Philips koopt Amerikaanse BioTelemetry voor 2,3 miljard euro

Philips koopt het Amerikaanse bedrijf BioTelemetry, dat systemen maakt om hartpatiënten te diagnosticeren en op afstand in de gaten te houden, voor 2,8 miljard dollar (2,28 miljard euro). Dat heeft het Nederlandse technologieconcern vrijdag bekendgemaakt.

Philips legt zich al langer toe op zorg op afstand (ook wel e-health) en heeft de vraag zien toenemen vanwege de coronacrisis. Topman Frans van Houten stelde eerder dat Nederland op het gebied van e-health „nog wel een tandje kan bijzetten”. De systemen van BioTelemetry monitoren ruim een miljoen hartpatiënten op afstand. Het bedrijf zette in 2019 ruim 439 miljoen dollar om. Philips betaalt 72 dollar per aandeel.

Begin dit jaar verkocht Philips de divisie huishoudelijke apparaten, waarmee de overgang naar enkel het ontwikkelen en verkopen van medische technologie compleet was. Philips ziet dit als een groeimarkt. Er wordt steeds meer geld aan medische apparatuur besteed en door de vergrijzing van de bevolking wereldwijd zal er in de toekomst meer een beroep worden gedaan op de gezondheidszorg, zo is de redenering.

