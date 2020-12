Een echo, geen herhaling van de dotcombubbel

Nederig voelde hij zich. Dat zei Brian Chesky, mede-oprichter en baas van Airbnb, toen de koers van zijn bedrijf bij de beursgang vorige week donderdag volledig door het dak ging. Verbijsterd was misschien wat oprechter geweest. Airbnb, bemiddelaar voor kortetermijnverhuur, ging voor een koers van 68 dollar (56 euro) naar de beurs, en sloot de dag af op 148 dollar.

Chesky’s reactie leek een typisch geval van humble bragging: een onvertaalbare term die nog het best te omschrijven is als ‘nederpochen’. Want hoe nederig zou je zijn als je opeens zo’n onbeschrijfelijk fortuin waard bent?

Techaandelen zijn op de beurs enorm in trek. Zie de extreme koersstijging van Airbnb na de beursintroductie vorige week in New York. Deze week liep de koers nog verder op. Waar komt de honger vandaan?

Het belang van de Airbnb-topman was vóór opening nog 5 miljard dollar waard, en aan het eind van de dag 11 miljard. Voor het perspectief: van dat bedrag zouden ruwweg honderd mensen (met aanhang) onafgebroken met Airbnb hebben kunnen overnachten sinds het bewind van Julius Ceasar. Tegen prijzen van vandaag, uiteraard.

En dat terwijl Airbnb in mei van dit jaar tijdens de eerste coronagolf nog behoorlijk in de problemen raakte. Internationale reizen droogden op, het toerisme kwam tot stilstand en in de populaire steden kon je een kanon afschieten. Denk aan de doodstille Wallen en de Dam in Amsterdam. Airbnb moest op zoek naar 2 miljard dollar aan financiering en zegde een kwart van zijn personeel ontslag aan.

Op basis van die financieringsronde werd de waarde van het bedrijf bepaald op een kleine 20 miljard dollar: 30 dollar per aandeel. Dat maakt de beursgang van vorige week extra spectaculair. Want op basis van de slotkoers op de eerste handelsdag was Airbnb plots meer dan 100 miljard dollar waard – ruim het vijfvoudige van mei dit jaar.

Terug naar de dotcomhype

Airbnb’s beursintroductie kwam een dag na de beursgang van DoorDash, een maaltijdbezorger die op de eerste handelsdag met 86 procent in koers steeg. Het duurde niet lang voor de vergelijking met de dotcomhausse van rond de eeuwwisseling werd getrokken – en ook de kritiek van destijds werd herhaald. Want was dat vreugdevuur van toen niet in tranen geëindigd?

Op het eerste gezicht gaat de vergelijking wel op. De Nasdaq-beurs, waar veel technologieaandelen genoteerd staan, steeg in het afgelopen coronajaar met liefst 38 procent. Dat techeffect is ook terug te zien in Amsterdam. De vier grootste stijgers dit jaar zijn daar allemaal techaandelen: ASML, kleine broer ASMI, tech-investeerder Prosus en betaalbedrijf Adyen. Ze wegen samen een kwart van de hele AEX-index en hebben dit jaar iets meer indexpunten gewonnen dan de gehele rest van de AEX-aandelen verloor. Zonder hen zou het een rampjaar op de beurs zijn geweest.

Brian Chesky, oprichter en baas van Airbnb, werd op één dag nog eens 6 miljard dollar rijker dan hij dacht dat hij al was

Beursintroducties (initial public offerings, of IPO’s) waarbij de koers omhoog spoot, waren rond de eeuwwisseling bijna aan de orde van de dag. Net als de kritiek daarop: de begeleidende banken hadden, gezien de reuzestijging op de eerste handelsdag, de aandelen dus eigenlijk veel duurder kunnen maken. Beter voor het bedrijf, beter voor de aandeelhouders van het eerste uur.

Voorinschrijvingen van ‘vrienden en familie’, die dus kort tevoren instapten en meteen profiteerden van de koerssprong, werden met een scheef oog bekeken. De banken werden er bovendien van verdacht hun beste klanten vroegtijdig te laten deelnemen om hen zo te belonen en loyaal te houden.

Onrijp en prijzig tegelijk

Veel van deze kritiek was ook vorige week bij de beursgang van Airbnb te horen. Denk ook aan de onrijpe bedrijven die rond de eeuwwisseling haastig naar de beurs werden gebracht. En nu weer: de snel groeiende kantoordeelgigant WeWork bezweek vorig jaar in het zicht van zijn IPO onder zijn eigen expansiedrift.

Grote verschillen zijn er ook. Destijds bestonden veel techbedrijven nog maar kort, hadden geen omzet van betekenis en winst was er al helemaal niet bij. Beurslieveling Boo.com, een Zweeds-Londense start-up in online mode, bleek bij nadere beschouwing helemaal niet levensvatbaar. Al was het maar omdat de complexe e-commerce die er aan de achterdeur voor nodig was, pas jaren later tot wasdom zou komen.

