Terug naar Wuhan: op corona volgde de onderdrukking

Wat heeft het voor zin om nog te praten over wat er begin dit jaar in Wuhan gebeurde, toen daar plotseling een dodelijke ziekte bleek rond te waren? Zand erover, zegt de overheid: we kijken liever naar de toekomst. Vrijwel alle inwoners van Wuhan zeggen het de overheid na.

Maar er zijn uitzonderingen. NRC sprak met direct betrokkenen die de overheid ter verantwoording willen roepen over wat er misging in Wuhan. Ze zijn het de slachtoffers verschuldigd – tot die tijd willen zij het verleden niet begraven.

Een chronologische terugblik vanuit Wuhan, waar corona uitbrak.

16 januari

Yang Min, een 50-jarige moeder, heeft nog nooit gehoord van het virus dat sinds december slachtoffers maakt in haar thuisstad. Ze gaat met haar dochter van 24 naar een plaatselijk ziekenhuis. Haar dochter heeft borstkanker in een vroeg stadium. Daaraan is ze al geopereerd. Nu moet ze terugkomen voor haar eerste chemo. Andere kinderen heeft Yang niet.

Op 19 januari krijgt haar dochter koorts. Corona, blijkt uit de test. Ze heeft de ziekte in het ziekenhuis opgelopen, daar zijn al veel mensen besmet. Maar het officiële standpunt is dan nog dat de ziekte niet van mens op mens kan worden overgedragen. Pas op 20 januari geeft China toe dat dat niet klopt.

Yang neemt haar intrek in het ziekenhuis en slaapt op de grond naast het bed van haar dochter. Ze krijgt een haarnetje, een schort en een masker. Ze mag eigenlijk niet in het ziekenhuis zijn: de beveiligers willen haar wegsturen, maar de zusters vinden het goed dat ze blijft. Er zijn maar twee zusters voor zestig patiënten, dus ze zijn blij met extra hulp.

25 januari

Wuhan is twee dagen eerder plotseling op slot gegaan. De elf miljoen inwoners worden door het nieuws overvallen: iedereen is nu bang voor de nieuwe, zeer besmettelijke ziekte die door de stad raast.

De 65-jarige schrijfster Fang Fang, lid van de plaatselijke schrijversbond, begint een dagboek vanuit haar huis in Wuhan. Het verschijnt in afleveringen op het Chinese sociale medium Weibo. „Ik weet niet of ik iets zal kunnen versturen via mijn Weibo-account”, is haar openingszin. Ze is bang voor censuur: berichtgeving over Wuhan ligt meteen bijzonder gevoelig. De overheid wil grip op de berichten, en die alleen via staatsmedia naar buiten brengen.

Maar die staatsmedia vertrouwt niemand echt. Het dagboek van Fang Fang wordt al snel dé bron van informatie voor iedereen die meer wil weten. Op het hoogtepunt van haar populariteit heeft haar account 3,8 miljoen volgers.

1 februari

Xin Ye is dertig, stevig gebouwd, zwaar getatoeëerd en gespierd. Hij ergert zich aan inwoners van Wuhan die op internet wel hun gal spuwen over alles wat er misgaat in de eerste dagen na de lockdown, maar zelf niets doen.

Vloeken en tieren kunnen ze in Wuhan trouwens als de beste: het is een rauwe arbeidersstad, kil en regenachtig. De mensen dragen hier eerder kaplaarzen en overalls dan maatpakken, en ze nemen geen blad voor de mond.

Xin begrijpt de woede van de burgers wel: mondkapjes zijn er veel te weinig, de voorlichting is gebrekkig en de voedseldistributie ook. Je kunt wel bestellen op internet, maar ze komen alleen bezorgen als je in één keer een heel grote bestelling plaatst. Veel oude mensen weten sowieso niet hoe dat bestellen moet.

„Uit vrees voor besmetting gooiden sommigen hun kat of hond uit hun woontorens” Xin Ye, inwoner Wuhan



„Mensen zijn zo bang dat sommige mensen in wanhoop hun katten of honden uit hun hoge woontorens naar beneden gooien”, zegt Xin. „Ze zijn bang dat de dieren hen anders besmetten.”

Xin biedt aan om mee te bouwen aan een nieuw noodhospitaal. Hij wordt afgewezen: hij is geen professioneel bouwvakker.

