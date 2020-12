Gemeenten gingen 1,6 tot 1,8 miljard euro over budget met jeugdzorg

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar 1,6 tot 1,8 miljard euro meer uitgegeven aan jeugdzorg dan zij voor dat doel hadden ontvangen van het Rijk. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek dat op verzoek van verschillende ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uitgevoerd. De gemeenten zien de uitkomst van het onderzoek als „bevestiging van de toenemende financiële problemen” waar zij mee kampen en vragen om extra budget.

Het tekort is het gevolg van de toename van het aantal kinderen dat jaarlijks jeugdzorg ontvangt. Ook zijn de kosten per kind toegenomen. De onderzoekers constateren dat er niet per se meer kinderen worden aangemeld voor jeugdzorg, maar dat eenmaal aangemelde kinderen voor een langere periode jeugdzorg krijgen dan voorheen. De onderzoekers hebben geen eenduidige verklaring voor de „achterblijvende uitstroom” en de toename van de kosten per cliënt en raden gemeenten aan dit zelf uit te pluizen.

De onderzoekers noemen een aantal zaken waarop de gemeenten kunnen besparen. Zo zou de invoering van praktijkondersteuners bij huisartsen tot 88 miljoen euro per jaar kunnen besparen. Ook zouden kinderen die daarvoor in aanmerking komen, sneller doorgestuurd kunnen worden naar het stelsel onder de Wet langdurige zorg (Wlz) - dat zou tot 85 miljoen euro opleveren. Verder zou het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar de kinderopvang en bso een besparing tot 78 miljoen euro betekenen. Daarnaast kunnen nog eens enkele miljoenen bespaard worden door hulpverlening in lokale teams en een duidelijker afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs. De onderzoekers benadrukken echter dat zelfs met al deze besparingen, een tekort van 1,3 tot 1,5 miljard euro zou blijven bestaan.

Een radicale oplossing die de onderzoekers aandragen is het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor bepaalde of zelfs alle vormen van jeugdhulp. Hiermee zou 0,8 tot 1,2 miljard euro bespaard kunnen worden. Zij waarschuwen echter dat dit negatieve effecten kan hebben op het welzijn van de kinderen en hun gezinnen en tot meer kansenongelijkheid kan leiden. In februari zullen het kabinet en de gemeenten in gesprek gaan over het probleem. Het kabinet kan vervolgens met een advies komen aan het volgende kabinet, dat het besluit moet nemen over een structurele oplossing voor het probleem.