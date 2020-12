Playlist: NRC’s favoriete songs van 2020

We hebben maar twee oren. Jammer, want met de honderden muziekreleases elke week zou je soms willen dat je er een paar tegelijk kon luisteren. Maar dat kan niet, en dus zijn ook wij recensenten niet van alles op de hoogte – zeker niet als het buiten onze genres is.

Daarom besloten wij als muziekteam van NRC – Rahul Gandolahage (klassiek), Amanda Kuyper (pop, jazz), Peter van der Ploeg (pop, rock) en Mischa Spel (klassiek) – honderd liedjes te selecteren, van orkestraal klassiek tot black metal, van hard bop jazz tot flamenco nuevo, van lyrical hiphop tot twintigste-eeuwse opera. Honderd liedjes, vier recensenten, één playlist. Om elkaars oren te prikkelen en uit te dagen, en om het jaar in muziek vanuit ons perspectief op een rij te krijgen: geen algemene top 100, maar ónze top 100.

Beluister de playlist op Spotify:

Hannes en Eefje

Geen enkele artiest werd door alle vier genoemd, zo divers is zo’n klein groepje ook wel weer. Om The Weeknd en Sault konden de popmensen niet heen. Op klassiek gebied was pianist Hannes Minnaar onontkoombaar met zijn nachtmuziek op Nox, luister maar naar zijn ‘Ondine’, uit Ravels Gaspard de la Nuit – „al jaren een obsessie” van Minnaar, zei hij in september in NRC. „Ik houd heel erg van Ravel, en Gaspard staat bekend als een van de moeilijkste pianostukken. Ik had ontzettend veel zin me daarin vast te bijten.”

Lees ook: het interview met Hannes Minnaar: Muziek maken gaat over kwetsbaarheid

Eefje de Visser werd meerdere keren genoemd, de zangeres die elke paar jaar verrast met weer een beter album. Met verschillende nummers van haar al veelgeprezen album Bitterzoet zou ze op de lijst kunnen komen, het werd haar mysterieuze, uitdagende ‘Lange Vinnen’. „Ik houd van albums die je moet leren kennen, die je in je eentje beluistert”, vertelde ze in januari aan NRC, bijna profetisch; we bleken er alle tijd voor te krijgen.

Dat er geen Songfestival was dit jaar, betekent ook dat we nog geen winnaar hebben. Jeangu Macrooy heeft goede kaarten, maar de muziekredactie kan geen genoeg krijgen van het melige Daði Freyr, de IJslandse zanger die met zijn ‘Think About Things’ viral ging. Ook hij staat in de playlist – het dansje is optioneel, maar warm aanbevolen.

Typhoon, Sonny en Metallica

Hiphop is er ook, met Typhoon, Run the Jewels en Akwasi. Grote popknallers hoor je met Dua Lipa, Billie Eilish en Miley Cyrus, die haar liefde voor jaren tachtig rock laat horen. Jazz is er met Maria Schneider, Nubya Garcia en de bijzondere vondst van een Nederlandse tour van Sonny Rollins. Metal wordt vertegenwoordigd door Metallica, Oranssi Pazuzu en de lente-metal van Fluisteraars. Elektronische muziek hoor je van Autechre, Ulver en Austra. En klassieke stukken die je niet mag missen komen van Igor Levit, de monumentale Beethovenbox van het Concertgebouworkest en de Britse sopraan Mary Bevan.

En ja, ook wij werden gelokt door de Puerto Ricaanse reggaeton-lokroep van de absolute streamingkoning van dit jaar, Bad Bunny.

Er kan er maar een afsluiten: de Heideroosjes namen een punk-uitroepteken voor 2020 op waar vooral de hoop in zit voor een vrolijker, positiever en fijner 2021.