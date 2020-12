Een leasefiets via de baas? Bij grote bedrijven duurt dat regelen soms eeuwen

Goed voor de gezondheid en het milieu én een oplossing voor files en parkeerproblematiek: zo verleid je de Nederlander om vaker de fiets te nemen en los je tegelijk verkeersproblemen op.

Met die gedachte in het achterhoofd versimpelde het ministerie van Financiën een jaar geleden de fiscale regeling voor de zakelijke leasefiets. Een eenvoudige bijtelling bij het inkomen nam de plaats in van een complexe methode waarbij gebruikers woon,-werk- en privékilometers moesten bijhouden.

Branchevereniging Bovag verwachtte naar aanleiding hiervan dat het aantal verkochte zakelijke fietsen met zeker 150.000 zou groeien. Maar toen kwam corona – en sloten veel kantoren de deuren. Wat was het effect daarvan op de zakelijke leasefiets?

Lage kosten

Eerst de regeling in het kort: werkgevers die fietsen afnemen van een leasebedrijf, kunnen die aanbieden aan werknemers met belastingvoordeel. Fiscalisten schatten dat de werkgever 20 à 30 euro per lesasefiets per maand kwijt is. Zelf fietsen kopen, kan de werkgever ook, al vereist dat een hogere startinvestering.

Werknemers kunnen die fietsen dan lenen. Van de fiscus moeten ze 7 procent van de consumentenadviesprijs bij hun inkomen optellen – de belastingdienst ziet dit als loon in natura. Stel, een elektrische fiets kost 2.000 euro. Dan wordt er jaarlijks 140 euro opgeteld bij het inkomen. En daarover wordt belasting geheven.

Wie minder dan 68.500 euro per jaar verdient, betaalt 37,35 procent belasting, ofwel 52,85 euro per jaar. Werknemers die meer verdienen, betalen 49,5 procent (69,30 euro per jaar). De fiets gaat terug naar het leasebedrijf wanneer het contract met de werkgever afgelopen is.

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid maakte afgelopen mei tien procent van de werkgevers gebruik van deze leaseregeling voor zakelijke fietsen. Om hoeveel fietsen dat ging, weet het KiM niet, en ook de Bovag weet niet of zijn raming van 150.000 fietsen is uitgekomen.

Anders dan voor auto’s, is voor fietsen en e-bikes geen kentekenregistratie nodig. „Het aantal geleasede fietsen laat zich daarom moeilijk meten”, aldus een woordvoerder.

Wel hoort de brancheorganisatie „positieve geluiden uit de markt”. Een verklaring daarvoor is het coronavirus, zegt de woordvoerder. Door de coronacrisis gingen Nederlanders meer fietsen. Om het openbaar vervoer te mijden, maar ook doordat sportclubs sloten.

Maar volgens de ANWB is de regeling door de coronacrisis juist mínder succesvol dan verwacht. „De vraag naar fietsen was inderdaad enorm afgelopen voorjaar –maar niet naar zakelijke fietsen”, zegt een woordvoerder. „De belangrijkste drive om een leasefiets te nemen – om naar je werk te fietsen – is weggevallen.” De ANWB heeft echter evenmin concrete cijfers. De bond baseert zich op „gesprekken met de fietsbranche en de overheid”.

Tijdrovende organisatie

Veel leasebedrijven zijn enthousiast over de regeling, zoals Lease a Bike, onderdeel van Pon, importeur vanVolkswagen en eigenaar van Gazelle. „In het begin van de coronacrisis name de interesse af, omdat HR-afdelingen druk waren met virusgerelateerde zaken”, zegt een woordvoerder. „Maar na de eerste lockdown nam het aantal aanvragen juist toe.” Lease a Bike heeft contracten gesloten met bedrijven die bij elkaar opgeteld zo’n 150.000 werknemers hebben. Hoeveel van hen een leasefiets gebruiken, zegt hij niet te weten.

Lease a Bike zegt dagelijks ongeveer tien nieuwe bedrijven als klant te krijgen. Vooral bedrijven in de zorg, bouw en financiële sector zijn geïnteresseerd. Het opzetten van de benodigde organisatie vergt wel wat tijd, ziet het bedrijf. „Zeker voor grote multinationals. Die moeten het met verschillende afdelingen en ondernemingsraden afstemmen en doen er al gauw een jaar over.”

Ook grootbank ABN Amro neemt de tijd om zijn personeel een leasefiets aan te bieden. Naar verwachting kunnen werknemers vanaf maart of april volgend jaar gebruik maken van een ‘zakenfiets’. „We wilden dat al wat eerder, maar door Covid kregen projecten rond thuiswerken voorrang”, zegt een woordvoerder. De bank weet niet of de leasefiets een succes wordt. „Maar we krijgen geregeld vragen van collega’s die graag van de regeling gebruik zouden willen maken.”

Ook leasebedrijf Friesland Lease is ingenomen met de nieuwe leasefietsregeling. Het bedrijf (90 miljoen omzet) verwacht dat de fietsleaseactiviteiten dit jaar 15 à 20 procent groeien door de regeling, aldus directeur Jan Baljeu. Van de tachtig werknemers werken er inmiddels vijftien op de ‘fietsafdeling’. „Maar de echte groei moet nog komen”, zegt Baljeu. Want het duurt inderdaad lang voordat organisaties een regeling hebben opgetuigd. „Het staat nu wel op de agenda van ondernemingsraden en directies van veel bedrijven.”

Reiskostenvergoeding

Odette Oostindiën, oprichter van fietsleasebedrijf Qicq (twaalf werknemers) is minder enthousiast. „Wij zagen een kleine toename, maar de verwachting dat werkgevers massaal leasefietsen voor werknemers zouden regelen, is niet uitgekomen. Of wij doen iets helemaal verkeerd.” Oostindiën schrijft de toename toe aan de coronacrisis, niet aan de fiscale versimpeling.

Op de huidige overheidsregeling hebben Baljeu en Oostindiën wel de nodige kritiek. Die zou werknemers niet genoeg stimuleren. Medewerkers die met een leasefiets naar het werk komen, raken namelijk hun belastingvrije reiskostenvergoeding kwijt, 19 cent per kilometer. Iemand die dagelijks 15 kilometer op een éígen fiets naar het werk gaat, mag per jaar ruim 1.200 euro netto aan reiskosten vergoed krijgen. Na twee jaar kan je daarvan een elektrische fiets kopen, die dan eigen bezit is en je niet meer hoeft in te leveren.

Baljeu en Oostindiën wijzen op stimuleringsmaatregelen in België en Duitsland. „Daar behouden mensen met een leasefiets óók hun reiskostenvergoeding”, zegt Oostindiën. „In Nederland zitten we verlekkerd naar België te kijken, zo hard gaan de fietsen daar.”

Baljeu: „Terwijl België écht geen fietsland is. Daar hebben ze straks meer zakelijke fietsen dan ze op hun fietspaden aankunnen.”