Als de solidariteit opraakt

Mensen lachen met hun ogen. Daar kwam ik dit jaar achter. Het is vrijdagmiddag en ik heb spreekuur. Ondanks de plaag die ons allemaal in de greep houdt, blijken ook de huis-, tuin- en keukendiagnosen nog klachten te veroorzaken.

Voor mij zit Bob. (Niet zijn echte naam.) Hij is een jaar of vijftig. Hij is taxichauffeur en heeft last van buikpijnaanvallen. Het vak en de bijbehorende leefstijl tekenen zijn uiterlijk: donkere kringen om de ogen van de onregelmatige uren, dunne beentjes van het weinige lopen en een flinke buik van het vele zitten. Ooit voetbalde hij op hoog niveau. Ooit. Op de echo zijn galstenen gezien. En Bob wil eigenlijk niet onder het mes, maar als dat helpt, tja, dan moet het maar.

Het is een onverwachts wederzien als we elkaar in het holst van de nacht opnieuw treffen. Ruim drie maanden na zijn bezoek op de polikliniek schijn ik in zijn gezicht met een zaklampje. Vanmiddag is zijn galblaas eruit gehaald. Dat verliep zonder problemen. Maar in de loop van de avond kreeg-ie het warm, hij kreeg een snotneus en begon te hoesten.

„Hebt u pijn in uw buik”, vraag ik terwijl ik de mouw van zijn pyjama opschuif en naar een klamme pols voel.

„Nee... het is... vooral... geen adem...”, zucht hij.

Bij elk woord zie ik zijn schouders mee omhoog bewegen om genoeg lucht binnen te krijgen. De verpleegkundige kijkt bezorgd naar de saturatiemeter die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Van de ideale 100 procent zakt die steeds verder naar beneden.

In de loop van de nacht verslechtert Bobs conditie. Zijn Covid-sneltest blijkt positief. Rond een uur of drie hakken we de knoop door: „U wordt overgeplaatst naar de intensive care. Misschien wordt u tijdelijk in slaap gebracht zodat we u beter kunnen beademen.” Het zuurstofmasker drukt op zijn neus en wangen. Ik zie zijn bange ogen, en ook een verbeten blik.

„Kun je Annie bellen?”

Ik knik.

Zuurstoftank

Gewapend met een zuurstoftank en een monitor die steeds slechtere cijfers toont, duwen we hem even later met bed en al de lift in, op weg naar de tweede etage. Terwijl de deuren sluiten, kijken we elkaar aan in de spiegel. „Ik zal maar niet omrijden om wat extra te verdienen”, zeg ik. Zijn ogen glimlachen. Een beetje.

Het is lastig langetermijndenken als je wordt gegijzeld door de waan van de dag. Al is gijzelen misschien niet het goede woord. In tijden waarin ik mijn vrienden dag na dag apathischer zie wegkwijnen achter de volgende zoomsessie, is het een voorrecht om, al is het soms meer leed dan vreugde, letterlijk deel uit te maken van het leven van anderen.

„Met 50 procent van de kennis moeten we 100 procent van de besluiten nemen”, sprak premier Rutte dapper aan het begin van de eerste golf in maart. Het werd een heroïsche uitspraak waarvan ik het belang nooit helemaal heb begrepen. Als arts, maar vast ook als ondernemer en advocaat, neem je toch dagelijks 100 procent van de besluiten met 50 procent van de kennis? Zeker in dit onzekere jaar.

Mijn vak is bijzonder omdat je als buitenstaander in korte tijd een hele directe relatie met iemand opbouwt. Hij of zij lijdt aan een ziekte en geeft jou het vertrouwen om het op te lossen. Vanaf het moment dat je elkaar de hand schudt (of tegenwoordig de elleboog stoot), sluit je een verbond. Je neemt de verantwoordelijkheid om de ander te helpen en daarbij zo min mogelijk schade aan te richten. Als zorgverlener schipper je tussen werkelijke naastenliefde en ‘gewoon’ je werk doen. En dat maakt het soms lastig om de zaken in een groter perspectief te plaatsen.

In 2017 verscheen het boek Het empathisch teveel van de Belgische filosoof Ignaas Devisch. Hij stelt dat het gevaarlijk is om een samenleving al te veel te laten rusten op de collectieve empathie.

Als arts neem je toch dagelijks 100 procent van de besluiten met 50 procent van de kennis?

