Een robuuste euro geeft de EU geopolitiek gewicht

Een goede graadmeter voor het belang van een munt is of die een reservevaluta is voor internationale centrale banken. In de nasleep van de eurocrisis stootten veel centrale banken hun euroreserves af en kochten ze dollars, omdat ze bang waren voor instabiliteit van de munteenheid. Vijf jaar geleden bereikten we een dieptepunt. Internationale centrale banken waren onzeker over de euro en Europa, én hielden niet van negatieve rente.

Kalin Anev Janse is bestuurslid en CFO van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Er is de laatste vijf jaar veel veranderd. Het vertrouwen van het publiek in de euro is sterk gegroeid (76 procent van de bevolking van eurolanden ondersteunt de euro). Internationale spelers juichten de politieke beslissingen toe om risico’s in het Europese bankwezen en van individuele landen te verminderen en zowel Europa als lidstaten te versterken (van bankenunie tot het Europees Stabiliteitsmechanisme, het noodfonds ESM). Europa werd sterker.

In 2020 is die trend in een stroomversnelling gekomen. Terwijl we er in de vorige crisis lang over deden om tot grote beslissingen te komen, is het dit jaar heel rap gegaan. Met 1.850 miljard euro aan extra monetaire maatregelen van de Europese Centrale Bank en 1.300 miljard aan begrotingssteun op Europees niveau (bovenop alle nationale Covid-19-stimuleringspakketten), heeft Europa wereldwijde verwachtingen overtroffen. Internationale investeerders, van verzekeraars tot pensioenfondsen, hebben weer vertrouwen in Europa.

Belangrijk is dat ook internationale centrale banken het vertrouwen herwonnen hebben. We zien dit terug in de cijfers: in 2017 werd maar 8 procent van de obligaties die het ESM uitgeeft door internationale centrale banken gekocht. Dit jaar is het naar een record van 38 procent gesprongen. Nog nooit hebben zoveel internationale valutareservebeheerders zoveel euro’s gekocht. Bij de uitgifte in oktober heeft het ESM zelfs een uitschieter van 72 procent participatie in deze categorie investeerders gehad. De centrale banken die de euro opkopen komen uit de hele wereld, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Maar Azië spant de kroon, bijna twee derde van de participatie van centrale banken komt daar vandaan. De euro en Europa is zijn weer ‘hot’.

Schuldpapier in euro’s

Waar ligt dit aan? De beslissingen rond het EU-coronaherstelfonds waren ‘game changers’. Nu in de hele wereld lage en negatieve rentestanden de norm zijn geworden, zijn internationale centrale banken nu wel bereid om tegen lage of negatieve rente te investeren, of in tegenstelling tot vroeger, meer langeretermijn-schuldpapier te kopen, dat een beetje positieve rente geeft.

Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat meer schuldpapier in euro’s op de markt komt door eurolanden. De uitgifte hiervan door eurolanden is dit jaar met bijna 50 procent gegroeid, de deelname van centrale banken is van 9 procent naar 12 procent gegroeid. In absolute termen is deelname van internationale centrale banken dit jaar verdubbeld. Een belangrijk teken van vertrouwen.

Dit is allemaal belangrijk voor Nederland en de rest van Europa. Een robuuste euro met veel vertrouwen is van geopolitiek belang. We zouden minder afhankelijk worden van de dollar als meer internationale transacties in euro’s worden uitgevoerd. Het ondersteunt ook de internationale handel. Meer internationale spelers gebruiken de euro als een van hun hoofdvaluta’s. We worden dan minder afhankelijk van anderen. We kunnen meer Europese systemen gebruiken voor uitgifte en vereffening van obligaties (versus Amerikaanse of andere), Europese regelgeving gebruiken voor het uitgeven van schuldpapier en vertrouwelijke data over obligatieparticipaties van centrale banken kan dan beschermd worden onder een Europese of Nederlandse jurisdictie.

En er zijn minder politieke restricties, die handel in de dollar soms met zich meebrengt. Als de VS een land op zijn restrictielijst zet, moeten Europese spelers die in dollar geld ophalen zich daaraan houden. Toen Europa de recente Iran-deal wilde voortzetten toen de VS er uitstapten, bracht dat veel Europese instellingen en bedrijven met dollaruitgiftes in de problemen. Dit soort extraterritoriale regelgeving kan beperkingen opleven voor het buitenland of economisch beleid van Europa en Nederland. Valuta-onafhankelijkheid is daarom van belang voor iedereen.

Zeventiende eeuw

De kracht van een munteenheid is een reflectie van de sterkte van het economische blok. Niet veel mensen zullen weten dat de gulden de reservevaluta was in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de grootste economie ter wereld was. In de negentiende eeuw werd die positie overgenomen door het Britse pond, gedreven door de opkomst van het Britse Rijk. Na de Tweede Wereldoorlog nam de dollar het over, want Amerika was de grote economische en geopolitieke winnaar van de oorlog.

Als deze trend zich voortzet, dan wordt de volgende wereldreservemunt de Chinese renminbi. Wij hebben er belang bij dat onze Europese munt sterk en relevant blijft. Niet om de dominante wereldmunt te worden, maar om een groeiende rol te kunnen spelen in een multipolaire muntwereld. Daartoe zijn dit jaar belangrijke stappen gezet in het belang van Nederland, Europa en de wereld, maar ook de stabiliteit van het hele internationale monetaire systeem.