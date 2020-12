Huub Stevens voor vierde keer trainer Schalke 04

De Nederlandse trainer Huub Stevens wordt voor de vierde keer trainer van Schalke 04. De hekkensluiter van de Duitse Bundesliga heeft Manuel Baum ontslagen, Stevens volgt hem op en zit in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop op de bank bij Schalke 04. Dat maakte de club vrijdag bekend. De Veltins-Arena in Gelsenkirchen is bekend terrein voor Stevens; in zijn loopbaan was hij drie keer eerder trainer van Schalke 04.

De Duitse club kent een moeizaam seizoen en bivakkeert op de laatste plaats van de ranglijst. Aan het begin van het seizoen nam Schalke 04 al afscheid van David Wagner na twee competitienederlagen. Onder opvolger Baum werden de prestaties niet veel beter. Na de nederlaag van afgelopen woensdag tegen SC Freiburg (0-2) trok de clubleiding de conclusies en moest ook Baum vertrekken.

Degradatie

Diezelfde clubleiding deed opnieuw een beroep op Stevens en zo is hij voor de vierde keer terug bij de club waar hij in 1996 voor het eerst trainer werd. Na ruim zes jaar nam hij afscheid van de club, om er in 2011 terug te keren. De Limburger vertrok vervolgens in 2012 naar het Griekse Paok Saloniki.

Via het Duitse VfB Stutgart, Hoffenheim en Nederlandse Roda JC, maakte hij in 2019 opnieuw zijn rentree als (interim-)trainer. In die periode wist hij Schalke 04 te behoeden voor degradatie. Stevens heeft drie jaar geleden aangegeven dat hij zou stoppen als trainer, maar nu blaast hij zijn trainerscarrière toch weer nieuw leven in. Het is onduidelijk hoe lang hij Schalke 04 zal trainen.