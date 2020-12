Stuntelen, verbinden en vernieuwen: het jaar van Christine Lagarde

Waar denkt de baas van de Europese Centrale Bank aan als ze uit bed stapt? „Groener zijn, digitaler zijn, inclusiever zijn, er zijn voor de Europese burgers. Daarmee in mijn hoofd word ik wakker en dat is wat me ’s ochtends op gang brengt”, zei Christine Lagarde in oktober, tijdens een online luistersessie met maatschappelijke organisaties.

Het zijn geen typische drijfveren voor een centralebankpresident. Centrale bankiers worden vaak eerder opgewonden van inflatie-indices, rentecurves en groeiprognoses. De financiële wereld, niet de burger is dikwijls de eerste gesprekspartner.

Lagarde is dan ook allerminst een typische ECB-president, zoals ook haar Instagram-account laat zien. De posts gaan vaker over klimaatverandering dan over monetair beleid. Als eerste vrouw aan het hoofd van de ECB heeft Lagarde het bovendien opvallend vaak over het belang van vrouwelijk leiderschap. „Ik ben een centrale bankier, maar ik heb mijn eigen identiteit en opvattingen”, schreef ze afgelopen weekend. Wat een contrast met haar voorganger, de Italiaan Mario Draghi, die het nooit had over „identiteit”, die zeer mediaschuw was en voor wie sociale media al helemaal een no go area waren.

Sinds november 2019 leidt Lagarde (64) de ECB. Haar benoeming veroorzaakte in het wereldje van centrale bankiers gefronste wenkbrauwen: de nieuwe chef van de hoogste monetaire autoriteit van Europa was géén econoom, maar jurist. En ze had nog nooit bij een centrale bank gewerkt. Dát was nog nooit vertoond. Overigens had Lagarde wel een indrukwekkend financieel-politiek cv: ze was eerder minister van Financiën in Frankrijk en voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds.

Juist deze relatieve nieuwkomer moest vanuit de ECB-toren het afgelopen coronajaar de ergste economische recessie te lijf sinds de oprichting van de euro. De ECB zette onder haar leiding ongekend monetair geschut in. 2020 was voor Lagarde een zeer bewogen jaar, waarin ze pijnlijke beginnersfouten maakte, maar waarin ze ook aan gezag won. Intussen kregen die dingen waaraan ze denkt als ze wakker wordt, duidelijk meer ruimte bij de ECB.

De leerling

Met de voor haar gebruikelijke flair betrad Lagarde eind januari de ECB-perszaal, met energieke tred, breed lachend naar de fotografen. „Gelukkig nieuwjaar aan u allen”, zo begon ze de persconferentie. „Het wordt een druk jaar voor ons.”

Dat bleek achteraf een eufemisme. Een paar weken later begon de coronacrisis – en die bleek voor Lagarde een harde leerschool in het centraal bankieren. De Covid-19-schok dreigde tot instabiliteit in de eurozone te leiden: Italië en Spanje, financieel kwetsbare landen, werden bijzonder zwaar door de pandemie getroffen, de rentes op hun staatsleningen schoten omhoog.

In de eerste paar chaotische weken in maart schipperde de centrale bank onder Lagarde met haar antwoord op de schok. Weliswaar besloot de ECB op 12 maart dat zij eenmalig 120 miljard euro extra staats-en bedrijfsleningen zou opkopen, om de rentes te drukken. Ook stelde zij meer gunstige leningen voor de banken beschikbaar. Maar dat werd door beleggers direct als onvoldoende beschouwd. En vooral: tijdens haar persconferentie op diezelfde dag zei Lagarde nét de verkeerde dingen.

„Wij zijn er niet om spreads te drukken”, was haar meest onhandige zinnetje. Dat ging over de opgelopen ‘spread’, het verschil in rente tussen Italiaanse en Duitse staatsleningen. Beleggers, die elk woordje uit ECB-persconferenties als signaal opvatten, maakten daaruit op: deze onervaren vrouw neemt afstand van de erfenis van de oude, vertrouwde Draghi. Die had in 2012 de historische woorden gesproken dat de ECB „al het nodige” zou doen („whatever it takes”) om de euro te redden. Lagarde zei ook nog dat ze geen „’whatever it takes’ nummer twee” wilde zijn. „Ze blunderde en creëerde veel onzekerheid”, zegt Carsten Brzeski, ECB-analist van ING, aan de telefoon.

Monetair beleid is voor een groot deel communicatie: het scheppen van verwachtingen, het sussen van onrust. Lagarde werd bij haar aantreden geroemd om haar communicatievaardigheden, maar het praten met ‘de markten’ bleek haar lastig af te gaan. De Italiaanse spread liep verder op.

