Warenhuisketen HEMA weer in Nederlandse handen

Supermarktfamilie Van Eerd (Jumbo) en investeerder Parcom hebben de overname van HEMA rond. De partijen bereikten acht weken geleden al een akkoord met de verkopers van de noodlijdende Nederlandse warenhuisketen, maar moesten de banken er nog van overtuigen de koop mede te financieren. Dat is nu gelukt, zo maakten de kopers donderdag bekend. Van Eerd en Parcom betalen ongeveer 400 miljoen euro voor HEMA. Ze leggen zelf elk 75 miljoen in en financieren de rest bij een groep Nederlandse banken.

Helemaal definitief is de overname daarmee nog niet. De toezichthouders en de ondernemingsraad van HEMA moeten de plannen nog goedkeuren. De verwachting is dat de overname in februari formeel wordt afgerond. Dan wordt ook meer duidelijk over de toekomstplannen voor HEMA.

Het was woensdag haasten om de laatste afspraken op tijd op papier te krijgen. In de voorlopige koopovereenkomst van eind oktober werd bedongen dat de kopers exact acht weken de tijd zouden krijgen om de overname af te ronden. Lukte het niet voor middernacht te tekenen, dan zouden de schuldeisers die sinds deze zomer eigenaar zijn van HEMA onder de afspraken uit kunnen en begonnen de onderhandelingen mogelijk weer van voren af aan.

Frits van Eerd, topman van Jumbo, zegt in een verklaring te waarderen dat de banken de familie en Parcom steunen in hun plannen om „het prachtige Nederlandse HEMA” over te nemen. Ook Tjeerd Jegen, topman van de warenhuisketen, is opgetogen. Door de overname heeft HEMA niet alleen een „gezondere financiële basis” en „een flink lagere schuldenlast”, waardoor voor het eerst in meer dan tien jaar weer ruimte is om serieus te investeren, maar ook eigenaren die het bedrijf „voor de lange termijn ondersteunen”.

Derde eigenaar in twee jaar tijd

Het is voor de derde keer in iets meer dan twee jaar dat HEMA (1,3 miljard euro omzet, 11.600 werknemers) van eigenaar verandert. De warenhuisketen werd in het najaar van 2018 overgenomen door miljardair en ondernemer Marcel Boekhoorn, die het bedrijf na elf jaar verloste van de Britse durfinvesteerder Lion Capital. Hij wilde HEMA verlossen van de „loden last” waar Lion het sinds 2007 mee opzadelde: een schuld van bijna 800 miljoen euro.

Mede door de uitbraak van de coronapandemie kwam van die belofte weinig terecht. De verkoop van de HEMA-bakkerijen ging op het laatste moment niet door en Boekhoorn slaagde er niet in geld op te halen door een minderheidsbelang in HEMA te verkopen. Tegelijkertijd werd het warenhuis zelf hard getroffen: bijna alle buitenlandse winkels moesten dicht en in de Nederlandse winkels werd veel minder verkocht. In een brief aan verhuurders waarschuwde topman Tjeerd Jegen begin april dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar kwam.

Lees hier meer over de schuldeisers van Hema:

De schuldeisers van HEMA zagen in dat Boekhoorn de oplossing voor de problemen bij het bedrijf niet ging brengen. Toen de winkelketen deze zomer een deel van de schuld moest aflossen en Boekhoorn weigerde te betalen, eisten de schuldeisers de aandelen van het bedrijf op. Dat ging gepaard met een forse herstructurering van de schuld: van de 750 miljoen euro die nog uitstond, werd 450 miljoen weggestreept. De omvangrijke groep schuldhandelaren kondigden meteen een verkoopproces aan, waaruit het consortium van Van Eerd en Parcom als hoogste bieder naar voren kwam.

De twee kopers, beide Nederlands, willen nu af van de „Angelsaksische toestanden” bij HEMA. Zij vervangen de dure leningen die nog uitstaan bij de schuldeisers door een betaalbaarder bankschuld. De rente die het bedrijf jaarlijks betaalt, gaat daardoor flink omlaag. Was HEMA vorig jaar nog zo’n 50 miljoen euro kwijt, onder de nieuwe eigenaren wordt dat iets minder dan 10 miljoen.

Hema blijft zelfstandig

Ondanks een vorig jaar aangekondigde samenwerking tussen HEMA en Jumbo blijft het warenhuis voorlopig nadrukkelijk gescheiden van de supermarktketen. De familie Van Eerd wil dat Jumbo (omzet: 8,7 miljard euro, bijna 100.000 werknemers) zich met volledige aandacht kan richten op de groeiende online verkoop van boodschappen en de recente uitbreiding naar België. Vandaar ook dat de supermarktfamilie HEMA niet via haar bedrijf overneemt maar middels een investeringsvehikel, genaamd Mississippi Ventures.

Toch hebben de kopers een duidelijk beeld over de koers die HEMA moet volgen. De afgelopen jaren opende het warenhuis filialen in de meest verre oorden – Mexico, Abu Dhabi, Canada – vaak via samenwerkingen met franchisenemers. De familie Van Eerd en Parcom zien daar weinig in. Zij willen met HEMA terug naar de basis: Nederland, België en Frankrijk, landen die het bedrijf volgens de kopers de laatste jaren heeft laten versloffen.