NYT: verhaal hoofdpersoon Caliphate-podcast onvoldoende gefactcheckt

De redacteuren die werkten aan de Amerikaanse hitpodcastserie Caliphate hadden beter moeten uitzoeken of een van de hoofdpersonen, Shehroze Chaudhry, wel de waarheid sprak over zijn terroristische activiteiten. Dat is de conclusie die de producent van de serie, The New York Times, vrijdag na intern onderzoek heeft gepubliceerd. Chaudry heeft zijn betrokkenheid bij terreurorganisatie IS naar alle waarschijnlijkheid verzonnen, aldus de krant.

De Canadese politie arresteerde Chaudry in september omdat hij niet-waargebeurde terreurverhalen zou hebben verspreid en hiermee ongegronde angst zou hebben gezaaid. Daarna besloot The New York Times (NYT) opnieuw in zijn verhaal te duiken om te achterhalen of hij inderdaad gelogen had. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat Chaudry zijn relaas staafde met foto’s uit IS-gebied die hij niet zelf maakte, maar op internet vond. Amerikaanse en Canadese veiligheidsdiensten zeggen dat Chaudry een fantast is, die IS-verhalen verzon om te ontsnappen aan zijn alledaagse leven in Canada. Waarschijnlijk is hij nooit in Syrië geweest.

The Times had zelf ook twijfels over Chaudry’s verhaal, maar besloot hem toch een centrale figuur te maken in Caliphate omdat twee Amerikaanse overheidsfunctionarissen hadden bevestigd dat Chaudry inderdaad IS-lid was geweest. Nu zegt de NYT dat zijn redacteuren door hadden moeten vragen naar waarom de functionarissen hem als IS-lid beschouwden en of ze daar bewijs voor hadden.

Hitserie

De twaalfdelige serie Caliphate werd in 2018 online gezet en groeide snel uit tot een succes. In de prijswinnende podcast volgt de luisteraar de zoektocht van de NYT-journalist Rukmini Callimachi naar het leven in de Islamitische Staat. De getuigenissen van ‘Abu Huzayfah’, zoals Chaudry zich noemde, vormden een belangrijke bron voor het onderzoek. In de serie vertelde hij onder meer gedetailleerd over executies die hij zou hebben uitgevoerd in het kalifaat.

Sterverslaggever Callimachi blijft werkzaam bij NYT maar wordt van het terrorismedossier afgehaald. In een verklaring biedt zij haar excuses aan en zegt „niet genoeg” te hebben gedaan om Chaudry’s verhaal te verifiëren. „Ik zeg toe het in de toekomst beter te doen”, aldus Callimachi.