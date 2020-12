Banken gaan soms toch schade van ‘spoofing’ vergoeden

Grote Nederlandse banken gaan slachtoffers van zogeheten ‘spoofing’ in sommige gevallen compenseren. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën, laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag weten. De meeste banken vergoedden tot nu toe geen schade door spoofing, omdat mensen bij die oplichtingsvorm zelf geld overmaken aan criminelen. De Tweede Kamer riep de banken vorige maand al op gedupeerden wel te gaan compenseren.

Bij spoofing bellen oplichters mensen op met een nagemaakt telefoonnummer, zodat het net lijkt alsof ze medewerkers van de bank zijn. Vervolgens vertellen ze het slachtoffer dat er een beveiligingsprobleem is met zijn of haar betaalrekening. Als het geld op de rekening tijdelijk wordt overgemaakt naar een veilige ‘kluisrekening’, is het probleem opgelost, zeggen de criminelen. Wie in de veronderstelling is met een echte bankmedewerker te maken te hebben en de instructies opvolgt, ziet het overgemaakte geld nooit meer terug.

ING, ABN Amro, de Rabobank en de Volksbank gaan slachtoffers nu schadeloos stellen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Er moet „aantoonbaar sprake zijn van misbruik van de naam of het telefoonnummer van de eigen bank”, en de gedupeerde moet aangifte hebben gedaan bij de politie. De banken gaan volgens de NVB compenseren uit coulance: „Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.” De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

‘Vergoeden tenzij’

De Consumentenbond spreekt van „goed nieuws”, maar vindt het raar dat de regeling uitsluitend vanaf 1 januari 2020 geldt. „We weten dat ook mensen voor die tijd zijn gedupeerd. Waarom zou je die niet vergoeden?”, aldus directeur Sandra Molenaar. Zij vindt ook dat gedupeerden nog sterker moeten komen te staan tegenover de banken. „Wat ons betreft is het duidelijk: vergoeden tenzij, en niet omgekeerd want de gedupeerden valt niets te verwijten.”

De NVB waarschuwt bankklanten in zijn persbericht nog eens extra voor oplichters. „Vraagt uw bank om iets te betalen of uw bankpas en pincode af te geven? Hang op! Klik weg!” De banken gaan overigens geen vergoedingen uitkeren aan slachtoffers van andere vormen van digitale oplichting, zoals marktplaatsfraude en whatsappfraude.