Hij besluit dan maar zijn roze elektrische scooter in te zetten. Daarmee kan hij voedsel rondbrengen naar mensen die niet naar de winkels kunnen of durven, of medicijnen. Bang om ziek te worden is hij niet. „Ik werkte als personal trainer in een sportschool. Ik ben sterk, jong en gezond”, zegt Xin.

Hij werkt onbetaald en op eigen houtje, niet voor een overheidsorganisatie. Daar is de Chinese overheid niet happig op: over vrijwilligers heb je geen controle. „Maar er was een tekort aan alles”, zegt Xin. „Ze moesten het wel toestaan. Anders hadden de mensen de overheid al te harteloos gevonden.”

3 februari

Zhang Zhan, een voormalig juriste van 37, is uit Shanghai naar Wuhan gekomen als burgerjournaliste. Ze gaat kijken bij ziekenhuizen en crematoria, waar ze ziet dat om twaalf uur ’s nachts de ovens nog volop branden.

Ze stuurt haar berichten de wereld in via het Chinese sociale medium WeChat, en – dankzij een VPN-verbinding – via het in China geblokkeerde YouTube en Twitter. Ze geeft ook interviews aan buitenlandse media.

Zhang Zhan is een lastige, zeer vasthoudende vrouw. Ze heeft een verleden van verzet. Eind 2019 is ze opgepakt omdat ze openlijk haar steun betuigde aan de demonstranten in Hongkong. Ze ging in haar eentje de straat op met een bord om haar nek. Ze werd opgepakt, maar na twee maanden weer vrijgelaten. In de Chinese context is dat een milde behandeling.

Ze is ook openlijk gelovig. Als christen gelooft ze in een hogere autoriteit dan die van de Communistische Partij van China (CPC). Dat is bedreigend voor de CPC: zulke mensen zijn in principe bereid om martelaar voor de goede zaak te worden.

6 februari

De dochter van Yang Min sterft. Yang krijgt dat niet te horen. Ze is zelf besmet geraakt, en ligt sinds 29 januari op de intensive care van een ander ziekenhuis. Ze werd van de vloer geraapt toen ze met hoge koorts neerviel naast het bed van haar dochter.

Het duurt tot eind februari voordat haar man haar vertelt dat haar dochter dood en gecremeerd is. „Hij wilde het eigenlijk nog niet zeggen, maar hij kon zich niet meer inhouden”, zegt Yang. „Zijn broer was ook besmet. Die overleed ook. Mijn man stond op het punt om zelfmoord te plegen.”

Xin Ye, de stevige dertiger, bezorgt begin februari vooral verse groente, daarna rijst en meel. Dan raakt het vlees op. „Alles was ook heel duur”, zegt hij. Op zijn tochten ziet hij dat mensen zich misdragen. Sommigen gaan over straat met twee fietsen aan de hand, beide volgeladen met tassen voedsel. Maar ze kunnen geen twee fietsen tegelijk in de gaten houden. Als ze er eentje even tegen de muur zetten, gaat het mis: „Anderen duiken op die fietsen. Binnen een mum van tijd zijn alle boodschappentassen leeg”, zegt Xin.

De mensen hamsteren. „De mentaliteit is: ,Als ik vijf Chinese kolen kan bemachtigen, koop ik er vijf, ook al heb ik er maar één nodig”, zegt Xin. „Met vijf kolen hou je het nu eenmaal langer uit.”

Hij gaat elke dag om negen uur op pad. Om twee uur gaan de winkels dicht. Dan levert hij zijn inkopen af, tot zes of zeven uur. Hij werkt net zo lang door totdat de accu van zijn scooter leeg is. Als hij dan nog bestellingen over heeft, levert hij die af op een huurfiets.

Chen Qiushi, een burgerjournalist en advocaat die net als Zhang Zhan probeert vast te leggen wat er in Wuhan gebeurt, verdwijnt die dag van de radar. Ook burgerjournalist Fang Bin wordt opgepakt. Zhang Zhan blijft aan het werk.

