf dan nog te duur. Als Lion Capital in 2017 HEMA in de etalage zet, wil het Belgische Core Equity ongeveer 1 miljard euro neertellen. Een jaar later is het uiteindelijk Marcel Boekhoorn die zich opwerpt als redder. HEMA verwisselt voor 850 miljoen euro van eigenaar. Bij het warenhuis is een hoop herstelwerk te doen; HEMA groeit al jaren amper. Door de hoge schulden is er nauwelijks geld om te investeren. Boekhoorn belooft verlossing van deze „loden last”.

Voor de familie Van Eerd blijft HEMA ook in de twee jaar daarna lonken. Directielid Colette van Eerd begon er haar loopbaan. Bovendien klopt het „ondernemershart” van de familie voor het Nederlandse bedrijf, vertelt Frits van Eerd eind november aan NRC. „Een van de mooiste merken van Nederland staat te koop. Het staat een beetje te wankelen. En er is niemand die in dat gat springt. Ik roep al jaren: moeten we niet een keer met HEMA aan de bak gaan?”

Uiteindelijk is de druk van concurrent Ahold nodig om de familie Van Eerd tot actie te bewegen. Voorjaar 2019 kondigen Albert Heijn en HEMA een samenwerking aan. De supermarkt gaat in een aantal winkels HEMA-producten in de schappen leggen. De proef begint met twee winkels.

Het is een wake-upcall in Veghel. Ruim een jaar later staat HEMA-topman Jegen er nog van te kijken hoe snel Jumbo vervolgens toeslaat, vertelt hij aan de telefoon. „Ja, zei Ton, leuk die paar samenwerkingen met Albert Heijn, maar wij willen HEMA-producten in ál onze schappen in de Benelux leggen.”

Ook heeft Van Veen met zijn team de boeken van HEMA doorgelicht. Om de schulden te verlagen, wil Jumbo zeventien winkels en zes stationsfilialen van HEMA overnemen. Albert Heijn wordt ingeruild voor z’n grote concurrent.

Schuld daalt, overnamekans groeit

Voor HEMA is het financieel een opsteker, zeker gezien het jaar dat volgt. Corona komt in februari naar Europa en niet veel later moeten alle winkels buiten Nederland tijdelijk sluiten. Dat betekent minder omzet. Het gaat zo hard bergafwaarts dat het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd, waarschuwt Jegen begin april in een brief aan verhuurders.

Er is nog een probleem: in juni loopt een lening van 50 miljoen euro af. HEMA heeft het geld niet. Als de datum nadert, blijkt ook dat eigenaar Boekhoorn het bedrag niet wil ophoesten. Een laatste poging van de Nijmeegse ondernemer om het bedrijf in handen te houden, strandt. Op 15 juni, anderhalf jaar nadat hij het bedrijf kocht, is de miljardair HEMA weer kwijt.

Voor veel schuldeisers is dan ook wel duidelijk dat hun leningen nooit meer volledig worden afbetaald. Daarvoor heeft HEMA te veel aan waarde verloren. Ze strepen een fors deel van de schuld weg: 450 miljoen op een totaal van 750 miljoen. Het drukt de rentelasten flink.

Plotseling is HEMA weer een betaalbare prooi. En door de pandemie is de interesse om in een wankel warenhuis te stappen beperkt. De familie Van Eerd en Parcom betalen uiteindelijk 400 miljoen voor HEMA. „Voor een bedrijf dat 100 miljoen brutowinst maakt: een ongelofelijke deal”, zegt Jegen nu. „Ze hebben echt op het juiste moment toegeslagen.”

Toch meldt Jumbo zich niet direct als het verkoopproces begint. Blokker-eigenaar Michiel Witteveen laat wel meteen publiekelijk weten interesse te hebben, een Amerikaanse schuldhandelaar meldt zich en ook gaat het gerucht dat Ahold voor de derde keer naar HEMA kijkt.

Een wat minder bekende naam valt eveneens, die van durfinvesteerder Parcom. Deze Nederlandse investeringsmaatschappij, bestuurd door Bas Becks, Gijs Vuursteen en Erik Westerink, splitste zich in 2016 af van verzekeraar NN.

Dat de familie Van Eerd alsnog betrokken raakt, is te danken aan Parcom. De investeerder heeft interesse in HEMA, maar wil niet alleen eigenaar worden. Bij Parcom vrezen ze zelf de financiering bij de bank niet rond te krijgen. Ze kennen ook de goede reputatie van de familie bij de banken. En ze willen alleen in HEMA stappen met een partner die ervaring heeft met winkels en zich voor langere tijd aan de keten wil binden. Parcom kan dan na vijf tot tien jaar uitstappen.

Besloten wordt dat de familie van Eerd de overname doet als privé-investering. Zo kan Jumbo zich vol richten op de eigen groei. In eerste instantie is ook oud-eigenaar Boekhoorn bij het initiatief betrokken, onthult Het Financieele Dagblad. Dat duurt niet lang: met twee partijen is de deal al ingewikkeld genoeg en bovendien kunnen ze het niet eens worden over wie hoeveel moet inbrengen in een bod.

