‘Trekvogels volgen heel netjes de flyways’

Hij had de prijs nog niet eens uit zijn rugzak gehaald. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is na een werkreis net thuis in het Friese Gaast. En dus komt het blauwe doosje met de Godman-Salvin-medaille, die hij van de British Ornithologist’s Union ontving, nu pas tevoorschijn. „Kijk, wat mooi, met een ibis erop!” Hij legt hem op een boekenkast, naast eerdere onderscheidingen: het beeldje van de prestigieuze Spinozapremie uit 2014, de Marsh Award for International Ornithology in 2017… „Het is de leeftijd”, zegt Piersma bescheiden. „Dan krijg je weleens wat toegestopt. Mijn vriend Sytze Pruiksma, ook de muzikant met wie ik samenwerk, zei laatst tegen me: mear prizen as skriezen.”

Schelp en kanoet

Als scholier verzamelde Theunis Piersma (1958) al schelpen: soms reisde hij ervoor naar Scheveningen vanuit Friesland. Later, als ornitholoog bij het NIOZ op Texel, specialiseerde hij zich in schelpetende vogels, zoals de kanoet. Sinds 2002 is hij hoogleraar trekvogelecologie in Groningen. In oktober 2020 kreeg hij de Godman-Salvin-medaille, een ornithologieprijs die eenmaal eerder naar een Nederlander ging: de etholoog Niko Tinbergen (in 1969). In december werd ook bekend dat hij de Stairway to Impact-award van NWO heeft gekregen.

Meer prijzen dan grutto’s, betekent dat in het Fries. En dat steekt. Want de grutto is juist een vogelsoort waar Piersma zich al decennia voor inzet. Zo voorzag hij de vogels van zenders, om meer te leren over hun trekgedrag. Samen met Pruiksma toerde hij zelfs door het land met de voorstelling Kening fan ’e Greide (Koning van de Weide), een muzikaal eerbetoon aan de nationale vogelsoort van Nederland.

Maar al die aandacht voor de grutto mag vooralsnog niet baten, vertelt Piersma. Zelfs rond buurtschap Idzega, ten zuidoosten van Gaast, gaat het slecht met de soort, terwijl juist daar op vrij grote schaal weidevogelvriendelijk beheer plaatsvindt: bloemen, hoge waterstanden, uitgesteld maaibeheer. „Maar het gebied is toch nog te klein, en de negatieve invloeden van de omringende intensieve landbouw zijn te groot.” Toch wil hij de grutto’s niet als bedreigde diersoort zien, of als relict van vervlogen tijden. „Het wordt tijd dat we naar het verhaal van de grutto luisteren.”

Wat vertelt de grutto ons?

„Dat we ons landschap niet duurzaam inrichten en beschadigen. Grutto’s zijn cultuurvolgers, die zich in grote mate hebben aangepast aan het boerenleven. Maar hun flexibiliteit kent een grens: als de landbouw té veel intensiveert en de bodem vernielt, dan geven de vogels dat aan.

Daarom zenderen we de vogels: zodat we niet alleen een momentopname hebben

„Een voorbeeld van hun aanpassingsvermogen zag je in de zomer van 2008, toen grote delen van het land in de loop van juli bruin kleurden door de aanhoudende droogte. De plekken die in de nazomer nog wél groen waren, vielen precies samen met de locaties die de grutto’s in de maanden daarvoor zelf al hadden uitgekozen om op te vetten. Met andere woorden: in juni, toen er nog nergens een sprietje bruin te zien was, wisten zij dus al te voorspellen waar later in de zomer het gras niet meer zou groeien. Ze geven dus zelf de plekken aan waar geen droogteschade is.”

Waar overwinteren de grutto’s?

„In West-Afrika: Mauritanië en Senegal. En daar is het exact hetzelfde verhaal. Leefgebieden die onder druk komen door de intensivering van de landbouw. Kleine plukjes versnipperde duurzame landbouw ertussen. Daarom zenderen we de vogels: zodat we niet alleen een momentopname hebben, maar ze het hele jaar door kunnen volgen op hun trekroutes.”

In Piersma’s studententijd, begin jaren tachtig, was over die vogeltrekroutes nog relatief weinig bekend. Biologen voorzagen vogels soms wel van metalen ringetjes waardoor ze konden worden geïdentificeerd. „Zo konden de migratiepatronen in grote lijnen worden bepaald. Verder ging je er voor het gemak maar van uit dat de grutto’s die je in Mauritanië zag dezelfde waren als die in Nederland.”

Om die routes inzichtelijker te maken, ontwierp Piersma met medestudenten een kaart met wereldwijde flyways: geografische zones waarbinnen trekvogels zich gedurende een jaar verplaatsen. „Dat was een theoretisch concept, gebaseerd op waarnemingen van een paar geringde vogels. Maar het mooie is dat we nu, veertig jaar later, dankzij de zenders kunnen zien dat de vogels daadwerkelijk heel netjes die flyways bevliegen.”

Zo hebben Piersma en zijn collega’s net een nieuwe grutto-ondersoort ontdekt, de Bohai-grutto, die zich langs de East Asian-Australian Flyway voorkomt, in China. De andere drie Nederlandse grutto’s volgen de East Atlantic Flyway, langs de kust van de Atlantische Oceaan. „Ze stijgen hier op, en landen pas weer in Zuid-Spanje.”

Er vindt een complete metamorfose plaats, waarbij ze zich opvetten tot ze ruim een pond wegen

Een kippeneindje vergeleken bij de rosse grutto, die laatst het wereldrecord langeafstandvliegen verbrak…

„In één ruk 12.854 kilometer, van Alaska naar Nieuw-Zeeland, over de Stille Oceaan. Ja, dat is een flink eind, maar zo’n record is ook een beetje flauw – er zijn vast rosse grutto’s die nóg verder vliegen, maar die toevallig geen zender met zich meedroegen. Het vorige record non-stop vliegen stond op naam van een rosse grutto, E7, die 11.600 kilometer gevlogen had. Wat ik veel fascinerender vind is hoe ze zich voorbereiden op zo’n reis: er vindt een complete metamorfose plaats, waarbij ze zich opvetten tot ze ruim een pond wegen. Bij het wegvliegen moeten ze dan echt een aanloopje nemen om nog los te komen van de grond.

„En wat ook bijzonder is: hoe die beesten de godganse Stille Oceaan oversteken – de grootste watermassa ter wereld – zonder te verdwalen. Ze gedragen zich in dat enorme niemandsland, zonder visuele informatie in de vorm van bergtoppen of rivieren, alsof ze gps bij zich hebben. Sterker nog: ze compenseren op de juiste manier voor de wind, zodat ze niet op de verkeerde plek eindigen. Hoe dóén ze dat?”

Is een zender voor zo’n lichtgewicht vogel geen enorme ballast?

„Aanvankelijk waren die zenders veel te log voor dit soort vogels. Maar in 2006 werd E7 voorzien van een interne zender. Onder verdoving is zij geopereerd en hebben ze die zender in haar buik geplaatst. Alles gaat heel gecontroleerd en onder verdoving. Een uur nadat ze zijn bijgekomen vliegen de rosse grutto’s alweer weg. Toen ik dat proces voor het eerst zag was ik diep onder de indruk van de subtiliteit en de kwaliteit van de operaties. In 2007 hebben we zo onze eigen vogels gezenderd. Er is een veearts uit Alaska gekomen die in een operatiebus onze vogels onder handen heeft genomen. Alleen de batterijen hielden het niet zo lang uit als die van E7. Dat was het nadeel van deze techniek.

De zender mag niet zo strak zitten dat ze er last van hebben

„Het is mooi hoe ik die hele ontwikkeling gedurende mijn loopbaan heb kunnen meemaken”, zegt Piersma. „Veertig jaar geleden begonnen we met die theoretische flyways. Daarna raakten de kleurringen in opmars. Gekleurde ringen om de poten van de vogels, waarmee je met een verrekijker heel makkelijk de burgerlijke stand van de vogels kunt bepalen: welke koppeltjes zoeken elkaar jaar in jaar uit op, wie zijn het succesvolst in de voortplanting? En toen kwamen dus de steeds geavanceerdere zenders.

Het nieuwste zenderontwerp: ‘broektasjes’ voor rosse grutto’s. „Een soort heuptasjes. Maar het nadeel is dat die beesten vóór hun trek enorm opvetten, en daarna dus juist weer afvallen. De zender mag niet zo strak zitten dat ze er last van hebben, maar ook niet te los, want dan raken ze ze kwijt. Daarom zijn ze van rekbaar materiaal gemaakt. Toch verliezen ze de zenders weleens als ze heel mager zijn.”