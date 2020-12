De opkomst en ondergang van landverrader nummer één

Max Blokzijl was als twintiger al een bekende Nederlander. Met Jean-Louis Pisuisse, een collega-journalist die later bekend kwam te staan als de grondlegger van de Nederlandse kleinkunst, was hij ‘undercover’ gegaan. De twee hadden zich verkleed en gedroegen zich als twee Italiaanse straatmuzikanten met Spaanse namen. In Algemeen Handelsblad schreven ze hoe het ze vervolgens verging: spelen in de straten, op pleinen en langs de weg. Hoe mensen op ze reageerden. De artikelen en het boek dat volgde, werden razend populair. Daarna hun optredens eveneens. Een tournee langs Nederlandse steden trok volle zalen, waarna ze hetzelfde overkwam in Nederlands-Indië. Hun avonturen stuurden ze naar de krant.

Blokzijl was de begeleider, aanvankelijk op een serafineorgel, later op een piano. Pisuisse was het artistieke brein en de hartenveroveraar, die in 1927 werd doodgeschoten door een afgewezen minnaar van zijn vrouw, op het Amsterdamse Rembrandtplein.

Blokzijl woonde toen al bijna tien jaar in Berlijn, waar hij werkte als correspondent van het Algemeen Handelsblad, een liberale krant die in 1970 zou opgaan in NRC Handelsblad. In Berlijn verging het Blokzijl goed, hoewel hij zich zorgen maakte over het vervagen van zijn roem. Zo ergerde het hem mateloos dat zijn naam zelden prijkte onder de artikelen die hij schreef.

Biograaf Kees Schaepman, zelf journalist, illustreert aan de hand van talloze citaten (onder meer uit brieven van compagnon Pisuisse) hoe sterk het ego van Blokzijl was ontwikkeld; hoe verzot hij op uiterlijk vertoon was (uniformen, graag) en hoe slecht hij kon luisteren, toch een doodzonde voor een journalist. Kortom, al ver voor Blokzijl eind 1940 terugkeert naar Nederland om zich daar te ontpoppen tot de beruchtste en meest effectieve propagandist van het nationaal-socialisme, heeft de lezer al een beeld van een opgeblazen, semi-getalenteerde dikdoener. Dat is eigenlijk jammer, want het vertroebelt het zicht enigszins op de meest cruciale kwestie in Blokzijls leven: was hij zo fout in de oorlog dat hij de doodstraf verdiende?

Landverrader nummer één

Tegelijk gaat het hier om een biografie, niet om het verslag van een rechtszaak. En een levensbeschrijving kan inzicht geven in de wijze waarop een journalist van een liberale krant, Wichtigmacher of niet, uit kon groeien tot landverrader nummer één, de eerste van 39 collaborateurs die Nederland na de oorlog zou fusilleren. Zonder enig protest.

Uit Schaepmans uitstekend gedocumenteerde boek is op te maken dat de correspondent hetzelfde lot was beschoren als zoveel inwoners van het land dat hij observeerde. Van het ridiculiseren en zelfs afwijzen van Hitler ging hij, via twijfel en gemopper, naar bewondering. Daarbij lijkt 1938 een scharnierjaar. Na de Kristallnacht schrijft hij vol medelijden over de slachtoffers, maar in hetzelfde jaar bejubelt hij de verjaardag van Hitler in zinnen die je als Nederlander het schaamrood naar de kaken jaagt – want ‘wij’ Nederlanders vonden dat soort teksten destijds volstrekt normaal in een liberaal dagblad. Blokzijl, toont Schaepman effectief aan, was ‘native’ gegaan, een term die diplomaten gebruiken voor collega’s die te lang buiten Nederland hebben gewoond.

Eenmaal terug in Nederland zou hij een hoge functie krijgen in het nieuwe, nationaal-socialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en vanaf 1941 zou hij honderden radiopraatjes houden. Ze werden opvallend goed beluisterd. (Tot het voorjaar van 1943, waarin Nederlanders hun radio’s moest inleveren, opdat niemand meer naar de BBC of Radio Oranje kon luisteren.)

Waarom was Blokzijl de enige NSB’er die in staat was een groot publiek te bereiken? ‘Omdat hij geen charlatan is’, argumenteerde historicus Loe de Jong. Hij was geen ‘marionet van een sinistere opdrachtgever’, aldus De Jong, maar ‘hij meent wat hij zegt’. Ook de aanklager in zijn strafproces prees Blokzijl om de kwaliteit van zijn propaganda. Die had niets te maken met ‘het malle gedoe en dolzinnige gebral van de NSB’, waar ‘de mensen alleen maar om gelachen’ hadden, zei hij: ‘Wat Blokzijl deed was duizendmaal erger. Hij kende de gevoelens van ons volk door en door.’

Masker van redelijkheid

Was dat reden voor de doodstraf? De aanklager kwam in het proces met dertien passages uit Blokzijls radiopraatjes. Daarin moest vooral de regering in Londen het ontgelden. Hoe erg is dat precies? Biograaf Schaepman concludeert dat Blokzijl in het strafproces vooral werd kwalijk genomen dat hij ‘een masker van redelijkheid’ had gedragen.

Zijn misdaad was duidelijk: landverraad. Blokzijl had de verkeerde kant gekozen en die keuze tot het einde toe fanatiek uitgedragen. Oorlogsmisdaden had hij niet gepleegd.

Opvallend detail uit deze biografie: Blokzijl had ook tot het einde van de oorlog gewoon de tram kunnen nemen. Geen Nederlander die hem een haar krenkte.

Rechters buigen mee met de tijdgeest en die was in 1945 opgeschud, door de oorlog. Want het moge duidelijk zijn dat in de huidige tijd niemand meer veroordeeld wordt voor de dingen die Blokzijl zei. Oké, wellicht alleen voor de antisemitische terzijdes in Blokzijls radiopraatjes (‘rijke Joden zonder vaderland’) en Schaepman wijst erop dat Blokzijl zeker ‘minder’ zou hebben geantwoord op de vraag of hij meer of minder Joden in Nederland wilde. Maar antisemitisme werd hem in zijn strafproces niet voor de voeten geworpen. En ook daarmee vertelt het vonnis meer over Nederland dan over Blokzijl. In die eerste maanden na de Duitse capitulatie had Nederland immers tamelijk merkwaardige prioriteiten. Talloze fanatieke ‘Jodenjagers’ mochten hun positie bij de politie behouden, terwijl de overheid slachtoffers die terugkeerden uit de concentratiekampen maande tot het betalen van achterstallige belasting – opgelopen tijdens hun afwezigheid. Schaepmans biografie voegt hier nog een illustratie aan toe: een man met radiopraatjes kreeg de volle kracht van het rechtsapparaat aan zijn broek en een kogel door zijn hoofd.



Kees Schaepman: Max Blokzijl. De opkomst en ondergang van een journalist. Walburg, 256 blz. € 24,99 Max Blokzijl. De opkomst en ondergang van een journalist. Walburg, 256 blz. € 24,99 ●●●●●

