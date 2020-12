50 uur taakstraf voor bedreigen burgemeester van Urk

De 19-jarige man die de burgemeester van Urk heeft bedreigd, is vrijdag door de politierechter in Lelystad veroordeeld tot een taakstraf van vijftig uur. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij stuurde de burgemeester in het weekend van 5 en 6 december een bericht met daarin beledigingen en onder meer de woorden „ik maak je af”. De bedreiger werd nog dezelfde nacht dat hij het bericht stuurde opgepakt.

Later verklaarde hij dat hij aangeschoten was toen hij het bericht stuurde en boos was omdat hij op internet zag dat de politie vrienden van hem arresteerde. Hij was naar eigen zeggen niet van plan de burgemeester daadwerkelijk wat aan te doen. „Dat hoor ik vaker”, aldus de rechter. „Maar iemand die bedreigd wordt, weet dat niet.”

De rechter woog de omstandigheden van het moment mee in de strafeis. De burgemeester ontving de berichten terwijl hij in crisisberaad zat over de onlusten die enkele weekenden achter elkaar aanhielden in de maanden november en december. Met name jongeren staken zwaar vuurwerk af, richtten vernielingen aan en botsten met de politie. Niemand raakte bij de onlusten gewond. Enkele tientallen mensen werden opgepakt en twee agenten deden aangifte. De gemeente voerde maatregelen in. Zo kregen mensen die eerder waren aangehouden in het weekend een straatverbod opgelegd.

