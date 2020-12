FVD-afsplitsers Eerdmans en Nanninga doen gooi naar Tweede Kamer

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga willen met hun nieuwe partij JA21 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Dat kondigden de twee voormalig Forum voor Democratie-kopstukken vrijdagochtend aan. Eerdmans en Nanninga stapten onlangs op bij het Forum voor Democratie na amok met partijleider Thierry Baudet. Volgens Nanninga en Eerdmans moet hun partij voorzien in „de behoefte van een brede volkspartij op rechts”. De partij mikt op een vergelijkbaar electoraat als Forum en huldigt enkele overeenkomstige standpunten. Eerdmans legde vrijdag uit dat de naam JA21 „met een knipoog” staat voor de initialen van de oprichters en officieel voor het „juiste antwoord”.

De FVD-afsplitsers hebben nog geen kandidatenlijst of partijprogramma gepresenteerd. Wel zijn de belangrijkste partijstandpunten op de website genoemd. Zo pleit JA21 - net als Forum - voor een strikt immigratiebeleid, bindende referenda en het schrappen van de Klimaatwet. Verder zegt JA21 voor een „wetenschappelijk onderbouwd” coronabeleid te zijn. De aanpak van het coronavirus was een van de aanleidingen voor de breuk met Baudet, die sympathiseerde met complotdenkers en zeer kritisch is op de kabinetsaanpak van corona. Baudets coronastandpunten leidde tot ferme discussies binnen de partij.

Nanninga zat tot voor kort in de Eerste Kamer namens Forum voor Democratie. Aanvankelijk stond Eerdmans als nummer vier op de kandidatenlijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar daar deed hij afstand van na behoorlijke meningsverschillen met Baudet. Eerdmans en Nanninga vonden dat de partijleider te slap ageerde tegen uitingen van antisemitisme en nazisympathieën van de jongerenbeweging JFVD. Samen met veel andere partijprominenten eisten ze het vertrek van Baudet. Eerdmans kondigde aan zelf beschikbaar te zijn voor een eventueel lijsttrekkerschap van Forum. Nadat bleek dat Baudet niet van plan was te vertrekken, verbraken ze zelf de banden met de partij.

JA21 is nog niet geregistreerd bij de Kiesraad. Daarvoor moeten Nanninga en Eerdmans onder meer partijstatuten en een inschrijving van de Kamer van Koophandel inleveren. Dat moet voor aankomende maandag gebeuren. Later deze maand besluit de Kiesraad of de partij wordt opgenomen in het register. De kandidatenlijst moet voor februari bekend zijn bij de Kiesraad. In 2016 registreerden zich 81 partijen bij de Kiesraad, daarvan deden er 31 ook daadwerkelijk mee aan de verkiezingen. Uiteindelijk haalden 13 partijen genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer.

