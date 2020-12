Deftige Robbie maakte van golf een populaire sport in Nederland

De man zonder wie golf hier nooit zo populair was geworden, behoorde zelf tot de elite die de sport van oudsher beoefende. Robbie van Erven Dorens, vorige week afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden, verenigde als organisator van het Dutch Open twee werelden. Hij dronk net zo makkelijk een glas bier met vrind prins Bernhard als met de greenkeeper van de Noordwijkse.

Rob Hoogland, oud-sportjournalist en al decennia columnist van De Telegraaf was ook zo’n maatje op de baan en aan de bar. „Robbie was een deftige kwajongen, kwam uit de kringen van oud geld, maar hij deed geen enkele moeite dit te verbergen. Toen ik in een column het deftige golfsfeertje op de hak nam, had hij de grootste lol. Hij vond het geweldig als zijn sociale klasse bespot werd.”

Dutch Open

Jan Willem Verloop was voorzitter van de Nederlandse Golf Federatie toen Van Erven Dorens begin jaren tachtig de organisatie van het Dutch Open overnam. „Hij had er schijt aan hoe mensen over hem dachten. Rangen of standen maakten hem niet uit. Of hij nu op Soestdijk was of in een Schotse kroeg, hij was altijd zichzelf.”

Van Erven Dorens hockeyde al op zijn veertiende in Laren 1, maar ruilde ‘uit frustratie’ de stick voor de club in. Volgens Verloop was hij bij Laren „een probleemgeval”. Uit eigen ervaring – hij hockeyde bij tegenstander SCHC – vertelt Verloop: „Robbie was een wilde jongen die zich misdroeg, hij knalde dwars door je heen. Als ik me niet vergis is hij door zijn eigen broer uit Laren 1 gezet.”

Volgens Verloop was de „terriër” wél een keurige golfer. „Maar voor het afslaan op de tee had hij een irritante eigenaardigheid. Dan dekte hij zich in en klaagde hij over migraine of pijn in zijn knie. De rest van de dag hoorde je hem er niet meer over.”

Bourgondiër

Van Erven Dorens had talent, behoorde binnen twee jaar tot de nationale top. Verloop: „Robbie werd een grote toekomst voorspeld, maar wilde niet leven als een topsporter. Dan kwam toch de Bourgondiër om de hoek kijken.”

Journalist Van Erven Dorens schreef in de jaren zeventig stukjes voor De Telegraaf – soms over zijn eigen prestatie. Hoogland herinnert zich de keer dat hij een verhaal had doorgebeld naar de stenotypiste die ‘Rabbie’ dacht te horen – hij sprak nogal bekakt. De dienstdoende eindredacteur liet de fout bewust of onbewust staan. Hoogland: „Dus toen stond er in de krant in chocoladeletters ‘Rabbijn slaat hole in one’ of zoiets. Hij vond het zelf een meesterlijke grap.”

De amateurgolfer verkocht doordeweeks auto’s voor Ford, voor hij in 1980 zijn golfpromotiebureau Reved oprichtte. Toenmalig NGF-voorzitter Verloop over die moeizame periode. „Robbie belde me en zei: ‘Zal ik dat toernooi niet organiseren?’ Ik zag het meteen zitten. Drie van de zeven bestuursleden waren tegen, bang voor reputatieschade. Hij kwam met mensen in aanraking met wie u en ik niet gezien willen worden.”

Het werd een doorslaand succes, zegt Verloop. „Hij was zijn tijd vooruit met camera’s, portofoons en VIP-tenten, maar stond ook met zijn poten in de modder van die metalen platen op een drassig parkeerterrein te leggen. En hij contracteerde alle grote jongens. Dankzij zijn charme én zijn verstand van golf. Want hij was een kenner, vergis je niet.”

Brave bond

Toenmalig bondsdirecteur Henk Heyster: „We waren een brave bond die niet commercieel dacht. Hij stak zijn nek uit. En hij zorgde ervoor dat golf in de krant kwam. Met De Telegraaf had hij de kortste lijntjes. Als er heibel was, belde hij naar de krant om het vuurtje op te stoken.”

Van Erven Dorens strikte KLM en Heineken als geldschieter. Journalisten die de sponsornamen van hun werkgever toen nog niet mochten vermelden werden er op zo’n toernooi meermalen fijntjes aan herinnerd. „Jongen, hoe vaak moet ik het nog zeggen. Kan ik die hoofdredacteur van je niet eens bellen?” Vervolgens een joviale schouderklop – en een borrel toe.

Zijn grootste verdienste was het contracteren van internationale topspelers als Greg Norman, Fred Couples, Payne Stewart, Bernhard Langer en Seve Ballesteros – de Spaanse publiekslieveling met wie hij bevriend raakte. Verloop: „Hij had een fabelachtig geheugen, wist haarfijn wie wat op prijs stelde. De een wilde naar Yab Yum, de ander alleen maar geld. De spelers liepen met hem weg. Overal waar je kwam in het buitenland kenden ze Robbie.”

In 2003 kwam voor de buitenwereld een abrupt einde aan de samenwerking. Het Dutch Open werd uitbesteed aan golfpromotor This is Golf. „Verliezen hoort erbij, maar de hele gang van zaken is zó onfatsoenlijk”, zei hij in NRC. Hij betichtte KLM en „die jongens van This is Golf” van vriendjespolitiek, ze zouden allemaal lid zijn van de Noordwijkse: „Het was van het begin af aan doorgestoken kaart.”

Feit was dat Van Erven Dorens dat jaar geen sponsor had kunnen strikken. De afgang raakte ‘Mister Golf’ diep. Journalist en vriend Hoogland: „Zijn kindje werd hem afgenomen.” Ex-bondsvoorzitter Verloop: „Robbie was misschien aan vervanging toe. Maar ze hebben hem een streek geleverd en dat verdiende hij niet.”