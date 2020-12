Parlementaire enquête is ‘paardenmiddel’ om imago Limburg op te vijzelen

„We moeten dit doen om het imago, dat al decennia aan Limburg kleeft, van ons af te schudden, als het moet met het paardenmiddel van een parlementaire enquête.”

Fractievoorzitter Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren verwoordde vrijdagmiddag in één zin de belangrijkste drijfveer voor Provinciale Staten van Limburg om vóór een parlementaire enquête te stemmen - een enquête naar de integriteit van CDA-gedeputeerde Ger Koopmans (Financiën).

De Staten willen onderzoeken of Koopmans belangen verstrengeld heeft en of hij een baggerbedrijf - waar de gedeputeerde een betaalde nevenfunctie had - bevoordeeld heeft. In een interpellatiedebat donderdagavond botsten een meerderheid van de Staten en het college van Gedeputeerde Staten (GS) hard.

‘Sjoemelimago’

De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat Provinciale Staten hebben, waarbij betrokkenen onder ede gehoord kunnen worden. Dat een meerderheid hierom vroeg, maakt duidelijk hoe groot de behoefte in de Limburgse politiek is om af te komen van het ‘sjoemelimago’.

De behoefte om schoon schip te maken en het gebrek aan zelfreflectie bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) dreven acht partijen (26 stemmen) - FvD, PvdD, D66, PvdA, GroenLinks, 50+, SP en Lokaal Limburg - tot een stem vóór de motie voor de enquête.

CDA, VVD en PVV (21 stemmen) steunden de motie niet. Voor hen was het onder ede horen van betrokken via de enquête een „te zwaar middel”. Ze wilden wel een onafhankelijk onderzoek onder leiding van Provinciale Staten.

Aanleiding voor het onderzoek is een artikel in NRC twee maanden geleden. Daaruit bleek dat Koopmans zich als gedeputeerde bemoeid heeft met een 240 miljoen euro kostend project rond de Maas in Venlo. Koopmans was ook vanaf 2014 commissaris bij het baggerbedrijf dat een financieel belang had bij het project. Koopmans kreeg 30.000 euro als commissaris. De betaling liep via zijn eigen adviesbureau dat hij – strijd met de Provinciewet - niet had opgegeven op zijn openbare lijst met nevenfuncties.

Door het stof

In een poging om de enquête te voorkomen, gingen commissaris van de koning Theo Bovens (CDA) en gedeputeerde Koopmans vrijdagmiddag nog diep door het stof. In hun verklaringen klonken formuleringen als „spijt mij”, „bied excuses aan”, „onjuiste inschatting” en „verkeerde keuzes”.

Bovens: „Ik moet constateren dat het mij niet altijd lukt om uw twijfel weg te nemen over mijn rol als hoeder van de integriteit.” Hij wil ook dat zijn eigen rol wordt onderzocht in het komende onderzoek.

Koopmans bood excuses aan, „aan mijn collega’s, aan alle medewerkers en aan Limburg, omdat er twijfels zijn gerezen omtrent mijn integriteit”.

Eerder vrijdag was vanuit GS nog alles op alles gezet om de enquête te voorkomen. Statenleden die vrijdag vóór willen stemmen werden onder druk gezet met de boodschap dat het ‘niet verstandig’ is.