Aan goede doelen schenken geeft ons een goed gevoel. Maar dat gevoel is tijdelijk en de voorraad is niet onuitputtelijk, zo blijkt ook nu. Uiteindelijk geven we meer om onze directe naasten dan om een kwetsbare oudere in een andere provincie. Is dat erg? Nee, anders krijgen we onherroepelijk allemaal een emotionele burn-out. Als samenleving moeten we vooral besluiten nemen op basis van ratio en ons niet laten verleiden tot emotionele vertroebelingen.

Ik herinner me het betoog van Devisch als ik door het glas zie hoe Bob geïntubeerd wordt en op datzelfde moment in zijn huis de telefoon rinkelt. Mensen zijn net atomen. Ze hebben verschillende schillen van nabijheid. Hoe dichterbij, hoe groter hun liefde en bezorgdheid om de ander.

„Met Annie.” Haar ademhaling klinkt alsof ze al vermoedt dat ik niet bel met goed nieuws.

Volgens de theorie van Devisch moeten we ons misschien wel steeds vaker afvragen of we ons geld wel wijs besteden met al die investeringen om de coronaplaag uit te doven. Zelfs hoogleraren, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, stellen dat het huidige beleid „disproportioneel” is Weegt de schade op tegen de gezondheidswinst, de levensjaren die gewonnen worden door de ziekenhuizen niet te overbelasten?

En toch. Het feit dat we als samenleving de afgelopen decennia niet hebben geïnvesteerd om burgers fysiek en mentaal weerbaar te maken, zodat ze zijn opgewassen tegen pandemieën en andere plagen, moet ik dat nu aan Annie gaan uitleggen?

Enorme hork

Afgelopen week sprak onze premier ons wederom toe. „Inmiddels tellen we door corona bijna tienduizend lege stoelen aan de kersttafel.” Je moet wel een enorme hork zijn als je ondanks die waarschuwing nog de regels aan je laars lapt.

Maar met 50 procent van de kennis had hij ook kunnen zeggen: „Inmiddels tellen we door obesitas bijna tienduizend lege stoelen aan de kersttafel van 2020.” Of door diabetes, of door depressie, of door eenzaamheid.

Mededogen op de korte termijn en rationele keuzes op de lange termijn zijn niet per se elkaars tegengestelden.

Deze periode vraagt om inlevingsvermogen. Daarbij hoort dat we ons flexibel opstellen. De horeca, de zorg, de culturele sector en het onderwijs hebben dat dit jaar gedaan. Maar het vraagt ook om empathische daadkracht op de lange termijn. We hebben nu de kans om als samenleving te investeren in zaken als onderwijs, zorg en duurzaamheid. Zaken die op de lange termijn van waarde zijn voor ons allemaal.

De solidariteit begint nu langzaam op te raken

Het afgelopen jaar heeft een enorm beroep gedaan op de voorraad empathie van alle Nederlanders. In een periode waarin we elkaar, zelfs onze dierbaren, steeds minder konden zien, aanraken en ontmoeten, werd juist verwacht dat we, ook naar mensen die zich in de buitenste schillen van onze nabijheid bevonden, solidair opstelden. En die solidariteit begint nu langzaam op te raken.

De meest gehoorde verklaring hiervoor is de nijpende economische situatie als gevolg van deze crisis. Ik betwijfel of dat het geval is. Juist Adam Smith (1723-1790), wiens tweede boek The Wealth of Nations wordt gezien als de basis voor de vrijemarkteconomie, bepleit het tegendeel. In zijn eerste, veel minder bekende, boek The Theory of Moral Sentiments stelt hij dat mensen zaken op waarde schatten op basis van de wens om gezien en geliefd te worden; dat asociaal gedrag armer maakt dan een laag saldo op een bankrekening.

Weer op adem

Een half jaar na het spreekuur met Bob lijkt de wereld weer heel even normaal. Het ziekenhuis komt op adem, het virus lijkt even met vakantie. De terrassen vullen zich voorzichtig.

Het is het einde van een mooie avond en het wordt te laat. Lachend met vrienden loop ik van het strand naar de opgang. Het zand is nog warm. Ik scrol door mijn telefoon naar de B en vind het nummer. Nog geen vijf minuten later staat een zwarte BMW ronkend voor onze neus.

„Hoe krijg je dat voor elkaar om drie uur ’s nachts op deze uitgestorven plek?” We stappen in en vanaf de achterbank kijken mijn ogen boven mijn mondkapje uit in de achteruitkijkspiegel.

„Deze krijg je van Annie.” Zijn ogen glimlachen met een knipoog.