Een mondkapje en een tas hangen aan een bamboestruik in een park naast de rivier de Yangtze in Wuhan, vorige maand. Foto AFP

Die nacht gaat er een schok door Wuhan. Oogarts Li Wenliang sterft aan de gevolgen van corona. Hij waarschuwde eind december al dat er een gevaarlijke „longziekte” rondwaart in de ziekenhuizen van Wuhan. Hij krijgt een spreekverbod.

In haar dagboekaantekening van 6 februari, voltooid op 7 februari, reageert Fang Fang op de dood van Li. „Op het moment huilt iedereen in deze stad om hem. Ik ben er kapot van”, sluit ze die nacht haar dagboek af. Iedereen citeert een uitspraak van Li van kort voor zijn dood: „Voor een gezonde maatschappij heb je meer dan één stemgeluid nodig.”

De dood van Li lijkt een kantelpunt. Op internet zwelt de kritiek aan. Die wordt aanvankelijk nauwelijks gecensureerd: de verontwaardiging is zo groot dat censureren domweg onbegonnen werk is.

Buitenlandse media speculeren: is dit het moment waarop Xi Jinping ten val komt? Xi blijft angstvallig weg uit Wuhan, hij is ook verder nauwelijks zichtbaar. Voor het oog van de buitenwereld mag premier Li Keqiang de crisis voorlopig managen.

15 maart

Fang Fang pleit in haar blog steeds weer voor het ter verantwoording roepen van mensen die de ernst van de ziekte ontkenden, en van ambtenaren en ziekenhuisdirecteuren die verkeerde beslissingen hebben genomen of hun verantwoordelijkheid ontweken. Dat heeft tot onnodig veel doden geleid. „Hoe kunnen wij die nog wel leven (…) níet vechten voor gerechtigheid voor de mensen die onrecht is aangedaan? We moeten (het bestuur) ter verantwoording roepen!”, schrijft ze.

Fang Fang, een schrijversnaam, is een vrouw met felle ogen en een uitgegroeide kleurspoeling. Ze is kwaad over wat er misgaat maar ze spreekt ook met warmte over de stad. Ze bewondert de schoonmakers die de boel maar blijven ontsmetten.

„Hoe kunnen wij níet vechten voor gerechtigheid voor hen die onrecht is aangedaan?” Fang Fang, schrijfster/blogger



Ze lacht om alles wat haar op internet naar het hoofd wordt geslingerd: het is te absurd voor woorden en vaak onder de gordel. „Ze hebben ook stenen naar ons huis gegooid”, zegt ze tijdens een etentje in Wuhan. Op internet wordt haar verweten dat ze niet van China houdt en zomaar de vuile was buiten hangt.

Xin richt zich inmiddels op huisdieren. Veel inwoners van Wuhan kunnen de stad niet meer in, maar hun huisdieren zitten nog thuis gevangen. Xin, die zelf een dikke, grijze kat heeft die hij tijdens het interview liefkozend op schoot neemt, ontfermt zich over die dieren. Hij krijgt de toegangscodes van de eigenaren tot hun huizen, of hij laat op hun verzoek een nieuw slot in de deur zetten.

Heeft hij behalve dode dieren ook dode mensen op straat zien liggen? „Nee, nooit, maar ik zag wel heel veel lijkwagens in de wijken”, zegt hij. Er is vrijwel niemand in Wuhan die gelooft dat er maar 3.869 doden in de stad zijn gevallen, het officiële cijfer. Ook Xin niet.

8 april

De lockdown van Wuhan is eindelijk voorbij. De stad en het land juichen, er is een spectaculaire lichtshow en de bewoners zijn door het dolle heen. Yang Min stapt meteen naar het buurtcomité. Ze wil een rechtszaak tegen de staat beginnen. „Als ze in het begin niet hadden gelogen over het virus, dan had mijn dochter nu nog geleefd”, zegt ze. „Daarvoor moeten ze nog steeds verantwoording afleggen.”

Het buurtcomité probeert haar van een rechtszaak af te houden, maar ze zet door. Pas vijf maanden later, op 29 september, krijgt ze bericht; de rechtbank wil haar zaak niet behandelen. Het is in strijd met artikel 49, krijgt Yang te horen. „Niemand wilde me uitleggen wat er in artikel 49 staat, of waar ik dat kan vinden. ‘Zoek dat zelf maar uit op internet’, zeiden ze.”