Het was Brzeski al opgevallen dat Lagarde de persconferenties sinds haar aantreden „met de Franse slag” deed. „Het leek wel alsof ze niet was voorbereid, dat ze dingen voor het eerst las. Ze stamelde.” Daarbij speelt haar gebrek aan ervaring als centrale bankier een rol, zo vermoedt hij. „Als politicus was ze misschien gewend een beetje vaag en open te formuleren, om iedereen te vriend te houden. Maar als centrale bankier moet je de financiële markten duidelijkheid geven, je moet precies je woorden kiezen.”

De hoofdeconoom van de ECB, de Ier Philip Lane, probeerde het optreden van Lagarde in maart in een blogpost recht te zetten, maar de onrust op de markten bleef nog een kleine week toenemen. Totdat de ECB in de nacht van 18 op 19 maart, na urenlang spoedberaad, plots een persbericht rondstuurde: ze had besloten tot een ‘pandemie-noodopkoopprogramma’ van eerst 750 miljard euro (maart), oplopend tot 1.350 miljard (juni) en uiteindelijk 1.850 miljard euro (december). Dit programma kalmeerde de markten, in combinatie met ultragunstig ECB-krediet voor de commerciële banken.

Na de schrik van maart schoot Lagarde door naar het andere uiterste: ze werd heel voorzichtig, defensief bijna: ze las haar antwoorden op vragen van de pers meestal van papier. Intussen bleef ze leunen op Lane, een doorgewinterde centrale bankier. In september, zegt Brzeski, moest Lane weer bijsturen toen Lagarde in haar persconferentie weinig waarde leek te hechten aan de hoge eurokoers, die slecht is voor het economisch herstel. Pas in oktober, zegt Brzeski, kwam ze helder en overtuigend over.

Niet alle analisten zijn zo kritisch over Lagarde. Anna Stupnytska, econoom bij vermogensbeheerde Fidelity in Londen, vindt dat ze na het „ongelukje” van maart snel bijleerde. „Ze is het sindsdien zoveel beter gaan doen”, zegt ze in een videogesprek. Stupnytska legt de nadruk op het „snelle en beslissende” antwoord van de ECB op de coronacrisis, onder leiding van Lagarde. „Ze heeft de ECB tot dusver vaardig door de crisis geleid.”

Met de noodmaatregelen – ongekend van aard en omvang – opereerde Lagarde in feite geheel in de geest van Draghi. Lagarde wilde dan misschien geen „’whatever it takes’ nummer twee” worden, door corona is ze dat wél geworden. En dat in sneltreinvaart.

De vrouwelijk leider

Bij vrouwen in leidinggevende posities kan het verleidelijk zijn om hun geslacht als iets relevants te beschouwen, terwijl zij dat zelf niet zo zien. Christine Lagarde ziet haar geslacht zelf wél als bepalend voor haar werk. Ze beschouwt zich als leider met vrouwelijke eigenschappen – en gebruikt haar hoge positie in Frankfurt om als rolmodel te dienen.

„Durf anders te zijn”, was haar boodschap aan jonge vrouwen, toen ze in september de Woodrow Wilson Award for Public Service ontving, een Amerikaanse prijs voor publiek leiderschap. „Probeer niet als alle anderen te zijn. Probeer niet de jongens te imiteren”. Zelf, zei ze in november in een interview met The New York Times, wil ze zich „niet vergelijken met Mario Draghi”, maar ook niet „met mannen in het algemeen”.

Wat maakt vrouwen dan zo anders? Ze zijn misschien minder „gevat” dan mannen, maar wel meer „inclusief”, zei ze in hetzelfde interview. Ze zijn „meer geduldig dan ongeduldig” en „meer respectvol dan ruw”. Met de twee andere vrouwen in Europa op topposten – de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen – werkt ze intensief samen en communiceert ze „zonder protocol” via sms’jes, aldus Lagarde in The New York Times. Daarbij helpt dat de drie elkaar al goed kennen, maar ook dat „geen van ons er echt iets om geeft wie het krediet krijgt”. Vrouwen, zegt ze, zijn „misschien wat minder ijdel”.

