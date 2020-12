Van steekpartij verdachte Promes terug op training Ajax

De van betrokkenheid bij een steekpartij verdachte Ajax-speler Quincy Promes heeft donderdag de training bij zijn club hervat. Voor de training voerde Promes gesprekken met de clubleiding. De 28-jarige buitenspeler wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in juli. Dinsdag stuurde de politie Promes na twee dagen naar huis; justitie zag geen aanleiding zijn voorarrest te verlengen. Wel blijft hij verdachte in de zaak.

Zondag werd de Ajacied aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in Abcoude. Daarbij raakte de neef van Promes gewond aan zijn knie. Volgens de advocaat van het slachtoffer omdat Promes hem onder zijn knie had gestoken met een mes. Aanvankelijk ontkende de Oranje-international aanwezig te zijn geweest op de locatie van het incident, maar volgens De Telegraaf kwam hij op die lezing terug en verklaarde hij later daar wel te zijn geweest. Dat meldde de krant op basis van gesprekken met Promes’ nieuwe advocaat Gerard Spong.

De selectie en hoofdtrainer Erik ten Hag van Ajax spraken woensdag hun steun uit voor Promes. Tegen Fox Sports zei Ten Hag: „Dit raakt ons, het raakt mij, het raakt de hele kleedkamer. We steunen hem door er voor hem te zijn. Zo staat de hele kleedkamer erin. We gaan hem helpen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de Ajax-poorten bent.” Naast voetballer en ondernemer verwierf Promes ook bekendheid als rapper. De Ajax-speler figureerde geregeld in videoclips met dure auto’s en horloges. Ook werkte hij mee aan rapproducties van omstreden rappers in zijn vriendenkring.

Zonder Promes won Ajax woensdag in de bekerwedstrijd met 5-4 tegen FC Utrecht. Zondag nemen de Amsterdammers het op tegen ADO Den Haag. Mogelijk speelt hij dan mee, zo heeft trainer Ten Hag laten weten.

Lees ook: Een speler in raps van criminelen – wat had Ajax ertegen kunnen doen?