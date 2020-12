Schepper van mierzoete nep-Vermeers

De verbijstering is groot, bij ieder bezoek aan Museum Boijmans opnieuw. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat kunstkenners uit heel Europa eind jaren dertig in de Emmaüsgangers een onbekend meesterwerk van Johannes Vermeer herkenden? Boijmans kocht deze vervalsing voor een godsvermogen, en sloeg het aanbod van het Rijksmuseum af om de aanwinst te ruilen tegen Vermeers Liefdesbrief.

De kunstkenners zagen niet wat vrijwel iedere bezoeker nu in een oogopslag ziet: dat dit een houteklazerig en van mierzoete pathos doordrenkt schilderij is. Een Vermeer? Pleurt op!

Op overtuigende wijze legt de Amerikaanse kunsthistoricus Jonathan Lopez in De laatste Vermeer uit hoe vervalser Han van Meegeren de kunstwereld een kwart eeuw lang voor schut wist te zetten. Zijn uit 2008 daterende biografie is nu vertaald omdat deze is verfilmd als The Last Vermeer, een film die in Nederland nog in roulatie moet komen.

Geen Robin Hood

Dankzij diepgravend onderzoek slaagde Lopez erin Van Meegeren te portretteren als een oplichter, nazisympathisant en collaborateur die steeds zijn eigenbelang vooropzette. De biograaf breekt daarmee met het traditionele beeld van Van Meegeren, die na zijn arrestatie in 1945 uitgroeide tot een Robin Hood die toch maar mooi de kunstelite en nazi-kopstuk Hermann Goering had bedonderd door hen voor miljoenen nep-Vermeers te verkopen.

Die houdini-act van een man die in oorlogstijd overduidelijk heulde met de vijand is intrigerend. Maar nog fascinerender is Lopez’ uitleg over Van Meegerens werkwijze. Als oplichter besefte de kunstvervalser dat zijn nep-oude meesters doordesemd moesten zijn van de beeldcultuur van de jaren dertig, om onbewust aantrekkingskracht uit te oefenen op zijn tijdgenoten. Van Meegeren maakte van Vermeer een actueel kunstenaar, vertrouwd met de propagandistische beeldtaal van de nazi’s. Omdat die nazi-symboliek zover van ons afstaat, lachen we nu om zijn vervalsingen.

Biografie Jonathan Lopez: De laatste Vermeer. Han van Meegeren – Vervalser en verrader. Vertaald door Koen Kleijn. Prometheus, 352 blz., € 24,99 ●●●●●