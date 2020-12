Ontelbaar veel trekvogeltellers van Wad tot Zuid-Afrika

‘Tuw-tuw-tuw’ klinkt het op het rustige en brede strand aan de westkant van Terschelling. „Ah, daar heb je de groenpootruiter”, zegt Marc van Roomen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De oostenwind raast maar Van Roomen herkent de geluiden moeiteloos.

Van Roomen coördineert de driejaarlijkse januaritelling van vogels langs de Oost-Atlantische trekroute; die van Siberië via de West-Europese en West-Afrikaanse kust tot aan Zuid-Afrika loopt. Een megaklus waarbij duizenden mensen in 18 Europese en 22 Afrikaanse landen de watervogels tellen als ze zich concentreren in hun wintergebieden. Naast dat grote Flyway-onderzoek coördineert hij een paar keer per jaar tellingen op Terschelling, om te kijken hoe het met de broedvogels en overwinteraars in de Waddenzee gaat.

De telling van vandaag, half september op Terschelling, is een van die nationale tellingen. Veel vogels beginnen deze maand aan de grote trek naar het zuiden om te overwinteren. Van Roomen en achttien andere vogelaars hebben zich over het eiland verdeeld. Andere landen langs de route hebben ook eigen telmomenten. Samen brengen al die teldagen in beeld hoe gezond trekvogelpopulaties zijn, waar de broed-, doortrek- en overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten. Om uiteindelijk kwetsbare vogels beter te kunnen beschermen.

De eerste grote simultaantelling langs de Oost-Atlantische trekroute was in 2014, de tweede in 2017. Daaruit bleek dat vogels die in de Waddenzee broeden, zoals de kluut en de scholekster, het veel slechter doen dan elders langs de route. „Daaruit moesten we concluderen dat de Waddenzee een zwakke schakel is”, zegt Van Roomen. Afgelopen januari coördineerde hij voor de derde keer deze enorme telling, waaraan 12.000 tellers meededen die 20 miljoen vogels telden. De eerste nationale resultaten verschenen deze maand.

Hieruit blijkt dat het in Nederland nog steeds niet goed gaat. „De aantallen smienten, wulpen en kanoeten liggen veel lager dan dat we een aantal jaar geleden gewend waren”, zegt Van Roomen. De analyse van alle gegevens van Zuid-Afrika tot de Waddenzee is veel werk dus het volledige onderzoeksrapport zal pas eind 2021 verschijnen. Hieruit moet ook blijken hoe de landen het ten opzichte van elkaar en voorgaande tellingen doen.

Met zijn hoge laarzen banjert Van Roomen steeds verder de zee in. „Kijk, daar achter die groep zilvermeeuwen zit een clubje rosse grutto’s.” Van Roomen wijst de vogels aan terwijl hij door zijn telescoop duurt. „Kleine groepjes tel ik gewoon zo. Als het er meer zijn, pak ik de tikteller.” De resultaten zet hij in een app. Na al die jaren heeft hij er goed oog voor gekregen. „Onervaren mensen onderschatten de aantallen vaak”, zegt hij.

Langs de gehele trekroute gaan de aantallen steltlopers die vooral in het arctisch gebied broeden achteruit. Een voorbeeld is de Siberische populatie van de rosse grutto die in juli of augustus van zijn broedgebied op de Siberische toendra naar West-Afrika vliegt. Op de heen- en terugweg maakt hij, na een aantal dagen non-stop vliegen, een tankstop in de Nederlandse Waddenzee. Hoe het kan dat het slecht gaat met deze populatie, is niet op basis van tellingen alleen te zeggen. Van Roomen: „We zien waar het goed en slecht gaat. Maar hoe dat precies komt, daar is aanvullend onderzoek voor nodig.”

In het geval van de rosse grutto heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) dat gedaan. De onderzoekers zagen dat het verblijf in de Waddenzee steeds korter duurde. Door klimaatverandering smelt de sneeuw op de toendra sneller en komen langpootmuggen eerder uit, het voedsel voor de jongen. „Hierdoor worden de vogels gedwongen eerder te broeden en de Waddenzee dus eerder te verlaten”, legt Van Roomen uit, terwijl we naar een kwelder lopen. „Dat zet de tanktijd onder druk. De dieren hebben minder tijd om reserves op te bouwen. Als er dan ook minder voedsel of te veel verstoring op het wad is, heeft dat gevolgen voor hun overlevingskans.”

Het Flyway-onderzoek begon in 2009, toen het Waddengebied op de werelderfgoedlijst van Unesco kwam. Al snel werd besloten dat het een internationaal onderzoek moest worden. „Alleen in het Waddengebied tellen heeft geen zin. Dat is hetzelfde als de mensen in Noord-Holland bestuderen als je iets wilt zeggen over hoe het met Europeanen gaat.” In de jaren erna maakten de onderzoeker en zijn collega’s telprotocollen en leidden ze vogelaars in de verschillende landen op.

Van Roomen: „In Europa hebben we een lange traditie van vogels tellen. In Afrika bestond dat veel minder. Met behulp van lokale partners hebben we workshops gegeven en hebben we vogelgidsen, verrekijkers, en telescopen verspreid.” De integrale trektelling is in januari. „In die maand zitten de meeste vogels op hun overwinteringsplek”, legt Van Roomen uit. Het is belangrijk om gelijktijdig te tellen. „Als we een jaar minder vogels tellen op de wadplaat Banc d’Arguin in Mauritanië, wil je weten of dat een echte afname is, of dat de vogels verplaatst zijn naar Guinee Bissau of Portugal.”

De vogelaars verzamelen ook andere gegevens. Hieruit blijkt dat overbevissing, landbouw, verstedelijking en recreatie op veel plekken een bedreiging vormen. „Dat zien we hier in het Waddengebied ook”, zegt Van Roomen. „Bij hoogwater vluchten vogels naar een hoger gelegen plekje. Als wandelaars daar dan met een loslopende hond lopen, vinden de vogels geen rust en verliezen ze onnodig veel energie.”

Een groepje kitesurfers speelt met de wind en de golven. Ook zij verstoren het gebied. „Vogels schrikken en vliegen weg. Dat is op zich geen probleem, als er genoeg andere rust- en broedgebieden zijn waar ze terechtkunnen. Maar dat moet je wel goed in de gaten houden, zegt Van Roomen. Het is een van de doelstellingen van het Actieplan Broedvogels dat in 2016 werd opgesteld en nu door Vogelbescherming Nederland wordt uitgevoerd. Dat plan moet zorgen voor meer rust en ruimte in het Waddengebied. Bijvoorbeeld door het aanleggen of herstellen van eilandjes voor kustbroedvogels. „Over een paar jaar hopen we het effect terug te zien in onze tellingen.”

Het is niet het enige voorbeeld van internationale samenwerking dat voortvloeit uit het Flyway-onderzoek. Het mondingsgebied van de Taag in Portugal dreigt een zwakke schakel te worden. Van Roomen: „Dat is een heel belangrijke pleisterplaats voor bijvoorbeeld de kluut en de grutto.” Dit voorjaar gaf de Portugese regering groen licht voor de bouw van een luchthaven. Het is een Natura 2000-gebied en natuurbeschermingsorganisaties uit verschillende landen hebben het besluit dan ook aangevochten. „De discussie is nog volop bezig, maar onze teldata tonen in ieder geval aan hoe belangrijk het gebied is”, zegt Van Roomen. „Je moet de flyway zien als een schakelketting. Maak je één schakel kapot, dan breekt de ketting. Het heeft geen zin om het ene gebied te beschermen, als er verderop delen bedreigd worden.”