Xin legt zijn werk als vrijwillige bezorger op 18 april neer. Een bedankje van de overheid heeft hij nooit gekregen. Dat vindt hij niet erg. „Ik werk liever in mijn eentje, dan ben ik mijn eigen baas. Zodra je meedoet met initiatieven van de overheid, wordt alles meteen heel ingewikkeld.” Hij gaat aan het werk in een tatoeagesalon in het oude centrum van Wuhan. Voor de deur staat zijn roze scooter nog.

Fang Fang sluit haar dagboek al op 24 maart af: dan is bekend dat de stad op 8 april weer opengaat. Ze vindt dat haar taak erop zit.

15 mei

Burgerjournaliste Zhang Zhan wordt op 14 mei vermist, op 15 mei blijkt ze vast te zitten in Shanghai op verdenking van „ruzie zoeken en moeilijkheden uitlokken”.

De Engelse vertaling van het dagboek van Fang Fang verschijnt in de VS. Zie je wel, zeggen haar critici: ze is een instrument in handen van het buitenland om de reputatie van ons land te ondergraven.

China stelt steeds explicieter dat het land de crisis veel effectiever heeft aangepakt dan welk land ook. Omdat China een superieur bestuurssysteem heeft: het socialisme met Chinese kenmerken. Alleen de CPC kan een grote crisis als deze aan, de westerse aanpak toont het failliet van de democratie als effectieve staatsvorm aan, zo is de boodschap. Dat punt is steeds makkelijker te verkopen naarmate Covid-19 in andere landen steeds meer slachtoffers maakt, maar in China niet.

Ook trekt de Chinese overheid steeds vaker in twijfel of de pandemie in Wuhan is begonnen. Misschien was corona al veel eerder elders in de wereld, en werd het alleen maar als eerste in Wuhan ontdekt. Misschien hebben Amerikaanse militairen de ziekte naar Wuhan gebracht toen ze er eind oktober waren voor een sportevenement. En wie weet vinden de paar lokale besmettingen in China hun oorsprong wel in bevroren vlees en vis uit het buitenland. Geen van die theorieën is tot nu toe bewezen, maar het is al genoeg als mensen geloven dat het best eens zo zou kúnnen zijn.

18 mei

Yang Min zet de as van haar dochter bij. Ze rijdt met een paar familieleden in hun eigen auto naar de begraafplaats. Daar achter rijden nog twee auto’s. Daarin zitten twee mensen van het buurtcomité, een agent en twee mensen van de nationale veiligheidsdienst.

Bij aankomst moeten de familieleden eerst hun persoonsbewijs laten zien. Ze zijn geen moment alleen: de groep uit de volgwagens is overal bij. „Ze waren als de dood dat er journalisten naar de begrafenis zouden komen”, zegt Yang. „Een onzinnige angst”, schampert ze. „Er is tot nu toe niet één Chinese journalist geweest die me heeft benaderd.”

Buitenlandse media benaderen haar wel: aan hen geeft ze ook interviews. Dat gaat niet makkelijk: als ze het huis verlaat, wordt ze gevolgd. Soms komt ze haar huis helemaal niet uit. Ze neemt veel omwegen om de plaats te bereiken waar ze afspreekt. Daar blijkt dan opeens geen internet te zijn, zodat bijvoorbeeld een Japanse journalist zijn beelden niet meteen kan versturen.

„Als ze niet hadden gelogen over het virus, dan had mijn dochter nog geleefd” Yang Min, inwoner Wuhan



Het buurtcomité waarschuwt haar voor buitenlandse media: ‘pas op, ze gebruiken je alleen maar, ze willen je inzetten voor hun anti-Chinese propaganda’, krijgt ze steeds weer te horen. „Maar ik spreek niet over politiek”, zegt Yang. „Ik vertel alleen maar wat ik zelf heb gezien en meegemaakt.”

Dan wordt ze uit het niets gebeld door een psycholoog. Hij wil haar bijstaan in haar geestelijke nood. „Hij vroeg me wat ik allemaal doe, waar ik ben geweest”, zegt Yang. ,,Maar is het wel een echte psycholoog? Of wint hij inlichtingen in voor de overheid?” Yang komt er niet achter. „Ik weet inmiddels wel dat er geen ondergrens is in wat ze allemaal proberen om mij de voet dwars te zetten.”

