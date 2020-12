‘In chaos kom je als journalist het verst’

‘Frontberichtenwas zo succesvol, omdat de crisis zo erg was. In paniek en chaos kom je als journalist het verst. Iedere oorlogsverslaggever zal dat met me eens zijn”, zegt documentairemaker Geertjan Lassche (44). Hij bedacht in de begindagen van het coronavirus in Nederland televisieprogramma Frontberichten. Dat slaat aan. Het dagelijks beeldmagazine trekt zo’n miljoen mensen per aflevering en won op een haar na de Nipkowschijf. Nu is er een special: de terugblik op een crisis die nog duurt. Het idee van Frontberichten: een palet zorgverleners vlogt met eigen telefoon op en over hun werk. Een vorm uit nood geboren, want waar een levensgevaarlijk virus achter deuren waart, komen cameraploegen er niet in.

Waarom nu al een terugblik op de crisis?

„Er komt veel op ons af met het naderend vaccin. Straks begint 2021. Ik denk dat het – na die prik - een hippiejaar wordt met een explosie aan feesten. Voor je het weet zijn we de wanhoop en angst voor de onbekende dreiging vergeten. Vergeten dat dat ertoe leidde dat wij mensen hebben laten sterven in eenzaamheid.”

Eenzaamheid in tijden van corona

Eerder zei u in interviews dat een tweede golf een tweede serie zou betekenen. We zitten er nu middenin. Waar blijft serie twee?

„Ha, nou, de politiek wilde dat erg graag. Kamerleden en andere mensen vanuit de overheid hebben meermaals aangedrongen op een vervolg. Dat is gevaarlijk terrein. Het is mooie bijvangst als een programma een bijdrage levert aan bewustwording of het naleven van maatregelen, maar we zijn geen verlengstuk van de overheid. Maar dat is slechts één van de redenen. Wij vechten voor authentiek materiaal en dat werd steeds lastiger. Het maken van de serie is op te delen in drie fases. In de eerste deden organisaties, zoals de ziekenhuizen en dan vooral de persvoorlichting moeilijk, maar wilden zorgverleners zélf wel hun verhaal kwijt. Als de paniek toeneemt, stijgt de urgentie. Vloggers werden vrijmoedig en maakten echte video’s. Hoe meer de dreiging afneemt, hoe meer het persapparaat zich weer mengt. Voor ons is het dan vreselijk lastig inschatten wat nog ongepolijst is.”

Wat was de grootste valkuil?

„Mijn grote angst was dat er een of ander figuur met een nepvlog zou komen die wij als authentiek zouden uitzenden. Een flapdrol met een mondmasker en een witte jas en dan vanuit de douche een verhaal ophangen. We hebben weleens getwijfeld, zoals bij Manon, een pabostudent met een bijbaan als IC-schoonmaker. Ze nam de kijker helemaal mee met poëtische en soms bijna kinderlijk naïeve beschrijvingen. ‘Check deze vrouw, echt check haar’, appte ik na haar eerste vlog naar de redactie.”

Een ander gevaar dat op de loer ligt, is het in beeld brengen van patiënten. Welke afspraken zijn daarover gemaakt?

„Er zal echt wel een keer iemand te zien zijn die niet geïnformeerd is. Als iemand ons hierop wil pakken, gaat dat gebeuren. In principe vroegen wij altijd toestemming en veel mensen zijn onherkenbaar gemaakt.”

Het was aan de vloggers die toestemming te vragen. Kunnen zij goed genoeg uitleggen dat hun telefoonfilmpje bij een miljoenenpubliek terechtkomt?

„Er was altijd contact tussen redactie en de zorgverleners die de video’s maakten. Als het programma langer was doorgegaan, had je hier statuten voor moeten bedenken. Patiëntenprivacy gaat boven alles, maar journalistiek materiaal is belangrijk om te tonen. We proberen alles zo ethisch mogelijk te doen. In aanloop naar deze special hebben we een heel dorp doorzocht voor de toestemming van één zwaaiende mevrouw.”

Wat de vloggende hulpverleners betreft, vertelt u in eerdere interviews dat u hen inhoudelijk zo min mogelijk wilt sturen. Waarom is dat?

„Natuurlijk waren er vloggers die er niks van konden. Een arts van een mobiel medisch team filmde consequent een shot met driekwart de bus en dan haar eigen hoofd ergens klein linksonder. Charmant. Zo’n slecht gedraaid filmpje kan juist heel erg raken. Ik probeer tot dat soort waarachtigheid te komen.”

Mist u die waarachtigheid in andere documentaires?

„Hoe streamingsdiensten documentaires aanpakken, vind ik eng. Zij beginnen meestal op de tekentafel. De perfecte dramaturgische verhaallijn is het belangrijkst. Tsja, zo kun je alles spannend maken. Dat heeft niets met de werkelijkheid te maken. Een goed voorbeeld is het genre archieffilms, zoals over Michael Jordan. Wie is de bron van het archiefmateriaal? Heeft diegene invloed gehad op het resultaat? Archiefbeeld is bovendien geweldig kostbaar. Giganten als Netflix en Disney zijn vrijwel de enige die het kunnen betalen en worden monopolist. Het maakt mij onrustig. We hebben ons mond vol over fakenews, maar weten niet wie er is betaald en welke journalistieke afspraken zijn gemaakt bij de meest bekeken docuseries van het moment.

„Entertainment in journalistiek is een gevaarlijke ontwikkeling. Series worden gemaakt met de intentie om het publiek te laten doorkijken, cliffhanger na cliffhanger. Ik hou niet van al die opsmuk.”

U zegt vaker niet van opsmuk te houden. Toch zit er in de naam Frontberichten en de tekst van de voice-over ook flink wat oorlogsretoriek. Zo gaat het over ‘gevecht’, ‘frontlinie’ en ‘strijd’, is dat niet ook aandikken voor het effect?

„Bij de naam Frontberichten heb ik nooit gedacht aan soldaten of de sfeer van oorlog. Ik zag vlogberichten en dacht: waar gebeurt het nu? Aan het front, in dit geval in de zorg. Simpel. Later zeiden hulpverleners het zelf ook zo. Wij hebben ze geloof ik nooit helden genoemd, zo ver zijn we niet gegaan. Maar het is een goed punt. Mediaberichten met dat soort terminologie stapelden zich, zeker tijdens de piek, in rap tempo op. Toen er discussie oplaaide over of het wel gepast is om het zo te omschrijven, werd er naar ons gekeken. Maar wij hebben die oorlogsassociatie niet verzonnen.”

Frontberichten: De Special, zondag, 20.15 uur, NPO 2.

