Massavaccinatie in zomer gebeurt waarschijnlijk in bestaande teststraten

De GGD is van plan grote teststraten te gebruiken als vaccinatiepunten bij de massavaccinatie in de zomer. Zeker negen teststraten kunnen binnen 24 uur worden omgebouwd tot vaccinatiestraat. De zogeheten XL-teststraten van de GGD zijn geschikt om grote groepen mensen in te enten, zo verzekeren bronnen rondom de organisatie.

Als rond de zomermaanden de behoefte aan sneltesten afneemt en miljoenen gezonde Nederlanders onder de zestig jaar aan de beurt zijn voor het vaccin, zal een deel van de massa-inenting waarschijnlijk plaatsvinden in bestaande, grote teststraten. De paviljoens van de testlocaties in Utrecht, Schiphol, Rotterdam-Ahoy, Rotterdam-The Hage Airport en Maastricht kunnen worden verbouwd tot prikstraten. Die mogelijkheid geldt ook voor drie Amsterdamse teststraten en de locatie in Nijmegen, bevestigen ingewijden.

Onder één dak

De landelijke GGD-koepel bevestigt dat er rekening is gehouden met het scenario van testen en vaccineren onder één dak, zodra er miljoenen vaccins beschikbaar zijn en testbehoefte afneemt. De bestaande teststraten beschikken over EHBO-ruimtes. Hier kunnen mensen in de toekomst terecht als ze flauwvallen of zich niet goed voelen na een vaccinatie. De teststraten hebben de faciliteiten en capaciteit voor de opslag van vaccins tot -20 graden Celsius. De huidige GGD-locaties bieden voldoende ruimte voor vriezers om vaccins ook op -80 graden te kunnen opslaan.

De plannen schetsen de voorzichtige contouren van hoe Nederland eruit komt te zien als de grootste corona-ernst bezworen lijkt. Het kabinet kiest ervoor eerst de kwetsbaren en het zorgpersoneel te laten vaccineren. Gezonde Nederlanders jonger dan zestig jaar zijn na de zomermaanden aan de beurt voor de prik; de GGD denkt aan augustus. De goedkeuring en levering van de vaccins bepalen wanneer die massa-inenting precies start. Om vanuit de pandemie terug te keren naar een samenleving zonder beperkingen, moet ongeveer 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn tegen het virus.

Nadelen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) liet eerder aan NRC weten nog geen speciale ruimtes te hebben afgehuurd, zoals in Duitsland gebeurt met gymzalen, sporthallen en voetbalstadions. Bronnen die zich met de organisatie van de vaccinatie bezighouden zeggen dat bestaande hallen ook in de Nederlandse draaiboeken staan, maar wijzen er op dat vaccineren op zulke locaties ook nadelen mee kan brengen: er is vaak maar één uit- en ingang, er is niet altijd voldoende ruimte om de privacy te waarborgen, er moeten nieuwe afspraken komen met de eigenaren en de vaccinatie-infrastructuur moet worden opgetuigd.

Die praktische obstakels spelen minder bij teststraten. Daarnaast is de gedachte dat de samenleving in de zomer meer open zal gaan, en vaccinatiepunten in bestaande teststraten houden geen sport- of recreatieruimtes „bezet”. Waarschijnlijk zijn alleen de grotere testlocaties geschikt om tot vaccinatiepunt om te bouwen. Daarom zullen ook nieuwe prikstraten verrijzen op verschillende open locaties als parkeerplaatsen en grasvelden.

Verschuiving testen

Nu is het zo dat (extra) grote teststraten ruimte bieden om dagelijks tot 12.000 mensen te laten testen via een wattenstaafje in de neus en keel. Het monster van de PCR-tests gaat naar een laboratorium, waar het onderzoek enkele uren in beslag neemt.

Straks is het de bedoeling dat mensen bij XL-teststraten ook sneltests kunnen ondergaan die op locatie geanalyseerd worden. De antigeen-sneltesten zijn inmiddels gevalideerd door het RIVM. Op termijn zullen de sneltest-paviljoens in XL-straten worden omgebouwd tot priklocaties, zo is het idee.

„Het administreren van gegevens bij een vaccinatie duurt even lang als van een test”, vertelt een ingewijde. „We zullen de aanwezige IT-infrastructuur van de testen gebruiken om vaccinatiegegevens op te slaan in de cloud.”