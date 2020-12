Echte Romeinse muntschat, vervalste vindplaats

Een enorme Romeinse muntschat van 14.154 exemplaren die in 2019 bij het Belgische dorp Gingelom werd gevonden, blijkt afkomstig uit Frankrijk. De schat is echt, maar de vindplaats was vervalst. Ongetwijfeld omdat de Belgische wetgeving gunstiger is voor de vinder.

De Vlaamse krant De Standaard schreef afgelopen week over het incident. In oktober 2019 meldde een zekere Patrice T. bij het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed dat hij bij Gingelom, niet ver van Tongeren, duizenden Romeinse munten had gevonden. T. had keurig gehandeld zoals de erfgoedspecialisten het graag zien: hij had op zijn land een caravan willen plaatsen, had met een metaaldetector gecontroleerd of er oudheden in de bodem zaten, had dus munten gevonden en had die gemeld.

Er was geen redelijke twijfel aan de authenticiteit van de munten, op grond van de karakteristieke verwering van het antieke metaal, maar ook omdat de muntschat past bij wat al bekend was. De periode waarin de munten zijn geslagen, de derde eeuw n.Chr., was een crisistijd, waarin veel mensen hun kostbaarheden begroeven. Er kwamen pas verdenkingen toen de archeologen zich realiseerden dat deze munttypen in België zeldzaam waren. Een zuidelijker herkomst zou logischer zijn geweest. Dat sloot natuurlijk niet uit dat een Romeinse reiziger de munten kon hebben meegenomen en bij zijn villa begraven. Dat zou dan vrij snel na zijn aankomst moeten zijn gebeurd, toen zijn muntvoorraad nog niet was ‘verdund’ met wat lokaal aan munten circuleerde. Toen archeologen de omgeving onderzochten om de bijbehorende villa te vinden, ontdekten ze ook dat de bodemlaag waarin de munten aangetroffen waren, was gevormd in de Middeleeuwen. Een smoking gun.

Bekende van de politie

Patrice T. bleek een bekende van de Franse politie, die bij huiszoekingen duizenden illegaal opgegraven oudheden aantrof. Het materiaal dat was aangemeld als vondst uit Vlaanderen, was afkomstig uit Lotharingen.

T. had een schatvondst die viel onder de Franse erfgoedregelgeving, waarin een vondst eigendom wordt van de overheid, overgebracht naar een plaats die viel onder de Belgische regelgeving, die de vinder toestaat zijn vondst te verkopen.

Wetenschappelijk misschien wel nog ernstiger is dat T. zo de archeologische context vervalste. De munten zelf mogen dan echt zijn, alle conclusies die wetenschappers eraan zouden hebben verbonden, zouden onbetrouwbaar zijn geweest.

In dit geval is het probleem ontdekt, maar hoe vaak zijn al zo illegaal verworven oudheden, echt of niet, met een vervalste provenance het oudheidkundig databestand binnengesmokkeld?