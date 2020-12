Hoe de mens wordt omringd en overheerst door de natuur

Het laatste boek van dichter en schrijver Tarjei Vesaas (1897- 1970) is als een rijk en machtig gerecht, dat het best traag en verspreid over verschillende leesmomenten geconsumeerd kan worden. De Noorse schrijver publiceerde deze verzameling hyperpersoonlijke, poëtische teksten drie jaar voor zijn dood.

Soms, zoals in het openingsverhaal, is er sprake van een realistische setting, in dit geval een jeugdherinnering, van een jonge jongen die zijn vader hielp met het sneeuwvrij maken van een houthakkerspad. Op commando baande hun paard zich een weg door de borsthoge sneeuw, waarna vader en zoon de kloof vrij konden scheppen. De verteller herinnert zich specifiek deze dag, omdat het paard zich verwondde: tijdens het werk schopte hij zichzelf tegen de scheen, die hevig begon te bloeden. De jongen werd bevangen door een schaamte die hem zou blijven tergen.

Op andere momenten is het alsof je een talig drijfzand in gedreven wordt. Steeds verder zoomt Vesaas in op zijn personages, tot zij niet meer zichtbaar zijn en je alleen nog in verontrustende beelden hun rauwe gevoelservaring meegedeeld krijgt. Zonder tussenkomst van personage of handeling injecteert Vesaas zijn lezers met de onverdunde sensatie van onstuimig gevoel: nachtelijke paniek, verstikking, de verrukking van prille verliefdheid en de overweldigende machteloosheid ten opzichte van de naderende dood.

Een klein fragment – met een stevig compliment voor de knappe vertaling van Marin Mars. We bevinden ons in de belevingswereld van een drenkeling, die vanaf de oever de rivier in gegleden is: ‘Terwijl hij zinkt, krijgt hij het oog weer open, verward onder het wateroppervlak, en ziet daar spiegels of spiegelbeelden in onvoorstelbare patronen. Ze spiegelen en schijnen met onvoorstelbare dingen, terwijl hij zelf de diepte in gaat en het benauwd krijgt door het gebrek aan lucht. [...] Alles tegelijk. Strengen die uit hem komen en naar het dichtere donker een stukje verderop lopen. Merkwaardige flitsen van de geslepen randen van de spiegels en van zijn eigen ogenwonderen, en de parels waar hij nog steeds naar denkt te slaan.’

Gepolijst is het niet (‘dingen’?), maar wel ongewoon geladen. De gejaagde, verwilderde energie waarmee hier gezocht wordt naar beeldtaal voor het onzegbare, zet de teksten onder hoogspanning. Waar het draaide om iemand die aan het verdrinken was, deden Vesaas’ zinnen me naar adem happen.

Het meest in het oog springende motief in dit visioenachtige proza is hoe de mens – klein, weerloos, alleen – wordt omringd en overheerst door de natuur. De teksten draaiden in mijn beleving om de dood, of preciezer: om de laatste momenten voor het overlijden. Die lijken steeds in andere beelden te worden opgeroepen, bijna alsof het oefeningen zijn, repetities. De manier waarop de vertelstem zich ertoe verhoudt varieert: soms zetten vertellers zich schrap, anderen, zoals de drenkeling, laten zich wanhopig meevoeren. De oudere man in het slotverhaal berust.

Het kostte me een paar dagen om bij te komen van De boot in de avond. Maar wie er niet voor terugdeinst de obscure beeldtaal, desolate ambiance en loodzware thematiek te ondergaan, wacht een buitengewoon intense leeservaring.



Tarjei Vesaas: De boot in de avond. (Båten om kvelden). Vert. Marin Mars. Lebowski, 173 blz. € 22,99 De boot in de avond. (Båten om kvelden). Vert. Marin Mars. Lebowski, 173 blz. € 22,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 december 2020