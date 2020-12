De nieuwe Ryan Adams: excuses en ontkenning op rijm

Rock Ryan Adams Wednesdays ●●●●●

Hier had een pleidooi kunnen staan tegen cancel culture, het zoveelste. De argumenten zijn inmiddels wel zo’n beetje bekend: kunstenaars zijn net mensen en kunnen in het echte leven dus ook klootzakken (m/v) zijn. Maar: dat moet je los zien van hun kunst, zolang ze tenminste in het echte leven op hun gedrag worden afgerekend en daarvoor boete doen. Daarna zou een reeks voorbeelden volgen: boeken (en balletten!) van Céline, de monsterhits (én moonwalk!) van Michael Jackson, de black metal (en corpse paint!) van Scandinavische kerkenbranders.

En… Ryan Adams.

Want ook die Amerikaanse singer-songwriter bleek zo’n klootzak te zijn, zo onthulde The New York Times vorig jaar februari. Een #MeToo-dader, beweerden zeven vrouwen, onder wie collega-muzikanten Mandy Moore, Phoebe Bridgers en een minderjarige fan. De FBI startte een onderzoek.

Toch excuses

Adams noemde de aantijgingen „verontrustend” en „onjuist”, maar bood toch zijn excuses aan aan iedereen die hij „onbedoeld zou hebben gekwetst”. Na een reeks verontschuldigingen en ontkenningen werd hij bedolven onder digitale verwensingen. De drie platen en de wereldtournee die hij voor 2019 had aangekondigd werden afgeblazen.

Maar ineens verrast Adams met een nieuw album, Wednesdays. Wat nu?

Is dit een noodzakelijke kunstwerk van een wispelturige rasmuzikant die nu eenmaal niets anders kan dan zichzelf zo diep mogelijk autobio graven en zich met zoveel mogelijk zelfmedelijden en pathetiek blootgeven (zie zijn zestien eerdere uitstekende platen)? Of is dit een vals testament van een seksueel roofdier dat per se het laatste woord wil hebben?

Muzikaal gezien is Wednesdays de enige plaat die Adams had kunnen maken. Hij houdt zich bewust koest achter zijn piano of tokkelgitaar en klinkt ingetogen en berouwvol. Alleen in het uitbundige ‘Birmingham’ durft hij letterlijk en figuurlijk vol op het orgel te gaan.

Maar ja, die teksten: dat zijn excuses en ontkenningen op rijm. Alleen al de titel van opener ‘I’m Sorry and I Love You’ zal bij zijn aanklagers het bloed laten koken. Om nog maar te zwijgen van de regels: „If I could see your face, maybe it could erase the lies with the truth.”

Zie je wel, zullen de haters zeggen. Prima plaat, zullen de fans pleiten, hij kan niet anders. Voorlopig heeft de FBI het laatste woord.