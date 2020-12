Verzekeraars en ziekenhuizen sluiten deal over coronarekening 2021

December is doorgaans de maand waarin ziekenhuizen en verzekeraars allemaal afzonderlijk vurig onderhandelen over hun contracten voor te verlenen zorg in het komende jaar. Maar met corona is dat nu ronduit onmogelijk. Niemand weet immers hoeveel ‘golven’ ziekenhuizen nog overspoelen, hoeveel ruimte er komt voor andere zorg en wanneer vaccinaties hun verlossende werk gaan doen.

Daarom zijn verzekeraars en ziekenhuizen vrijdag met landelijke afspraken gekomen over de ‘coronarekening’ van 2021. Uniek is dat hun ‘ouderwetse’ onderhandelingen deze maand niet meer nodig zijn.

Het noodplan van brancheverenigingen van zorgverzekeraars (ZN), ziekenhuizen (NVZ) en universitair medische centra (NFU) moet voorkomen dat ziekenhuizen door corona in de rode cijfers komen. Afgesproken is dat de contracten die in december vorig jaar zijn gesloten voor 2020, worden afgestoft en – met belangrijke aanpassingen – hergebruikt.

Compensatie

Dat de oude contracten de basis vormen voor het komende jaar, zorgt ervoor dat de afspraken goed passen bij specifieke ziekenhuizen. Daarnaast komt er geld om kosten van coronazorg te compenseren en krijgen ziekenhuizen een vergoeding voor gederfde inkomsten als ze andere zorg niet kunnen verlenen. De oude contracten worden geïndexeerd voor hogere tarieven en medicijnprijzen.

Over de deal is sinds eind september onderhandeld. Volgens Georgette Fijneman, bestuurslid van ZN , zijn de afspraken „bestand” tegen alle scenario’s: „Zowel voor het schrikbeeld dat nog heel veel coronazorg nodig is, als – bij een goed vaccin – voor inhalen van zorg die is blijven liggen.”

Woensdag stemden bijna alle ziekenhuizen in het met het plan. Alleen het Erasmus Medisch Centrum zette geen handtekening en zal zelf afspraken maken.

De rest van de ziekenhuizen hoeft niet meer te onderhandelen. Wel krijgen ze voor de komende weken een andere opdracht. Ze maken een plan over hoe ze gemiste zorg kunnen inhalen waar dat mogelijk is. Ook moeten ze uitleggen hoe ze verdergaan met de landelijke ambities om zorg waar mogelijk uit het ziekenhuis te verplaatsen, naar huisartsen, wijkzorg of verpleeghuizen, en afspraken digitaal af te wikkelen.

Hoofdlijnenakkoord

Minister Tamara van Ark (medische zorg, VVD) heeft coulance beloofd met het oog op de financiering. Zo worden geen opleidingsgelden ingetrokken als ziekenhuizen het door corona te druk hebben voor opleiden. Ook is toegezegd schappelijk om te springen met het ‘hoofdlijnenakkoord’ uit 2018. Daarin staat dat uitgaven van ziekenhuizen elk jaar minder mogen groeien tot ze in 2022 niet meer groeien. Het akkoord is voor dit kabinet een belangrijk instrument om de snel stijgende zorgkosten te beteugelen.

Dit akkoord mag zorgverlening nu niet in de weg staan, zo is afgesproken. Als gemiste zorg kan worden ingehaald, moeten extra uitgaven kunnen.

Wie in de technische details van de overeenkomst duikt, ziet dat gemiste inkomsten van ziekenhuizen volgend jaar grotendeels worden gecompenseerd. Over het gemiste bedrag krijgen ziekenhuizen 12 procent aan variabele kosten (zoals voor verbandmiddelen) niet vergoed. Aan de andere kant worden kosten door corona vergoed door aan ziekenhuizen over het hele jaar minstens 0,6 procent extra te betalen. Na een half jaar wordt geëvalueerd of dat genoeg is voor de coronakosten. Ook zullen verzekeraars financieel bijdragen aan een hogere bezetting van intensivecarebedden dan normaal.

Als een ziekenhuis toch diep in de rode cijfers dreigt te komen, gaan de partijen opnieuw om tafel.

Kleerscheuren

Voor de eindafrekening over 2020 was afgelopen zomer al zo’n speciale ‘deal’ opgetuigd. Ziekenhuizen én verzekeraars lijken niet zonder kleerscheuren uit die afspraken te komen. Sommige verzekeraars lijken hun financiële reserves te moeten aanspreken. En als het zo doorgaat, schieten ziekenhuizen er samen twee- tot driehonderd miljoen euro bij in.

Daardoor worden de marges extreem krap, vertelt David Jongen, vicevoorzitter van de NVZ. „Voor 2021 ben ik bang dat hetzelfde zal gebeuren”, zegt hij. „Net als een hoop andere sectoren worden we nu eenmaal niet 100 procent gecompenseerd voor wat ons overkomt met de coronacrisis.”

Hoe de regeling over 2020 precies uitpakt, wordt begin volgend jaar duidelijk.