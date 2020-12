Vanwege corona en een zware economische crisis sturen Libanezen hun werksters massaal de laan uit

Alice Njambi zit alleen in haar kleine kamer op de bovenste verdieping van een vervallen huis in hartje Beiroet. De muren zitten onder de schimmel. Op haar nachtkastje staat een plastic mini-kerstboom. Een laagstaande zon schijnt door de roze gordijnen.

Dit is niet hoe ze zich Libanon had voorgesteld. Njambi vertrok vijf jaar geleden uit Kenia omdat een uitzendbureau haar een goedbetaalde baan in een restaurant beloofd had. In plaats daarvan werd ze dienstmeisje, werkte ze naar eigen zeggen tot wel twintig uur per dag en kreeg ze maandenlang niet uitbetaald. „Het was slavernij”, zegt ze. „De madame behandelde me alsof ik een dier was.”

Dit voorjaar wist Njambi te ontsnappen. Sindsdien woont ze op zichzelf en probeert ze rond te komen van parttime schoonmaakwerk. „Maar vanwege corona wil niemand me meer inhuren”, verzucht ze. „Mijn familie in Kenia rekent op geld, maar ik heb niet eens genoeg om zelf van te kunnen eten."

Leden van de alliantie voor huishoudelijk werksters maken voedselpaketten klaar om uit te delen.

Veel Libanese huishoudens draaien op de uitbuiting van buitenlandse werkkrachten als Njambi. Volgens officiële cijfers telt het kleine land van nog geen zeven miljoen inwoners er zo’n 250.000, activisten spreken van een half miljoen. De meesten zijn huishoudelijk werksters uit Azië en Afrika. Ze komen het land binnen via kafala, een in veel Arabische landen courante praktijk waarbij arbeidsmigranten een verblijfsvergunning krijgen na uitnodiging door een ‘sponsor’. Deze werkgever kan vervolgens nagenoeg alles met hen doen, want kafala-arbeiders vallen niet onder de arbeidswet en hebben nauwelijks rechten.

Rampjaar 2020 heeft deze onzichtbare onderklasse extra hard geraakt. Door corona en een zware economische crisis zetten Libanezen hun werksters massaal op straat. Nog eens 25.000 raakten ontheemd na de explosie in de haven van Beiroet.

Kamperen bij het consulaat

Daarmee is het lot van deze vrouwen zichtbaarder dan ooit. In de hoofdstad kampeerden dit jaar duizenden jonge vrouwen uit de Filippijnen, Sri Lanka, Ethiopië en andere Afrikaanse landen voor hun consulaten, in afwachting van een reisdocument. Verhalen die jarenlang binnenskamers bleven, lagen ineens op straat.

Het leidde tot voorzichtige pogingen om hun positie te verbeteren. Zo kondigde het ministerie van Arbeid afgelopen september een nieuw standaardcontract aan waarin onder meer staat dat de werksters voortaan ontslag mogen nemen, een wekelijkse rustdag krijgen en recht hebben op een eigen kamer.

Maar in de praktijk komt daar niets van terecht, weten de vrouwen van de Alliantie van Buitenlandse Huishoudelijk Werksters, die zich inzet voor ‘zusters’ die het minder getroffen hebben.

De groep komt regelmatig bijeen op de Franse protestantse begraafplaats van Beiroet. Dominee Gérard stelt het terrein beschikbaar als opslagplaats. Achter een rij negentiende-eeuwse grafstenen liggen daar dozen vol rijst, spaghetti en noedels. De vrouwen delen het eten op in pakketjes die ze bezorgen aan gedumpte werksters door heel het land.

Sinds de coronacrisis is er alleen maar meer mishandeling, zeggen de vrouwen

„Vooral de jonge meisjes worden verschrikkelijk misbruikt”, vertelt Delphine Kouakou (50) uit Ivoorkust. In haar 29- jarige bestaan als huishoudelijk werkster in Libanon zag ze alles voorbij komen: meisjes die niet te eten krijgen, die op het balkon moeten slapen, die zich niet kunnen wassen en soms jarenlang de deur niet uit mogen. „Sommigen raken zo wanhopig dat ze zelfmoord plegen. Dan vinden we ze op straat, onder het balkon.”

Door de coronacrisis is de mishandeling juist toegenomen, vertellen de vrouwen. Nu veel gezinnen de hele dag thuis zitten, krijgen hun werksters geen enkel moment rust of privacy. Bovendien mogen ze nog minder naar buiten dan voorheen. „Ze zitten vast in een gevangenis”, zegt Teresa Pontillas (55) uit de Filippijnen. „Niemand weet precies wat er zich achter die gesloten deuren afspeelt.”

