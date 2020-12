F1-coureur Sergio Pérez wordt nieuwe teamgenoot Max Verstappen

Sergio Pérez is volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij het Formule 1-team Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur heeft een contract getekend voor in elk geval 2021, heeft het team vrijdag bekendgemaakt. De aankondiging is slecht nieuws voor Verstappens huidige ploegmaat Alexander Albon: hij moet een stap terug doen en wordt test- en reservecoureur.

Red Bull heeft lang getwijfeld over de invulling van het stoeltje naast Verstappen. Albon reed het afgelopen seizoen bijzonder matig, maar het team wilde hem tot het laatste moment de kans geven zichzelf te bewijzen. Omdat Albon uiteindelijk aanzienlijk langzamer bleef dan Verstappen, gaat Red Bull nu toch voor Pérez. Die zat zonder contract omdat hij bij Racing Point - volgend jaar Aston Martin - plaats moet maken voor ex-kampioen Sebastian Vettel.

„We hebben de tijd genomen om alle relevante informatie af te wegen en besloten dat Sergio de juiste coureur is om in 2021 de teamgenoot van Max te worden”, aldus teambaas Christian Horner. De keuze voor Pérez is ook opvallend omdat hij de eerste Red Bull-coureur in dertien jaar wordt die niet afkomstig is uit het talentenprogramma van het team.

Pérez zegt heel blij te zijn te gaan racen „bij een team dat kans maakt op de titel”. De 30-jarige rijder komt sinds 2011 uit in de Formule 1. Nadat hij in zijn tweede seizoen veel indruk had gemaakt, mocht hij in 2013 instappen bij McLaren, destijds een van de beste teams. Dat jaar liep uit op een teleurstelling, en Pérez moest direct weer weg. Vanaf 2014 reed hij bij Force India, later omgedoopt in Racing Point, en daar bouwde hij de laatste jaren een reputatie op als een zeer snelle en betrouwbare coureur. Dit jaar blonk Pérez uit: hoewel hij vanwege een coronabesmetting twee races miste, werd hij achter Verstappen vierde in het WK. Begin deze maand won hij in Bahrein zijn eerste Grand Prix.

Grote waarde

Als Pérez het beter doet dan zijn voorganger kan dat van grote waarde zijn voor Red Bull en Verstappen. Het team kan zo meer punten verzamelen voor het constructeurskampioenschap - en hoe hoger het daarin eindigt, hoe meer prijzengeld het krijgt. Daarnaast zou het tactisch voordelig zijn voor Red Bull als Pérez Verstappen tijdens races een beetje kan bijhouden. De vorige teamgenoten van Verstappen, naast Albon ook de Fransman Pierre Gasly, slaagden daar de voorbije twee jaar niet in.

Albon zal in 2021 waarschijnlijk niet veel op het circuit te zien zijn. De Britse Thai zal zijn functie als testcoureur bij Red Bull voornamelijk in een digitale racesimulator vervullen, want testritten zijn in de Formule 1 uit kostenoverwegingen grotendeels verboden. Demotie naar een raceplek bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri zat er niet in, want daar liggen Gasly en het Japanse talent Yuki Tsunoda al vast. Bij andere teams waren alle plekken ook al vergeven. Albon zal vermoedelijk nog wel meereizen naar alle races, voor het geval één van de vaste coureurs geblesseerd raakt of ziek wordt. „Alex blijft een belangrijk deal van ons team”, aldus Horner. „We willen hem bedanken voor zijn harde werk.”