Het bod van Parcom en de familie komt vrij laat in het biedingsproces, zegt Jegen. Op dat moment – eind juli, begin augustus – wordt al met tal van kandidaten gesproken. Wel zien de verkopers het als een van de meest kansrijke biedingen. Bij een laatste schifting blijft het tweetal over, samen met de Britse investeerder Alteri.

Dat de Nederlanders er met de prooi vandoor gaan, heeft twee redenen. Anders dan de Britten zijn zij bereid de resterende schuld van HEMA af te lossen en te vervangen door bankleningen. Ook ziet de directie onder leiding van Jegen meer toekomst in de familie Van Eerd en Parcom dan in Alteri, dat een bedenkelijke reputatie heeft door de overname en het daarop volgende faillissement van speelgoedketen Intertoys in 2019.

Exclusieve onderhandelingen

Het is zondag 18 oktober en HEMA is er klaar voor. Er zijn persberichten en Tjeerd Jegen heeft al een videoboodschap ingesproken. Maandag kan de aankondiging over exclusieve onderhandelingen met Van Eerd en Parcom de wereld in. Maar op het laatste moment willen de schuldeisers toch weer over details praten.

Het is, zeggen betrokkenen achteraf, symptomatisch voor de moeizame onderhandelingen die zijn gevoerd. Het ingewikkelde is dat ze niet met één eigenaar onderhandelen, zoals de familie Van Eerd gewend is, maar met tientallen bondholders. Die hebben allemaal eigen belangen bij een verkoop onder verschillende condities. De ene partij kocht jaren geleden HEMA-obligaties voor de volle prijs en zou er bij een afgezwakte deal op achteruitgaan. Anderen kochten hun stukken later spotgoedkoop in en winnen bij de verkoop.

Na de jongste lockdown willen de banken toch weer meer informatie

Voor de verkopers is de situatie ook ongewoon. De fondsen handelen in schulden, niet in bedrijven. Als iets besproken wordt, moeten al die losse eigenaren terug naar hun achterban. Is dat eenmaal gebeurd, dan komen ze terug met andere aanmerkingen. „Er waren denk ik wel twaalf financieel adviseurs betrokken, en zes advocatenkantoren”, zegt Jegen. „Die moesten allemaal hun zegje doen.”

De pandemie maakt dat proces niet eenvoudiger. De vergaderingen zijn meestal videocalls. Veel schermen van bondholders blijven op zwart. De kopers weten vaak niet eens hoe hun gesprekspartners eruitzien. „Voor hetzelfde geld onderhandelen ze in hun pyjama vanuit bed”, merkt een betrokkene op.

Frustrerend proces

De onderhandelaars houden er rekening mee dat het een lang en frustrerend proces wordt. ‘Laat je niet uit de tent lokken’, houden ze zichzelf voor. „Toch laat je je dan weer frustreren achter je laptop”, zegt een van hen. „Dan moesten we elkaar steeds voorhouden: rustig aan, we wisten dat dit ging gebeuren.”

Op donderdag 21 oktober volgt de aankondiging alsnog: kopers en verkopers zijn eruit. Parcom en de familie Van Eerd betalen ongeveer 400 miljoen. Daarvan leggen ze zelf elk 75 miljoen in, de rest willen ze lenen bij Nederlandse banken. Het maakt dat de verkoop allerminst zeker is, waarschuwt Jumbo’s financiële man, Ton van Veen. Als de banken weigeren, ketst de verkoop alsnog af.

Het valt betrokkenen op hoe nadrukkelijk de kopers daarmee het lot van HEMA in handen van de banken leggen. Die banken wilden deze crisis toch onderdeel van de oplossing zijn? In sommige berichten circuleert al een rentetarief: 3 tot 4 procent. Aanmerkelijk minder dan de 6 tot 8 procent die HEMA de laatste jaren betaalde.

De banken willen daar niet zomaar aan. Ze vinden HEMA nog steeds te risicovol. In de acht weken die de familie en Parcom hebben om de overname rond te krijgen, drukken ze flink terug. Na onderhandelingen die soms tot diep in de nacht doorgaan, bereiken ze een compromis: de kopers krijgen 200 miljoen krediet. Een lening vanuit Jumbo dicht het gat, met de HEMA-bakkerijen als onderpand. De rente die het warenhuis betaalt, daalt zo van meer dan 50 miljoen euro tot minder dan 10 miljoen euro per jaar, 4 tot 5 procent.

Het is haasten om alles rond te krijgen. Op woensdag 16 december moeten ze tekenen, anders kunnen schuldeisers onder de afspraken uit. De lockdown die het kabinet afkondigt, zorgt nog voor spanning. De banken willen weten wat dat betekent voor de inkomsten in 2021.

De opluchting is groot als vlak voor middernacht alle handtekeningen formeel op papier staan. De deal is rond. Een dag later introduceert topman Jegen opnieuw een koper, de derde in iets meer dan twee jaar tijd. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het voorlopig de laatste is.