Geld opsturen gaat niet meer

Kort na een Filipijnse lunch – kip met ananas geserveerd op een plastic tafeltje – houden de vrouwen op de begraafplaats twee taxi’s aan en laden ze het eten in. Kaouakou en een vrouw uit Madagaskar vertrekken naar de dorpjes in de bergen. Pontillas en een andere Filipijnse rijden het centrum van Beiroet in.

In de wijk Hamra bezoekt de laatste groep een donker appartement dat wordt gedeeld door drie Filippijnen, een Ethiopische en een Syrische vluchteling. De woning is gevuld met een zure walm van gefrituurde vis. In een van de kamers staan stapels verhuisdozen, klaar voor verzending naar de Filippijnen.

Maar geld opsturen gaat niet meer. „De dollars zijn op”, verzucht de vrouw uit Ethiopië. Sinds het Libanese pond in een jaar tijd 80 procent van zijn waarde verloor, potten de Libanezen dollars zo veel mogelijk zelf op. Het oude maandsalaris van de werksters van gemiddeld 200 dollar wordt tegenwoordig uitbetaald in de lokale munt. Door ongunstige wisselkoersen komt het nieuwe bedrag omgerekend vaak neer op minder dan 70 euro per maand.

Net als de Keniaanse Jambi zijn veel vrouwen in dit huis weggelopen. Maar geld was niet de enige reden. „Het ging best goed bij de eerste twee gezinnen”, vertelt een slanke Filippijnse vanaf de rand van haar bed. Gevraagd waarom ze uiteindelijk haar derde werkgever ontvluchtte, blijft het even stil. „Dat is persoonlijk”, zegt ze.

De vrouw is seksueel misbruikt, vertelt Pontillas later. Dat gebeurt voortdurend, maar uit schaamte trekken weinig slachtoffers aan de bel. En zelfs als ze dat doen, gebeurt er nog niets, weet Pontillas. „In de 29 jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit gezien dat een Libanees voor deze misdaden de cel in moest.”

Om een einde te maken aan die straffeloosheid, nemen sommigen het recht in eigen handen. Zo vallen de activisten van ‘This is Lebanon’ terug op een schandpaaltactiek. De in 2017 opgerichte actiegroep spreekt met misbruikte werksters en plaatst de namen en foto’s van hun werkgevers op sociale media. Op de Facebookpagina van de groep (ruim 125.000 volgers) zijn op deze manier al tientallen Libanezen, onder wie nationale bekendheden, aan de schandpaal genageld.

Wij blijven hier zodat onze kinderen geen slaven hoeven te worden Teresa Pontillas activist en werkster

Het meest recente geval is een ambtenaar van de Algemene Veiligheidsdienst die zijn werkster uit Ghana al negen maanden niet betaald zou hebben. Op Facebook staat een audio-opname waarin de vrouw om hulp smeekt. „Wat heb ik misdaan?” krijst ze tussen de tranen door. „Ik ben dit leven zat. Ik wil dood en vrij zijn.”

„Dit is de stem van de slavernij in Libanon”, zegt een activist van This is Lebanon, die vanwege de vele dreigementen die ze ontvangt anoniem wil blijven. De groep kreeg dit jaar alleen al 85 meldingen van seksueel misbruik binnen. Pas als de daders hun werksters weigeren vrij te laten en hun achterstallige salaris te betalen, benadrukt de activist, wordt overgegaan tot publicatie. Ook proberen de actievoerders de autoriteiten in te schakelen, maar die laten het telkens afweten. „Een inspecteur van het ministerie van Arbeid blokkeerde me toen ik bewijzen van mishandeling opstuurde.”

Volgens de activist wijst het op een diepgewortelde onwil om daadwerkelijk op te treden tegen de uitwassen van het kafala-systeem. „De Libanezen zijn nu eenmaal verslaafd aan hun werksters”, zegt ze. Bovendien stuit iedere poging tot hervorming op de machtige lobby van uitzendbureau’s die goudgeld verdienen aan de uitbuiting. Zo werd ook het nieuwe standaardcontract dat het ministerie van Arbeid in september aankondigde binnen enkele weken weer van tafel geveegd nadat de bureau’s massaal bezwaar hadden aangetekend.

„Je kunt de Libanese samenleving niet veranderen”, concludeert Kouakou op de Franse begraafplaats. Toch denkt ze er niet over terug te gaan naar Ivoorkust. „Onze eigen politici zijn net zo corrupt”, zegt ze. „Ze doen niets om ons hier te helpen.”

Ook Pontillas ziet zichzelf niet snel vertrekken. Want hoewel ze haar drie kinderen in de Filippijnen niet zag opgroeien, slaagt ze er vooralsnog wel in om hun opleiding te betalen. „De oudste is al afgestudeerd, de jongste twee gaan binnenkort naar de universiteit”, glimlacht ze trots. „Wij blijven hier zodat zij geen slaven hoeven te worden.”