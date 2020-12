Nu ook de eerste doses van het Pfizer-vaccin zijn aangekomen in Canada, kan ook daar het inenten van de bevolking tegen het coronavirus beginnen. Het Verenigd Koninkrijk was het eerst land waar het nieuwe vaccin was toegelaten. Waarschijnlijk volgt goedkeuring van het vaccin door de Europese autoriteiten begin volgende week, maar Nederland is pas twee weken later klaar om op grote schaal te gaan vaccineren.

Foto Handout / Reuters