Predikant die het thema racisme tot in het Elysée bracht

Aan het eind van een jaar dat ook in Frankrijk ten dele gedomineerd werd door het Black Lives Matter-protest is woensdag op 78-jarige leeftijd Jean Costil overleden. Costil was mede-aanstichter van de Marche pour l’égalité et contre le racisme in 1983. Die historische mars geldt als een keerpunt in de geschiedenis van de recente migratie in Frankrijk: het was de eerste keer dat migranten van zich lieten horen.

In de media werd hij destijds de ‘marche des beurs’ gedoopt. Beur staat voor ‘arabe’ in het verlan, de Franse straattaal die lettergrepen omkeert. Het woord beur raakte door de mars zo ingeburgerd dat het opnieuw ‘geverlaniseerd’ werd, tot ‘rebeu’.

Op 15 oktober 1983 begonnen zeventien jongeren in Marseille aan een tocht te voet naar Parijs. Toen zij daar op 3 december aankwamen was de mars uitgegroeid tot zo’n honderdduizend. Een delegatie werd ontvangen door president François Mitterrand, die een tienjarige werkvergunning beloofde, evenals een wet tegen racisme en stemrecht voor migranten in de lokale verkiezingen.

Hoogbouwwijk

Costil, een predikant uit Anduze in de Cévennes, had zich in 1979 in Les Minguettes gevestigd, een hoogbouwwijk in de gemeente Vénissieux nabij Lyon. In een interview in 2013 naar aanleiding van de première van de film La Marche over de gebeurtenissen van destijds, zei hij: „In mijn dorp hadden we tenminste een kruidenier, twee cafés, een kapper, een gemeentehuis. In Les Minguettes was er niets. Het schreeuwde om een uitbarsting.”

De aanleiding voor de mars was een identiteitscontrole waarbij Toumi Djaidja door de politie werd neergeschoten. Djaidja bedenkt vanaf zijn ziekenhuisbed de mars naar Parijs. Costil en de priester Christian Delorme helpen hem organiseren en lopen mee. Zij vertrekken uit Marseille omdat het daar op dat moment ook rommelt na de racistische moord op een dertienjarige.

Het Frankrijk van 1983 is niet dat van 2020. „Het is pas twintig jaar na de Algerijnse oorlog,” zegt Costil in 2013. „De Franse samenleving worstelt met de Maghrebijnse immigratie. Er zijn nog steeds netwerken die wraak willen nemen op de Algerijnen. Sinds 1973 neemt de economische crisis toe. Het Front National hangt posters op met de slogan ‘Een miljoen werklozen, een miljoen migranten’. Er zijn veel moorden op jonge mensen, racistische misdrijven waarvoor de daders weinig of niet worden bestraft.”

Speldjes

De herinnering aan de mars wordt vandaag overschaduwd door de politieke recuperatie die erop volgde. De beweging SOS Racisme wordt opgericht door mensen uit de socialistische partij van Mitterrand. Die krijgt succes met de speldjes Touche pas à mon pôte (raak niet aan mijn maat) die in heel Europa op parka-jassen en kaki-draagzakken prijkten.

Maar de jongeren waarover het ging, herkennen zich er niet in, ook toen al niet. Costil: „Wij waren niet politiek. Het ging ons niet om die werkvergunning van tien jaar. De deelnemers wilden in de eerste plaats gerechtigheid voor de racistische moorden.”

Bijna een halve eeuw later zijn racisme en politiegeweld nog altijd een thema in Frankrijk. In juni 2020 organiseert SOS Racisme een manifestatie in Parijs naar aanleiding van de dood van George Floyd. Er komen enkele duizenden mensen op af, vooral oudere, witte mensen die zich het speldje nog herinneren. De betogingen die werden georganiseerd door Assa Traoré, de zus van Adama Traoré die in 2016 stierf tijdens een politiecontrole, trekken in diezelfde periode een tienvoud.

Costil is zich de rest van zijn leven blijven inzetten voor migrantenrechten in Lyon met de vereniging Cimade. Meer recentelijk waren daar de vluchtelingen bijgekomen. Zes jaar geleden is hij met pensioen gegaan in de Gard in Zuid-Frankrijk. Daar is hij woensdag aan kanker bezweken.