Met Angela Merkel en Ursula von der Leyen communiceert ze ‘zonder protocol’ via sms’jes

Het zijn boude claims, die de vraag oproepen of er iets waarneembaar is bij de ECB van wat Lagarde als ‘vrouwelijk’ leiderschap beschouwt. De sfeer, zeggen ingewijden, is binnen het 25-koppige bestuur van de bank sterk verbeterd onder Lagarde. Anders dan Draghi, die dikwijls zijn eigen lijn doordrukte, stelt Lagarde zich neutraal op, luistert meer naar dissidenten, bemiddelt en streeft naar consensus. Maar zijn hier de vrouwelijke eigenschappen van Lagarde aan het werk? Het verschil in persoonlijkheid met haar voorganger kan ook een verklaring zijn voor de verbeterde sfeer. Lagarde, zo klinkt het alom, is een veel socialer mens dan de Einzelgänger Draghi, die door sommige collega’s als arrogant en sluw werd ervaren.

De ECB heeft zelf nog een wereld te winnen op het vlak van vrouwenemancipatie, vindt Lagarde zelf ook. Kort na haar aantreden twitterde ze een foto van een uitje van het bestuur. Aan tafel zaten 24 mannen en één vrouw. De boodschap was duidelijk: dit moet anders. Na benoeming van het Duitse bestuurslid Isabel Schnabel in januari dit jaar zijn dat 23 mannen en twee vrouwen. „Godzijdank zijn we met z’n tweeën”, zei Lagarde tegen The New York Times. Maar verder kwam het niet. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor benoemingen binnen het ECB-bestuur. „Alles wat ik kan doen is mijn stem laten horen”, aldus Lagarde. De laatste benoeming bij de ECB was een man: de Nederlander Frank Elderson.

Voor het eigen hoger- en middenpersoneel (management, experts, analisten) stelde de ECB onder Lagarde strengere doelstellingen vast: ten minste de helft van de vacatures moet tot en met 2026 worden gevuld met vrouwen, zodat in dat jaar tussen de 41 en 50 procent van het ECB-personeel vrouwelijk is. Nu is dat zo’n 30 procent. Het zijn relatief hoge streefcijfers – maar bindende quota zijn het dan weer niet.

De verbinder

Dat Lagarde geen gestaalde vakeconoom is, maar een politiek-leidinggevende achtergrond heeft, heeft ook voordelen voor de ECB. De bank profiteert van haar diplomatieke kwaliteiten, zowel intern als extern.

De Française ziet haar rol binnen het ECB-bestuur vooral als voorzitter van de club. Veel minder dan Draghi wil ze het monetair beleid zélf uitzetten. Ze plaatst zich nadrukkelijk buiten het eeuwige gevecht binnen de ECB tussen monetaire ‘duiven’, die rentes laag willen houden, en ‘haviken’, die minder geneigd zijn tot monetaire steun voor de economie. Zelf, zo verklaarde ze in haar eerste persconferentie in december 2019, is ze „noch duif, noch havik”. „Ik probeer een uil te zijn, een dier dat vaak met een beetje wijsheid wordt geassocieerd”.

Voor beleggers, die gewend waren aan de ‘opperduif’ Draghi, bleek dat het afgelopen jaar even wennen. Hoewel de ECB ongekend ver is gegaan in de crisismaatregelen die zij nam, drong de financiële sector (grote banken, vermogensbeheerders) het laatste jaar vaak aan op nóg meer actie van de ECB. Lagarde wil echter binnen de besluiten ook ruimte bieden aan de ‘haviken’ binnen het bestuur uit onder meer Nederland en Duitsland. Dat laatste land raakte door Draghi’s eigengereide optreden de voorbije jaren steeds meer vervreemd van de ECB.

Lagardes diplomatieke aanpak betekent niet altijd dat het ECB-bestuur unaniem besluit: meningsverschillen blijven bestaan. Maar er is wel minder openlijk geknok voor en na de besluiten, zoals onder Draghi gebruikelijk was geworden. „We hebben het afgelopen jaar geen openbaar geruzie gezien. Lagardes vaardigheden als bemiddelaar zullen daar vast een rol in hebben gespeeld”, denkt Stupnytska van Fidelity, al vermoedt ze ook dat de meeste bestuursleden in deze crisistijd eensgezindheid wilden uitstralen.

Ze is noch ‘duif’, noch ‘havik’. ‘Ik probeer een uil te zijn.’