23 november

De overdekte Huanan-markt waarmee veel van de eerste gevallen van Covid-19 in verband worden gebracht, is al bijna elf maanden gesloten. Het giet, het is koud en er loopt vrijwel niemand op straat, Om het enorme laagbouwcomplex in het midden van de stad staat een lichtblauwe schutting met palmen in potten ervoor. Op de muur zijn klassieke Chinese landschapjes geschilderd.

Niemand in de stad praat nog graag over wat er begin dit jaar is gebeurd. Neem de 25-jarige moeder Wang Yuyu, die besmet raakte door haar vader toen ze zwanger was. Ze uitte begin dit jaar op sociale media felle kritiek over de gebrekkige zorg. Maar achteraf heeft ze alle begrip voor de moeilijke omstandigheden in het begin. „En verder we willen er liever niet meer aan herinnerd worden”, zegt ze door de telefoon.

Haar persoonlijk ontmoeten lukt niet. „Het buurtcomité staat het niet toe”, zegt ze. „We mogen best met buitenlandse media praten, maar vooral de oudere buurtbewoners zijn bang dat juist een buitenlander het coronavirus terugbrengt. Dus vandaar.”

In Wuhan sloot de overheid in het begin van 2020 hele straten en woonblokken af om het coronavirus onder controle te krijgen. Foto Noel Celis/AFP

Die avond is er een gezellig samenzijn van vrienden van Fang Fang. Er wordt gegeten, gedronken, gezongen en gepraat. De foto’s en een video van de bijeenkomst worden gedeeld in een groep op WeChat, de Chinese variant van Whatsapp. Van die groep zijn alleen mensen lid die zelf bij de bijeenkomst waren.

De correspondent van NRC was er ook. Een paar dagen later verschijnt één van de foto’s toch op internet. Fang Fang is niet verbaasd. Zeker sinds haar dagboek is vertaald in het Engels, is ze een geliefd onderwerp voor internettrollen. WeChat is geen veilig medium: misschien zijn er mensen van buiten doorgedrongen in de besloten groep.

Op basis van de foto vormt zich een alternatieve waarheid op internet. Kort na het feestje roept de BBC Fang Fang namelijk uit tot één van de honderd meest invloedrijke vrouwen van 2020. Dus, zo staat er op internet te lezen, dit was natuurlijk het feestje om dat te vieren. En dat „blonde, buitenlandse paard” op de foto moet wel de man of vrouw zijn die namens de BBC de prijs is komen uitreiken. Fang Fang kijkt al niet meer op van zoveel onzin.

25 november

Yang Min is op een bijeenkomst van lotgenoten die ook familie hebben verloren. Ook Zhang Keke is aanwezig, de advocaat van burgerjournaliste Zhang Zhan. Hij is net terug uit Shanghai, waar ze gevangen zit. Ze is sinds september in hongerstaking en wordt gedwongen gevoed. Niet alleen door het gevangenispersoneel, ook door medegevangenen.

Ze is ernstig verzwakt, vertelt Zhang. Ze heeft last van maagpijn en duizeligheid en heeft nauwelijks kracht om te lopen. Haar bloeddruk is te laag, ze is sterk vermagerd. „Ze is meestal geboeid, waardoor ze geen kracht meer heeft om haar armen op te tillen. Ze zou graag een Bijbel in haar cel krijgen” zegt Zhang Keke. Haar hangt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd.

Haar advocaat vertelt dat niet goed tot Zhang doordringt dat de straf zo hoog kan worden: ze rekent erop dat ze snel vrij zal komen. Tenslotte zat ze voor haar steun aan de activisten in Hongkong ook maar een paar maanden vast. De advocaat denkt niet dat hij haar kan overtuigen om haar hongerstaking op te geven.

Yang Min lijkt er met haar hoofd niet altijd bij. Ze denkt aan haar dochter. „Ik wil gerechtigheid voor haar. Ik wil dat ze toegeven dat ze is gestorven door hun nalatigheid”, zegt ze. „Het is het enige waarvoor ik nog leef. Als ik eraan onderdoor ga, dan moet dat maar”, zegt Yang. „Ik kan de mensen die alles nu willen vergeten gewoon niet begrijpen. Ik leef niet meer in dezelfde wereld als zij.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020