Purmerend komt geld tekort voor aardgasvrij-project

De gemeente Purmerend heeft niet genoeg geld om alle ruim 1.200 woonhuizen in de wijk Overwhere-Zuid van het aardgas af te koppelen. Uit evaluatie van het eerste deel van het project en de ‘uitvoeringsstrategie’ voor de volgende fase blijkt een gat van meer dan een miljoen in de begroting.

De verduurzaming van Overwhere-Zuid is een prominent project binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot doel de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren.

Purmerend ontving 7,3 miljoen euro subsidie om de huizen in Overwhere-Zuid aardgasvrij te maken. Tot nu toe is het de enige van de 46 aan het PAW deelnemende wijken waar dat is gelukt: inmiddels zijn 88 woningen aangesloten op een warmtenet of door bewoners zelf met subsidie verduurzaamd.

Of datzelfde nog gebeurt met de resterende 1.170 gebouwen in de wijk, is onduidelijk. „We komen niet uit met het geld”, zegt wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66). „We hebben in 2018 subsidie aangevraagd op basis van de uitgangspunten van destijds. Nu blijkt dat verduurzamen van deze wijk serieus geld gaat kosten – meer dan we hadden gedacht.”

Zo is gebleken dat aansluiting van de woningen op het warmtenet duurder uitvalt, omdat dat via de zolder moet in plaats van via de begane grond. Ook de gelijktijdige aanleg van het warmtenet en vervanging van de riolering blijkt niet goedkoper, zoals gedacht. Terwijl dit plan juist voor kostenbesparingen had moeten zorgen omdat de straat maar één keer open hoeft. Maar doordat het werk voor warmtenet en riolering niet in hetzelfde tempo verloopt, pakt het juist duurder uit. Eén straat heeft in plaats van de geplande vier weken meer dan vier maanden opengelegen.

Verder heeft de gemeente het idee ingetrokken bewoners om een eigen bijdrage te vragen. „Dat was in ons originele plan nog een optie, maar we hebben gezien dat het draagvlak dan ontzettend slinkt. Dat moet je niet willen”, zegt Van Meekeren.

Twee scenario’s

Voor de rest van wijk zijn twee scenario’s uitgewerkt. In het eerste worden de meeste woningen aangesloten op de stadsverwarming in de gemeente. Daarvoor komt Purmerend 1,7 miljoen euro tekort. In het andere plan worden meer woningen volledig elektrisch (all-electric) verduurzaamd, met goede isolatie en warmtepompen. Omdat zo minder woningen op het warmtenet worden aangesloten, komt de gemeente bij uitvoering van dit plan minder geld tekort: 1,2 miljoen euro.

„Maar dat betekent niet dat dit een goedkopere optie is”, zegt Van Meekeren. „De kosten komen alleen niet voor onze rekening, maar zijn voor de bewoners. All-electric verduurzamen is duizenden euro’s duurder dan een woning aansluiten op het warmtenet.”

De gemeente hoopt het ontbrekende geld via aanvullende subsidies binnen te halen. Van Meekeren: „We gaan op jacht naar zoveel mogelijk subsidie. Bij het Rijk, bij de provincie en waar dan ook.”

In de tussentijd maakt Purmerend steeds een ‘blok’, een aangewezen deel van de wijk, aardgasvrij. Van Meekeren: „Met zo’n kleinschalige aanpak houden we het contact met de bewoners beter. Dat is heel belangrijk als we willen dat dit een succes wordt, zo is gebleken uit de evaluatie van de eerste fase. En we kunnen zo ook na elk blok de voortgang evalueren. Ik hoop een heel eind te komen, maar als het geld op een gegeven moment op is, stoppen we ermee.”

Nog zeker drie jaar

NRC meldde in oktober dat het project in Overwhere-Zuid vertraging had opgelopen door de hogere kosten van de eerste fase. Toen al werd duidelijk dat het doel alle gebouwen in 2022 van het gas af te hebben niet haalbaar was. Volgens de nieuwe planning van de gemeente duurt het nog zeker drie jaar voor alle werkzaamheden zijn afgerond.

Van Meekeren: „Dat komt neer op drie- tot vierhonderd woningen per jaar. Dat is voor ons een uitstekend tempo, omdat een groot deel van de woningen in onze stad al is aangesloten op een warmtenet. Maar als we willen dat in 2050 alle woningen in Nederland verduurzaamd zijn, is dat voor een gemiddelde stad te langzaam.”

De plannen van de gemeente worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die akkoord gaat, hoopt Van Meekeren dat nog voor de zomer de volgende fase begint. „We hebben een succesvolle pilot gehad, waarin we meer dan 90 procent van de bewoners hebben kunnen overtuigen van het gas af te gaan. Daar ben ik trots op. Nu wil ik aan de slag met de volgende fase, of er nu genoeg geld is of niet.”