Brzeski van ING noemt een ander diplomatiek succes van Lagarde: ze wist de angel te halen uit een fors conflict dat in mei ontstond tussen de ECB en de hoogste rechters van Duitsland. Het Duitse Constitutioneel Hof oordeelde dat de ECB onwettig handelde door niet goed uit te leggen waarom de massale opkoop van staatsobligaties sinds 2015, bedoeld om de inflatie op te hogen, ‘proportioneel’ is. Als de ECB zich niet nader zou verklaren, zou de Duitse Bundesbank zich uit het opkoopprogramma moeten terugtrekken. Dat zou een scheuring van jewelste betekenen tussen Duitsland en de ECB. Met slim politiek-juridisch gemanoeuvreer werd een oplossing bedacht: de ECB zou schriftelijk op de kwestie ingaan en zou documenten sturen naar de Duitse Bondsdag, die vervolgens zou verklaren dat aan het vonnis was voldaan. Aldus geschiedde. „Dat verliep allemaal heel soepel”, zegt Brzeski. Hij vermoedt dat goede contacten van Lagarde in de Duitse politiek van pas kwamen: Wolfgang Schäuble, de voorzitter van de Bondsdag, is een „oude vriend” van Lagarde, aldus Brzeski. Schäuble was Duits minister van Financiën toen Lagarde die functie had in Frankrijk.

De vernieuwer

Waar ze vrouwen aan het werk ziet, zei Lagarde in november tijdens een topvrouwenconferentie, „transformeren” ze dingen. Ze „verzetten de piketpalen”. Of Lagarde hier ook ambities uitsprak voor haar eigen carrière, was onduidelijk, maar al na ruim één jaar kun je wel zeggen dat de weg richting vernieuwing is ingeslagen.

De ECB is opener geworden. Het communiceren met beleggers vindt Lagarde moeilijk, maar het gesprek met een breder publiek heeft onder haar leiding een vlucht genomen. Veertien media-interviews heeft ze gegeven het afgelopen jaar – de gesloten Draghi deed er ongeveer drie per jaar. In het kader van een grote beleidsevaluatie van de ECB praatte ze in september bovendien met een brede reeks Europese maatschappelijke organisaties, tot de cultuursector aan toe. Het ging niet alleen over klassieke monetaire thema’s als inflatie, maar ook over dingen als sociale ongelijkheid en klimaatverandering. Zo ver buiten de eigen comfort zone heeft de ECB zich zelden gewaagd – al heeft Lagarde nog niet direct met burgers gepraat.

Een ‘transformatie’ is onder Lagarde vooral zichtbaar op het gebied van het klimaat. Het klimaat en het milieu zijn van oudsher geen onderwerpen voor centrale bankiers: die beschouwden dat vooral als een zaak voor politici. Niet Lagarde. Voor haar aantreden zei ze al dat ze het klimaat „van cruciaal belang” beschouwt voor de „missie” van de centrale bank.

Ze heeft een ‘hub’ opgezet voor iedereen die zich binnen de ECB bezighoudt met het thema en neemt stelling in lastige vragen, zoals: wat kan de ECB precies doen voor het klimaat? Ze kan meer groene en minder fossiele obligaties gaan kopen, zo heeft Lagarde meermaals gesuggereerd. In navolging van haar vrouwelijke collega Schnabel, een progressieve econoom, zei Lagarde laatst dat de ECB niet per se ‘marktneutraal’ hoeft te zijn bij de opkopen. Dat betekent dat de ECB bepaalde obligaties, in dit geval groene, kan gaan voortrekken bij de opkopen. ‘Marktneutraliteit’ is een monetair dogma dat ze heeft doen wankelen.

Door Lagardes verbindende optreden binnen het bestuur was het „überhaupt mogelijk om een discussie over zo’n onderwerp te beginnen”, zegt Brzeski, al zal volgens hem moeten blijken of Lagarde „niet te veel voor de troepen uitloopt”. Enkele bestuursleden, onder wie de Duitser centralebankpresident Jens Weidmann, zijn sceptisch over een ‘groene’ ECB. Pas medio volgend jaar, wanneer de grote beleidsevaluatie afgerond moet zijn, zal blijken of Lagarde de bank echt heeft weten te vergroenen.

Lagarde wil de ECB ook digitaler maken, zegt ze – en ook op dat vlak heeft ze vaart gemaakt. In oktober kondigde de ECB experimenten aan met de ‘digitale euro’, een elektronische vorm van het aloude bankbiljet. Dit is, net als bankbiljetten, publiek geld, anders dan het girale geld bij particuliere banken. De ECB wil consumenten vertrouwen bieden in een tijd dat cash op zijn retour is en ze wil ook voorkomen dat techgiganten als Facebook het betalingsverkeer overnemen.

Maar de ‘digitale euro’ is voorlopig nog toekomstmuziek, net als groen monetair beleid. Lees ook: Die digitale euro kan er zomaar komen. Wat is het nut ervan?In 2021 zal duidelijker worden of Lagarde de grote ambities waarmee ze uit bed stapt, ook echt waarmaakt.