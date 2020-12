Recordhoeveelheid sneeuw en zes doden bij storm in noordoosten VS

Grote delen van het noordoosten van de Verenigde Staten hebben woensdag en donderdag te maken gehad met een van de zwaarste sneeuwstormen in jaren. In het plaatsje Binghamton in de staat New York viel tussen de 107 en 114 centimeter sneeuw, een recordhoeveelheid voor de maand december. Door het winterweer werden donderdagavond alleen in die staat al zeshonderd verkeersongevallen gemeld, waarbij zeker zes doden zijn gevallen. Dat melden internationale persbureaus en The New York Times.

Een groot deel van Pensylvannia, New York en New England zijn sinds woensdag bedekt onder een dik pak sneeuw. Tientallen vluchten zijn geannuleerd en het openbaar vervoer kampt in bepaalde plaatsen met flinke uitval en vertragingen. De autoriteiten hebben mensen opgeroepen thuis te blijven en niet de weg op te gaan.

De gladheid zorgt voor gevaarlijke situaties, zo bleek onder meer woensdagavond. Toen botsten 66 voertuigen op elkaar in de staat Pennsylvania, meldde de lokale politie. Twee personen kwamen daarbij om het leven. Ook in het oostelijk deel van New York, New Hampshire en Connecticut werden tientallen ongevallen gemeld als gevolg van het winterweer.

Noodtoestand

De gouverneur van New York Andrew Cuomo heeft donderdag de noodtoestand afgekondigd voor achttien provincies. De burgemeester van New York City, Bill de Blasio, noemde het winterweer donderdag op Twitter „een van de zwaarste stormen in jaren”. In het stadsdeel de Bronx viel bijna 28 centimeter sneeuw, in de rest van de stad tussen de 13 en 20 centimeter.

Ook de andere kant van de Stille Oceaan heeft te maken met onstuimig winterweer. Grote delen van het noorden en oosten van Japan zijn sinds woensdag bedekt onder een dik pak sneeuw. Meer dan duizend automobilisten staan al twee dagen vast op een snelweg, meldt CNN vrijdag. De autoriteiten hebben eten en dekens uitgedeeld aan de inzittenden. Door de storm zitten meer dan tienduizend woningen zonder stroom.

MORE SNOW PICS: Upstate New York got the jackpot for snow ⛄️ ! My friend @Chad_Whitman’s brother’s house had close to 30” and in Binghamton they had over 40” of snow! Would you want this? 😲

Good morning friends! Who’s awake? pic.twitter.com/rRjsmzgM3f — Danielle Breezy (@DanielleBreezy) December 18, 2020