De gekte was groot: aan een internetgebruiker van World Online, die bij de benzinepomp een gratis abonnement had afgesloten, werd vóór de beursgang van het internetbedrijf in maart 2000 informeel al een waarde toegekend van 18.000 euro – destijds een nieuwe Volkswagen Golf. Telecombedrijf KPN, dat volop aan de internetrage meedeed, kostte destijds ruim 70 euro per aandeel. Daar is nu, twintig jaar later, nog 2,50 euro van over.

Toen WorldOnline en het Britse LastMinute.com destijds na een week door hun introductiekoers zakten, wist iedereen dat de dotcomhype op zijn laatste benen liep. Hoewel de samenstelling van de AEX-index in de tussentijd natuurlijk wel is veranderd, blijft het veelzeggend dat het koersrecord van meer dan 700 punten van september 2000 ook twintig jaar later niet meer is geëvenaard.

Anno nu weten bedrijven, investeerders en professionele beleggers veel beter waar ze het over hebben. Alleen Microsoft was tijdens de dotcomrage een volwassen speler. Amazon en Google waren kleuters, en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp en veel andere bekende namen van nu waren nog niet eens geboren.

Geld als water

En is Airbnb sowieso wel een exponent van de techrage op de beurs? Veel tech-aandelen profiteerden het afgelopen jaar van de coronacrisis, die voor veel mensen de werkelijkheid verving door het leven en werken in de virtuele wereld van internet. Maar tijdelijke vakantiehuur viel juist volledig stil. Wat dat betreft, valt Airbnb juist niet onder de aandelen die profiteerden van het oplaaien van de pandemie, maar bij de aandelen die juist gedijen bij het einde ervan.

Airbnb reageerde helemaal als een typisch techaandeel op de crisis, het had er juist last van

Daar staat dan weer tegenover dat Airbnb iets gemeen heeft met veel andere techgiganten: het is op de beurs geprijsd als een (toekomstig) monopolie in zijn eigen branche. Met alle overwinsten van dien.

Niet alle introducties gaan goed. E-commercebedrijf Wish, een typisch pandemieaandeel, ging afgelopen dinsdag in New York naar de beurs. Hoogmoed en slechte timing: de aandelen eindigden de eerste handelsdag 17 procent onder hun introductiekoers. Van dat verlies is overigens de helft alweer ingelopen. Maar pijnlijk blijft het.

Toch zijn er dit jaar alleen al op Wall Street 129 IPO’s geweest, met een opbrengst van ruim 250 miljard dollar. Zelfs in het pandemiejaar 2020 waren dat er tien meer dan vorig jaar.

De kennelijke honger van beleggers wijst op een fenomeen dat misschien wel minder met tech of geen tech te maken heeft. En dat is de enorme hoeveelheid geld die op de financiële markten rondklotst en op zoek is naar een doel. De pandemie heeft tot gevolg gehad dat er wereldwijd veel minder is geconsumeerd, en dus enorm is gespaard. Alleen al in Nederland was dat 8 miljard euro meer dan normaal. Door monetaire steun, begrotingssteun en spaargedrag is de geldhoeveelheid in de eurozone gegroeid met 13,8 procent, terwijl de economie zelf kromp.

Voor de Verenigde Staten is dat effect zelfs groter. Daar groeide de geldhoeveelheid dit jaar met een kwart – vermoedelijk omdat veel meer coronasteun hier direct aan mensen is uitgekeerd: inkomenssteun in plaats van baanbehoud zoals in Europa.

’Sell the vaccine’

Hoe dan ook: analisten van Bank of America rapporteerden vrijdag dat wereldwijd alleen al afgelopen week 46 miljard dollar in aandelen vloeide. Dat is begrijpelijk: cash levert niets op, staatsleningen geven vrijwel geen rente meer. En bedrijfsleningen zijn zo massaal opgekocht dat hun rente eveneens is gedaald, terwijl de risico’s groot zijn. Van de gemiddelde weging van beleggingen tussen verschillende categorieën (aandelen, obligaties, enzovoort) is nog maar 4 procent cash. Dat is absurd laag.

Dat maakt Airbnb’s koersexplosie óók een teken des tijds. En riskant. Zoals bank of America het samenvatte: buy the opening, sell the vaccine. Want vooruitlopend op het einde van de pandemie stijgen de koersen. Maar wat gaan beleggers doen als de coronatijd echt ten einde loopt? Dat is een van de grote thema’s op de beurzen in het komende jaar. Nederigheid zou dan zo maar eens een oprechte emotie kunnen worden.