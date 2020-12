Kinderen gebruiken kleur voor ‘toen alles nog goed was’

„We hebben niets voorgekauwd”, zegt initiatiefneemster Monique van Akkeren, die zelf les geeft aan groep 4. „Ik was verrast hoe iedereen iets anders tekende.” Opvallend: veel kinderen gebruikten kleur om te laten zien „dat het toen nog goed was”, en zwart voor erna. Een jongetje tekende zichzelf zwart. Ze tekenden veel ‘geen’: geen voetbal, geen familie mogen zien. Een paar kinderen gingen corona militair te lijf. Ook opvallend: op de meeste tekeningen is het virus een groene bal met tentakeltjes, waarschijnlijk omdat het virus zo op het Jeugdjournaal te zien is geweest, denkt Van Akkeren. En toch is corona op haar school ook ‘gewoon’ geworden: handgel, afstandsstrepen, ouders die niet mee naar binnen mogen, het hoort er nu gewoon bij. Woensdag werden ze gefotografeerd, op de laatste dag voor de lockdown. Ze kregen een Chromebook mee, voor over een week of drie als de lessen online verder gaan, „maar daar zijn ze nog niet zo mee bezig.” Een kerstdiner mocht niet en het geplande kerstontbijt kon niet doorgaan. Dat kregen ze mee naar huis. In een doos.