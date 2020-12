Onderhandelingen over nieuwe politie-cao vastgelopen

De gesprekken over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de politie zijn vastgelopen. Twistpunt is een loonsverhoging voor de agenten, melden zowel politievakbond ACP als de politie vrijdagavond. Volgens de bond zal het stranden van de onderhandelingen „de nodige actiebereidheid” oproepen bij zijn leden.

Voor de nieuwe politie-cao zetten de politievakbonden in op een structurele loonsverhoging van 2,5 procent, uitgesmeerd over zestien maanden. Ook willen zij twee eenmalige bonussen van respectievelijk 350 en 300 euro. Het kabinet is niet bereid om aan die eisen tegemoet te komen: het biedt een salarisstijging van 1,3 procent in anderhalf jaar, plus twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. Die loonsverhoging moet volgens de regering genoeg zijn voor de agenten om er niet in koopkracht op achteruit te gaan. „Vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis ziet het kabinet geen financiële mogelijkheden om de loonruimte verder te verhogen”, laat de politie weten.

Dat het overleg nu aan de grond is gelopen, is volgens ACP „een doffe tegenvaller” voor de bonden. Zij hadden gehoopt voor de jaarwisseling een akkoord te bereiken - de huidige cao loopt tot 31 december. „Het missen van de deadline zit ons hoog”, zegt ACP. „Wij gaan onze leden op allerlei manieren informeren over de nieuwe stand van zaken. Dan komen we vanzelf uit op de vraag hoe de bonden het best op deze cao-impasse kunnen reageren. Zeker in verkiezingstijd zijn daarvoor allerlei interessante opties denkbaar.”

De onderhandelingen zijn halverwege oktober begonnen. Het is de bedoeling een kortlopende cao af te spreken, ook omdat er volgend jaar een nieuw kabinet komt dat mogelijk weer andere plannen heeft voor de politie. De politie en de bonden hebben sindsdien op allerlei vlakken al overeenstemming bereikt. Maar zonder een deal over de salarissen „blijven alle onderdelen dode teksten”, aldus ACP.