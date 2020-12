Wiegman uitgeroepen tot beste coach vrouwenelftal

Bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal Sarina Wiegman is donderdag door de wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal. Ze versloeg de Britse Emma Hayes (Chelsea) en Fransman Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais).

Aanvaller bij Oranje en Arsenal Vivianne Miedema werden gekozen in het beste elftal van het jaar, evenals Oranje-internationaal Virgil van Dijk.

Ook in 2017 mocht Wiegman zich de beste coach noemen, in het eerste jaar dat ze de Oranje Leeuwinnen onder haar hoede nam. Dat jaar won haar elftal het Europees kampioenschap. In de jaren erna werd Wiegman steeds genomineerd. Afgelopen zomer werd bekend dat ze in 2021 een overstap maakt naar het Engelse vrouwenelftal.

Bij het FIFA-gala, dat vanwege de coronapandemie digitaal werd gehouden, werd Robert Lewandowski voetballer van het jaar. De 32-jarige Poolse topscorer en aanvaller bij Bayern München versloeg Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (Barcelona). (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 december 2020