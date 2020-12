Von der Leyen en Johnson uiten zich pessimistisch over handelsgesprekken

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijven spannend. De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben donderdagavond gebeld over de laatste ontwikkelingen, en geen van beiden uit zich optimistisch.

Johnson zegt in een verklaring dat de gesprekken zich in een moeilijke fase bevinden en dat het „zeer waarschijnlijk” is dat er geen handelsakkoord komt als de EU niet flink van koers verandert. De premier zou tegen Von der Leyen hebben gezegd dat de tijd dringt en dat als er géén akkoord komt, het Verenigd Koninkrijk „op Australische wijze” met de EU zal handelen. Hiermee verwijst hij naar de samenwerking tussen Australië en de EU die geen vrijhandelsakkoord hebben.

Von der Leyen zegt dat er wel degelijk „substantiële vooruitgang” is geboekt tijdens de handelsgesprekken, maar ook zij zegt dat er nog „grote verschillen overbrugd moeten worden”. Vooral op het gebied van de visserijrechten kunnen de EU en het VK het niet eens worden, zo schrijft de politica. Vrijdag zullen de gesprekken hervat worden.

Twistpunten

Eerder op donderdag stelde het Europees Parlement een deadline op aanstaande zondag voor een mogelijk handelsakkoord. De parlementariërs willen ervan verzekerd zijn dat zij genoeg tijd hebben om het akkoord goed te beoordelen alvorens erover te stemmen. Overigens zou Von der Leyen in samenspraak met de 27 EU-regeringsleiders ertoe kunnen besluiten deze eis naast zich neer te leggen als er zondag nog steeds geen zicht is op een deal. Hoe dan ook zal op 31 december duidelijk zijn of er een handelsakkoord komt of niet: dan loopt de overgangsperiode van de Brexit af.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie verschillen sterk van mening over de visserijrechten. Vissers uit de Europese Unie halen momenteel 45 procent van hun vangst uit Britse wateren. De Britten willen echter de controle terug over de 200 zeemijl aan zee voor hun kust - die aanzienlijke delen van de Noordzee, Ierse Zee en de noordoostelijke Atlantische Oceaan beslaat. Het VK wil daarom dat er jaarlijkse onderhandelingen komen over quota voor vissers uit de EU.

Ook wringt het omtrent de onderhandelingen over het zogenoemde gelijke speelveld tussen bedrijven. Hieronder vallen regels over staatssteun, milieu en werknemersrechten. Een derde belangrijk twistpunt was de manier waarop toekomstige conflicten tussen het VK en de EU beslecht moeten worden, maar daar lijkt deze week overeenstemming over te zijn gekomen.