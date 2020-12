Uitvreter van zeesterren

Nee dit is geen stronkje bloemkool, geen mislukte kerstversiering, maar een dier!

Naam: Yumiherigokaku-no-shidamushi Wetenschappelijke naam: Dendrogaster toasuii Leefplek: Aangetroffen in zeesterren in de diepzee voor de oostkust van Japan. Uiterlijk: Onvolwassen vrouwtjes wit tot geelbruin, geslachtsrijp roze tot oranjerood. Tot 6 cm, mannetjes veel kleiner. Eet: Leeft op lichaamssap van gastheer. Opvallend: De Japanse naam is een samentrekking van shida (varen) en mushi (ongedierte).

Het is een parasiet die leeft in de lichaamsholte van zeesterren. En je zou het niet onmiddellijk zeggen maar dit vreemde wezen is een kreeftachtige.

Wat we zien is het vrouwtje van Dendrogaster tobasuii, zoals Japanse onderzoekers de nieuwe soort noemden. De vertakkingen zitten bomvol met ovaalronde eitjes. En de piepkleine mannetjes houden zich op in de dikste takken. De nieuwe soort werd aangetroffen in zeesterren die werden opgevist van 300 meter diepte. De vrij talrijke Mediaster brachiatus had heel soms zo’n parasiet, maar bij de veel zeldzamere Mediaster arcuatus was het bij een op drie zeesterren raak. Soms zaten ze zelfs met twee tegelijk in één zo’n zeester.