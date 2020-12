Taakstraf van 100 uur voor schippers van bootongeluk Scheveningen

De twee schippers die in 2018 betrokken waren bij een dodelijk bootongeluk in de haven van Scheveningen zijn vrijdag veroordeeld tot honderd uur taakstraf. Volgens de rechtbank in Den Haag veroorzaakten de 64-jarige Jan de J. en de 34-jarige Stanislav G., de bestuurders van twee motorboten, het ongeluk. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten drie mensen gewond. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op, waaronder zwaar hersenletsel.

De twee boten verongelukten toen ze op weg waren van de Scheveningse haven richting de zee. Schipper G. voer voorop met een rubberen boot, maar maakte vlak voor hij de zee bereikte een bocht om terug te keren naar de haven. De achterste schipper, De J., kon zijn vaartuig niet op tijd stoppen en de twee boten botsten tegen elkaar aan. Het OM had eerder een taakstraf van 120 uur geëist tegen De J., omdat hij het ongeluk had kunnen voorkomen door meer afstand te houden. Volgens de rechter had echter ook de voorste schipper echter om moeten kijken alvorens de bocht te maken.

Het ongeluk vond plaats op het moment dat er in de haven van Scheveningen festiviteiten waren naar aanleiding van de de Volvo Ocean Race. Die was na ruim negen maanden in de Zuid-Hollandse plaats beëindigd. Op de twee boten zaten inclusief de schippers elf mensen.

De plek van het ongeluk: