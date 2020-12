Voor de deur van de lokale boekhandel-annex-postkantoor staat een lange rij wachtende klanten. In die rij een zeer oude man met rollator, betraande ogen en een druppelneus.

Een behulpzame medewerker vraagt of hij alleen kaarten wil inleveren. De man knikt bevestigend, grijpt in zijn rollatortasje en haalt daar ongeveer honderd rouwkaarten uit.

De medewerker pakt ze stralend aan en zegt: „Ik zorg ervoor dat ze op de juiste plek terechtkomen! Prettige feestdagen!”

